ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря

00:05 06.12.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 5 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали прорыв к Константиновке с севера. На Украине началось давление на народного депутата, которая потребовала обнародования полного пакета сведений о коррупции в стране в связи с "делом Миндича". Редакция Readovka рассмотрела обновленную стратегию национальной безопасности США.



