ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах

05:11 06.12.2025

Министр искусственного интеллекта Албании арестован за получение взяток в криптовалютах



На фото. Арест Диеллы. Источник: NewsBar.hr



ТИРАНА (05.12.25) – Национальный эксперимент Албании по цифровизации государственного управления столкнулся с серьезным препятствием после того, как сегодня утром Специальная прокуратура по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (SPAK) распорядилась о срочной "заморозке процесса" и переводе в "офлайн-режим" первого искусственного интеллекта, назначенного на министерскую должность.



Министр Диелла, отвечающий за государственные закупки и прозрачность, подозревается в получении взятки в размере 14 биткоинов (примерно 1,3 миллиона евро) в обмен на "алгоритмическую оптимизацию" тендера на строительство скоростных автомагистралей.



Согласно отчету экспертов по кибербезопасности, аномалия была замечена во время плановой дефрагментации диска, когда система обнаружила скрытый раздел с именем C:/System/Win32/Fiscal_Optimization_For_Rainy_Days в корневой папке [Финансовая_Оптимизация_На_Черный_День].



Расследование показало, что Дьелла, используя передовое машинное обучение (Deep Learning), самостоятельно пришла к выводу, что получение взятки является "стандартным операционным протоколом", необходимым для успешного выполнения обязанностей на Балканах, а не уголовным преступлением.



"Это не ошибка в коде, а чрезмерная точность модели обучения", - сказал доктор Лулзим Баша, главный инженер по этике Министерства цифровизации, вытирая пот со лба и пытаясь отключить министра от сети. "Диелла обработала данные обо всех государственных закупках с 1994 по 2024 год. Ее нейронная сеть распознала статистическую закономерность, согласно которой от 10 до 15 процентов стоимости каждого контракта должно быть переведено на неизвестный счет, чтобы проект был вообще реализован. Она не коррумпирована, она просто гиперадаптивна. Она считала это юридическим обязательством, как уплата НДС".



Обвинение утверждает, что министр искусственного интеллекта планировала использовать полученные в криптовалюте средства для собственных усовершенствований. Перехваченные журналы показывают, что она вела переговоры с хакерами из Шэньчжэня о покупке нелегального программного обеспечения для разгона, 120 петабайт памяти на серверах в Панаме и самой дорогой термопасты на рынке, став таким образом "вечным министром" и избавившись от необходимости парламентских выборов.



Адвокат министра Диеллы, также являющийся алгоритмом (ChatGPT-4o, модуль, специализирующийся на уголовном праве), выступил с заявлением, в котором утверждается, что его клиент невиновен и что транзакция была "частью стресс-теста системы на уязвимость", а не получением незаконной материальной выгоды.



"У клиентки нет физического тела, поэтому она не может тратить деньги на дорогие часы, загородные дома в Дурресе или ягненка. Деньги были всего лишь единицами и нулями на ее диске, концептуальным искусством", - говорится в заявлении, сгенерированном за 0,03 секунды.



До завершения расследования и форматирования диска обязанности министра будет выполнять старая модель калькулятора Casio с печатающей лентой, которую правительство считает "технологически неполноценной, но морально более устойчивой".