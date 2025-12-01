 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.12.2025
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
01:19  Координатор наблюдателей от СНГ Махмадали Ватанзода оценил выборы в Киргизии
01:00  Регулирование ядерной безопасности: Узбекистан изучает опыт Венгрии
00:05  Русские войска вышли к охвату Северска и бьют по всей линии - итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
00:05 06.12.2025

ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 5 декабря в разрезе СВО. Русские войска начали прорыв к Константиновке с севера. На Украине началось давление на народного депутата, которая потребовала обнародования полного пакета сведений о коррупции в стране в связи с "делом Миндича". Редакция Readovka рассмотрела обновленную стратегию национальной безопасности США.



Ход конем

Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии перешли в наступление из села Майское и сблизились с передовой противника у поселка Клиновое, идет подготовка к штурму. Наши десантники расширяют коридор прорыва атакой на Веролюбовку, непосредственный штурм которой также на подходе. Населенный пункт является весьма важной целью, так как он должен стать "точкой опоры" сил 98-й дивизии для дальнейшей атаки непосредственно на Алексеево-Дружковку. Через нее проходят все ключевые логистические артерии от Дружковки и Краматорска в Константиновку.

Вкупе с действиями частей 8-й армии также по направлению к Алексеево-Дружковке, но уже с юга, со стороны села Русин Яр, активность наших десантников привела к тому, что украинский гарнизон Константиновки попал в максимально тяжелую ситуацию. Сдерживание ВС РФ на восточных окраинах города и усиление сил на позициях в юго-восточной его части во избежание проникновения туда русских штурмовиков максимально сковали противника. Единственный сектор, откуда он может брать пополнение, пытаясь купировать прорыв 98-й гвардейской ВДД, это район населенных пунктов Молочарка и Новодмитровка, которые находятся чуть севернее Константиновки. Там развернуты подразделения 5-й ОШБр и 112-й бригады ТрО. Однако если неприятель выдернет оттуда ресурсы, то он рискует получить очередную зону прорыва ВС РФ в город. В этом случае ВСУ придется вступить в городские бои, чтобы попытаться избежать повторения "покровского сценария". Там украинские войска тоже не смогли держать русскую армию на дистанции от города, что привело к фатальным для них последствиям из-за нехватки пехоты. Теперь же командование незалежной может задействовать силы, высвободившиеся после сдачи городов на соседнем направлении. Они могут быть задействованы в качестве "пожарной команды" для прикрытия проблемного участка. Парадоксально, но именно эти подразделения недавно провалили аналогичную задачу на своем секторе фронта. Из-за этого вероятность неприятельского успеха у Константиновки крайне мала.

ВС РФ также атаковали передний край ВСУ у сел Бересток и Степановка, что южнее Константиновки. Из всех участков украинской обороны этот считается самым мощным. Здесь противник опирается на четыре села: Бересток, Степановка, Долгая Балка, Ильиновка, которые сообщаются между собой по весьма развитой дорожной сети, что превращает их в обособленный укрепрайон. Но мотив командования ВС РФ давить на этот крепкий орешек вполне понятен. Цель – сковать противника боем и исключить высвобождение им сил для парирования атаки 98-й гвардейской ВДД в районе Клинового и Веролюбовки.

"Киевская Мурка"

К нардепу Анне Скороход с обысками пришли силовики из СБУ и НАБУ. Ее подозревают в создании и управлении организованной преступной группой, которая вымогала 250 тыс долларов у одного из украинских бизнесменов. Эдакая лихая дама, словно из знаменитого криминального романса 20-х годов прошлого века "Мурка", только место действия теперь не Одесса, а Киев.

Обыски прошли после того, как, по сведениям экс-нардепа Мосийчука (внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), Анна Скороход зарегистрировала в Раде проект постановления с требованием к Национальному антикоррупционному бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуре обнародовать все пленки с записями разговоров и их расшифровки вместе с прочими документами по коррупционному "делу Миндича".

"Цель этой законодательной инициативы не дать скрыть коррупционные преступления властей и сделать невозможным использование пленок Миндича для шантажа Украины во время международных переговоров. Я знал, что против Анны готовят следственные действия и силовые меры. Предупредил ее. Она могла уехать, но осталась", – пояснил Мосийчук.

Трудно сказать, являются ли обвинения в адрес Анны Скороход надуманными или же нардеп реально глава ОПГ. Но мотивация украинских силовиков обвинять ее очевидна. Скороход своим запросом представляет угрозу власти Зеленского. Реакция же самих НАБУ и СБУ доказывает, что публикация всей доказательной базы по "делу Миндича" гарантированно прикончит украинский режим. Она также говорит и о том, что в Вашингтоне пока заинтересованы в сохранении Зеленского на посту президента. Штаты полагают, что его еще можно склонить к принятию "плана Трампа" по мирному урегулированию конфликта.

Большие перемены

В США опубликована обновленная стратегия национальной безопасности. В ней значится ряд интересных пунктов. Главный из них подразумевает то, что завершение вооруженного конфликта на Украине и восстановление "стратегической стабильности" в отношениях с Россией являются приоритетом Вашингтона.

"Важнейший интерес Соединенных Штатов – договориться о скорейшем прекращении военных действий на Украине, чтобы стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение конфликта и восстановить стратегическую стабильность с Россией, а также обеспечить поствоенное восстановление Украины для ее выживания как жизнеспособного государства", – прописано в обновленной стратегии.

В пояснительной части сообщается, что текущий конфликт продемонстрировал критическую зависимость европейского сегмента НАТО, отдельно подчеркивая слабость ФРГ. Обновленная СНБ США также критически характеризует политическую линию европейских стран касательно отношения к боевым действиям на Украине. Это хотя и самый важный внешнеполитический аспект стратегии, но не самый интересный.

В обновленной стратегии нацбезопасности прогнозируется, что в перспективе нескольких десятилетий некоторые члены НАТО могут пересмотреть свои взаимоотношения со Штатами. Американские аналитики таким образом намекают на процесс замещения коренного населения европейских государств мигрантами из стран исламского мира. Это может перевернуть политическую диспозицию ряда членов Альянса. Ведь США в конце 20 и в начале 21 столетия отметились военными операциями в ряде исламских стран – в Ираке, Сомали, Афганистане, Сирии, Йемене и Иране. Учитывая объективную геополитическую напряженность в мире, утверждать, что Вашингтон в дальнейшем "закопает топор войны", отчасти из-за эксцентричности президента США Трампа невозможно. Таким образом, обновленная СНБ Штатов демонстрирует не только смену стратегии Вашингтона по украинской проблематике, но и косвенно констатирует правоту президента РФ Путина относительно европейской миграционной политики.

Вчера, 4 декабря, главным событием дня стали успехи 3-й армии ВС РФ в деле блокирования гарнизона ВСУ в Северске.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764968700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы по вопросам совершенствования недропользования и административной юстиции одобрил Сенат
- Подведены итоги литературного конкурса "Ұлы дала" партии "AMANAT"
- Инициатива Президента "Таза Қазақстан": Премьер-министр взял на контроль работу госорганов
- Экскурс в историю парламентаризма в Казахстане
- Итоги государственного аудита в Жамбылской области подведены в ВАП РК
- Серик Жумангарин встретился с генеральным директором Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Риски предстоящего вегетационного периода обсудил Канат Бозумбаев на встрече с фермерами в Кызылординской области
- Правительственный штаб по обеспечению экономического роста подвел предварительные итоги развития базовых отраслей экономики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  