|ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
00:05 06.12.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 5 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали прорыв к Константиновке с севера. На Украине началось давление на народного депутата, которая потребовала обнародования полного пакета сведений о коррупции в стране в связи с "делом Миндича". Редакция Readovka рассмотрела обновленную стратегию национальной безопасности США.
Ход конем
Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии перешли в наступление из села Майское и сблизились с передовой противника у поселка Клиновое, идет подготовка к штурму. Наши десантники расширяют коридор прорыва атакой на Веролюбовку, непосредственный штурм которой также на подходе. Населенный пункт является весьма важной целью, так как он должен стать "точкой опоры" сил 98-й дивизии для дальнейшей атаки непосредственно на Алексеево-Дружковку. Через нее проходят все ключевые логистические артерии от Дружковки и Краматорска в Константиновку.
Вкупе с действиями частей 8-й армии также по направлению к Алексеево-Дружковке, но уже с юга, со стороны села Русин Яр, активность наших десантников привела к тому, что украинский гарнизон Константиновки попал в максимально тяжелую ситуацию. Сдерживание ВС РФ на восточных окраинах города и усиление сил на позициях в юго-восточной его части во избежание проникновения туда русских штурмовиков максимально сковали противника. Единственный сектор, откуда он может брать пополнение, пытаясь купировать прорыв 98-й гвардейской ВДД, это район населенных пунктов Молочарка и Новодмитровка, которые находятся чуть севернее Константиновки. Там развернуты подразделения 5-й ОШБр и 112-й бригады ТрО. Однако если неприятель выдернет оттуда ресурсы, то он рискует получить очередную зону прорыва ВС РФ в город. В этом случае ВСУ придется вступить в городские бои, чтобы попытаться избежать повторения "покровского сценария". Там украинские войска тоже не смогли держать русскую армию на дистанции от города, что привело к фатальным для них последствиям из-за нехватки пехоты. Теперь же командование незалежной может задействовать силы, высвободившиеся после сдачи городов на соседнем направлении. Они могут быть задействованы в качестве "пожарной команды" для прикрытия проблемного участка. Парадоксально, но именно эти подразделения недавно провалили аналогичную задачу на своем секторе фронта. Из-за этого вероятность неприятельского успеха у Константиновки крайне мала.
ВС РФ также атаковали передний край ВСУ у сел Бересток и Степановка, что южнее Константиновки. Из всех участков украинской обороны этот считается самым мощным. Здесь противник опирается на четыре села: Бересток, Степановка, Долгая Балка, Ильиновка, которые сообщаются между собой по весьма развитой дорожной сети, что превращает их в обособленный укрепрайон. Но мотив командования ВС РФ давить на этот крепкий орешек вполне понятен. Цель – сковать противника боем и исключить высвобождение им сил для парирования атаки 98-й гвардейской ВДД в районе Клинового и Веролюбовки.
"Киевская Мурка"
К нардепу Анне Скороход с обысками пришли силовики из СБУ и НАБУ. Ее подозревают в создании и управлении организованной преступной группой, которая вымогала 250 тыс долларов у одного из украинских бизнесменов. Эдакая лихая дама, словно из знаменитого криминального романса 20-х годов прошлого века "Мурка", только место действия теперь не Одесса, а Киев.
Обыски прошли после того, как, по сведениям экс-нардепа Мосийчука (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), Анна Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления с требованием к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуре обнародовать все пленки с записями разговоров и их расшифровки вместе с прочими документами по коррупционному "делу Миндича".
"Цель этой законодательной инициативы не дать скрыть коррупционные преступления властей и сделать невозможным использование пленок Миндича для шантажа Украины во время международных переговоров. Я знал, что против Анны готовят следственные действия и силовые меры. Предупредил ее. Она могла уехать, но осталась", – пояснил Мосийчук.
Трудно сказать, являются ли обвинения в адрес Анны Скороход надуманными или же нардеп реально глава ОПГ. Но мотивация украинских силовиков обвинять ее очевидна. Скороход своим запросом представляет угрозу власти Зеленского. Реакция же самих НАБУ и СБУ доказывает, что публикация всей доказательной базы по "делу Миндича" гарантированно прикончит украинский режим. Она также говорит и о том, что в Вашингтоне пока заинтересованы в сохранении Зеленского на посту президента. Штаты полагают, что его еще можно склонить к принятию "плана Трампа" по мирному урегулированию конфликта.
Большие перемены
В США опубликована обновленная стратегия национальной безопасности. В ней значится ряд интересных пунктов. Главный из них подразумевает то, что завершение вооруженного конфликта на Украине и восстановление "стратегической стабильности" в отношениях с Россией являются приоритетом Вашингтона.
"Важнейший интерес Соединенных Штатов – договориться о скорейшем прекращении военных действий на Украине, чтобы стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение конфликта и восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить поствоенное восстановление Украины для ее выживания как жизнеспособного государства", – прописано в обновленной стратегии.
В пояснительной части сообщается, что текущий конфликт продемонстрировал критическую зависимость европейского сегмента НАТО, отдельно подчеркивая слабость ФРГ. Обновленная СНБ США также критически характеризует политическую линию европейских стран касательно отношения к боевым действиям на Украине. Это хотя и самый важный внешнеполитический аспект стратегии, но не самый интересный.
В обновленной стратегии нацбезопасности прогнозируется, что в перспективе нескольких десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои взаимоотношения со Штатами. Американские аналитики таким образом намекают на процесс замещения коренного населения европейских государств мигрантами из стран исламского мира. Это может перевернуть политическую диспозицию ряда членов Альянса. Ведь США в конце 20 и в начале 21 столетия отметились военными операциями в ряде исламских стран – в Ираке, Сомали, Афганистане, Сирии, Йемене и Иране. Учитывая объективную геополитическую напряженность в мире, утверждать, что Вашингтон в дальнейшем "закопает топор войны", отчасти из-за эксцентричности президента США Трампа невозможно. Таким образом, обновленная СНБ Штатов демонстрирует не только смену стратегии Вашингтона по украинской проблематике, но и косвенно констатирует правоту президента РФ Путина относительно европейской миграционной политики.
Вчера, 4 декабря, главным событием дня стали успехи 3-й армии ВС РФ в деле блокирования гарнизона ВСУ в Северске.