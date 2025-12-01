Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии

06:19 06.12.2025

Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан сыграет с командой Роналду - Португалией.



Также в группу "К" по жеребьевке вошла Колумбия и тот, кто победит в стыковых матчах между Новой Каледонией, Ямайкой и Демократической республикой Конго.



