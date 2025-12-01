|По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
04:07 06.12.2025
Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами (ОПМ) отмечается ежегодно 4 декабря.
Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе ряда стран, включая Россию и Беларусь. Его основная цель - повышение осведомленности мирового сообщества о негативных последствиях односторонних принудительных мер (часто называемых санкциями), которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН.
День подчеркивает негативное влияние таких санкций на жизнь, здоровье, образование и экономическое развитие народов, особенно в развивающихся странах.
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/79/293, провозглашающая этот день, была принята в результате голосования 16 июня 2025 года:
- За (116 стран): Включая Российскую Федерацию, Китай, Индию, ЮАР, Бразилию, Иран, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Голосование отразило широкий консенсус большинства стран Глобального Юга, выступающих против использования односторонних санкций как инструмента политического давления.
- Против (51 страна): В основном страны Запада, включая государства-члены Европейского союза, США, Великобританию, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию, а также Израиль. Эти страны считают, что санкции являются законным инструментом для поддержания международного права и борьбы с нарушениями прав человека.
- Воздержались (6 стран): Казахстан, Багамские Острова, Панама, Парагвай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты.
***
Выступление заместителя постоянного представителя Д.С.Чумакова на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами"
Нью-Йорк, 4 декабря 2025 года
Попытки "управлять" мировой экономикой с помощью односторонних принудительных мер – это рудимент колониального мышления, неработающий в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка.
Кроме того, санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьезный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 гг. понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 трлн евро.
По оценкам МВФ, ЮНКТАД и ФАО, санкции провоцируют системные риски для всей мировой экономики: дефицит доступной энергии и продовольствия, увеличение долговой нагрузки, снижение доверия к международной финансовой архитектуре.
Посягательство на свободу судоходства, закрепленное в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., угрожает морской торговле. Попытки экспроприации суверенных активов центральных банков подрывают правовую основу международных финансов, создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, включая многие страны Глобального Юга.
***
Несмотря на беспрецедентный объем мер, введенных в отношении моей страны, - свыше 35 тысяч, Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития.
Настроены на открытое и равноправное взаимодействие, без дискриминации. Именно на этих принципах развиваются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.
Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к ОПМ.
В заключение процитирую Президента России В.В.Путина: "Ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением".
Пора нашим оппонентам это осознать.