По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями

04:07 06.12.2025

Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами (ОПМ) отмечается ежегодно 4 декабря.



Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе ряда стран, включая Россию и Беларусь. Его основная цель - повышение осведомленности мирового сообщества о негативных последствиях односторонних принудительных мер (часто называемых санкциями), которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН.



День подчеркивает негативное влияние таких санкций на жизнь, здоровье, образование и экономическое развитие народов, особенно в развивающихся странах.



Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/79/293, провозглашающая этот день, была принята в результате голосования 16 июня 2025 года:

- За (116 стран): Включая Российскую Федерацию, Китай, Индию, ЮАР, Бразилию, Иран, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Голосование отразило широкий консенсус большинства стран Глобального Юга, выступающих против использования односторонних санкций как инструмента политического давления.

- Против (51 страна): В основном страны Запада, включая государства-члены Европейского союза, США, Великобританию, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию, а также Израиль. Эти страны считают, что санкции являются законным инструментом для поддержания международного права и борьбы с нарушениями прав человека.

- Воздержались (6 стран): Казахстан, Багамские Острова, Панама, Парагвай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты.



