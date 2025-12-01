|Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
06:19 06.12.2025
Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан сыграет с командой Роналду - Португалией.
Также в группу "К" по жеребьевке вошла Колумбия и тот, кто победит в стыковых матчах между Новой Каледонией, Ямайкой и Демократической республикой Конго.
Расписание матчей сборной Узбекистана:
17 июня 2026 г. Узбекистан - Колумбия
23 июня 2026 г. Португалия - Узбекистан
27 июня 2026 г. Победитель плей-офф ФИФА 1 - Узбекистан
ЧМ-2026 впервые будет в расширенном формате - участие примут 48 сборных, распределенных на 12 групп по четыре команды.