Суббота, 06.12.2025
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
Архив
По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
04:07 06.12.2025

Международный день борьбы с односторонними принудительными мерами (ОПМ) отмечается ежегодно 4 декабря.

Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе ряда стран, включая Россию и Беларусь. Его основная цель - повышение осведомленности мирового сообщества о негативных последствиях односторонних принудительных мер (часто называемых санкциями), которые не соответствуют международному праву и Уставу ООН.

День подчеркивает негативное влияние таких санкций на жизнь, здоровье, образование и экономическое развитие народов, особенно в развивающихся странах.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/79/293, провозглашающая этот день, была принята в результате голосования 16 июня 2025 года:
- За (116 стран): Включая Российскую Федерацию, Китай, Индию, ЮАР, Бразилию, Иран, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Голосование отразило широкий консенсус большинства стран Глобального Юга, выступающих против использования односторонних санкций как инструмента политического давления.
- Против (51 страна): В основном страны Запада, включая государства-члены Европейского союза, США, Великобританию, Канаду, Японию, Австралию, Новую Зеландию, а также Израиль. Эти страны считают, что санкции являются законным инструментом для поддержания международного права и борьбы с нарушениями прав человека.
- Воздержались (6 стран): Казахстан, Багамские Острова, Панама, Парагвай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты.

***



Выступление заместителя постоянного представителя Д.С.Чумакова на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в честь "Международного дня борьбы с односторонними принудительными мерами"

Нью-Йорк, 4 декабря 2025 года

Попытки "управлять" мировой экономикой с помощью односторонних принудительных мер – это рудимент колониального мышления, неработающий в условиях глобального рынка и формирования многополярного миропорядка.

Кроме того, санкции – это палка о двух концах. Они наносят серьезный ущерб самим инициаторам. Только от антироссийских санкций европейская экономика в 2022-2025 гг. понесла совокупные потери, оцениваемые в сумму до 1,6 трлн евро.

По оценкам МВФ, ЮНКТАД и ФАО, санкции провоцируют системные риски для всей мировой экономики: дефицит доступной энергии и продовольствия, увеличение долговой нагрузки, снижение доверия к международной финансовой архитектуре.

Посягательство на свободу судоходства, закрепленное в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., угрожает морской торговле. Попытки экспроприации суверенных активов центральных банков подрывают правовую основу международных финансов, создают риски для всех государств, располагающих средствами в западных юрисдикциях, включая многие страны Глобального Юга.

***

Несмотря на беспрецедентный объем мер, введенных в отношении моей страны, - свыше 35 тысяч, Россия продемонстрировала высокую степень адаптации и суверенного технологического развития.

Настроены на открытое и равноправное взаимодействие, без дискриминации. Именно на этих принципах развиваются БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества.

Сталкиваясь с политизацией торговли и развития, мы и дальше намерены совместно с партнерами работать над созданием устойчивых платежных систем, осуществлять расчеты в национальных валютах, формировать общую инфраструктуру в сфере финансов, промышленности и технологий, развивать востребованные транспортно-логистические коридоры, устойчивые к ОПМ.

В заключение процитирую Президента России В.В.Путина: "Ни один уважающий себя народ ничего не решает под давлением".

Пора нашим оппонентам это осознать.

Источник - Постпредство России при ООН
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764983220


