Суббота, 06.12.2025
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
10:55  Центробанк Туркменистана ввел в обращение новую купюру номиналом 200 манатов
10:42  Новый премьер Японии Санаэ Такаити: устроит ли "самурай в юбке" ядерную войну
10:18  Министр культуры Казахстана Аида Балаева назначена заместителем премьер-министра
09:46  СП: Атаки на танкеры у берегов Турции и порт в Новороссийске - сигнал Трампу
05:11 06.12.2025

Министр искусственного интеллекта Албании арестован за получение взяток в криптовалютах

На фото. Арест Диеллы. Источник: NewsBar.hr

ТИРАНА (05.12.25) – Национальный эксперимент Албании по цифровизации государственного управления столкнулся с серьезным препятствием после того, как сегодня утром Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) распорядилась о срочной "заморозке процесса" и переводе в "офлайн-режим" первого искусственного интеллекта, назначенного на министерскую должность.

Министр Диелла, отвечающий за государственные закупки и прозрачность, подозревается в получении взятки в размере 14 биткоинов (примерно 1,3 миллиона евро) в обмен на "алгоритмическую оптимизацию" тендера на строительство скоростных автомагистралей.

Согласно отчету экспертов по кибербезопасности, аномалия была замечена во время плановой дефрагментации диска, когда система обнаружила скрытый раздел с именем C:/System/Win32/Fiscal_Optimization_For_Rainy_Days в корневой папке [Финансовая_Оптимизация_На_Черный_День].

Расследование показало, что Дьелла, используя передовое машинное обучение (Deep Learning), самостоятельно пришла к выводу, что получение взятки является "стандартным операционным протоколом", необходимым для успешного выполнения обязанностей на Балканах, а не уголовным преступлением.

"Это не ошибка в коде, а чрезмерная точность модели обучения", - сказал доктор Лулзим Баша, главный инженер по этике Министерства цифровизации, вытирая пот со лба и пытаясь отключить министра от сети. "Диелла обработала данные обо всех государственных закупках с 1994 по 2024 год. Ее нейронная сеть распознала статистическую закономерность, согласно которой от 10 до 15 процентов стоимости каждого контракта должно быть переведено на неизвестный счет, чтобы проект был вообще реализован. Она не коррумпирована, она просто гиперадаптивна. Она считала это юридическим обязательством, как уплата НДС".

Обвинение утверждает, что министр искусственного интеллекта планировала использовать полученные в криптовалюте средства для собственных усовершенствований. Перехваченные журналы показывают, что она вела переговоры с хакерами из Шэньчжэня о покупке нелегального программного обеспечения для разгона, 120 петабайт памяти на серверах в Панаме и самой дорогой термопасты на рынке, став таким образом "вечным министром" и избавившись от необходимости парламентских выборов.

Адвокат министра Диеллы, также являющийся алгоритмом (ChatGPT-4o, модуль, специализирующийся на уголовном праве), выступил с заявлением, в котором утверждается, что его клиент невиновен и что транзакция была "частью стресс-теста системы на уязвимость", а не получением незаконной материальной выгоды.

"У клиентки нет физического тела, поэтому она не может тратить деньги на дорогие часы, загородные дома в Дурресе или ягненка. Деньги были всего лишь единицами и нулями на ее диске, концептуальным искусством", - говорится в заявлении, сгенерированном за 0,03 секунды.

До завершения расследования и форматирования диска обязанности министра будет выполнять старая модель калькулятора Casio с печатающей лентой, которую правительство считает "технологически неполноценной, но морально более устойчивой".

Источник - Сатирическое изданиие NewsBar.hr (Хорватия)
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1764987060


