Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников

13:01 06.12.2025 Индиологические ценности

Нарендра Моди начал предъявлять их Владимиру Путину уже в аэропорту



04.12.2025



4 декабря президент России Владимир Путин прилетел в Нью-Дели, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников сравнивал пышность встречи в двух последних поездках президента России - здесь, в столице Индии, и в столице Киргизии Бишкеке. И было что с чем сравнить.







Ажиотаж в связи с приездом Владимира Путина в Нью-Дели был на высоком уровне. По всему городу - плакаты с российским президентом и индийским премьером, бесконечные теленовости (впрочем, пока ни о чем)... Показывают толпы женщин, обкуривающих фотографию Владимира Путина тарелками с благовониями (кажется, он вот-вот закашляется)... Отсчет времени до прилета господина Путина в правом нижнем углу телеэкрана... Портрет Владимира Путина из песка...



Ажиотаж в какой-то момент достиг такого кипения, и индийцы так зажгли сами себя, что в последний момент в аэропорт собрался и премьер Нарендра Моди (а не планировал), отчего сразу появились страхи, что нам для участия в церемонии встречи будет не проехать: прямо сейчас перекроют движение на улицах, которое, кажется, и перекрывать не нужно: оно и так стоит или плавно течет единым потоком, как великая река Ганг, а куда вынесет, ты знать не должен, а главное - не можешь.



Но в назначенное время мы были на месте. Я ожидал чего-то большего. И я знал, чего именно. Есть же фотографии 1961 года, например, с подписью: "Почетная поездка председателя президиума Верховного Совета СССР Л. И. Брежнева с супругой на убранном в золотую попону слоне во время официального визита в Индию". И в этом смысле ничего не изменилось. И маршал Жуков в свое время при встрече в Нью-Дели пересел на слона, а не на Aurus.



Мне кажется, мы вправе были рассчитывать.



Нет, не сбылось. На поле индийской военной базы нехотя разворачивались в известном им направлении только пузатые транспортники.



Чуть позже появились и танцовщицы, правда, тоже не худые.



Их было 12. Были все они немолоды, так что дело свое знали. Поплясав, впрочем, без лишнего энтузиазма несколько минут на фоне портретов Владимира Путина и Нарендры Моди, они ушли греться.



Да, ни слонов, ни каких бы то ни было иных признаков вопиющего торжества я не заметил. С недавним Бишкеком, где разбили десяток юрт прямо на аэродромном поле, или с Душанбе, где на таком же поле выложили просто горы фруктов, бескрайние узоры из фруктов, совсем не сравнить.



Вскоре дождались индийского премьер-министра (он приехал на белом внедорожнике Toyota Fortuner, то есть совсем по-домашнему... Да и сам дом, где он живет, недалеко от аэропорта). Очевидно, снижался и самолет российского президента.



Очевидно, если бы приезд Нарендры Моди в аэропорт не стал такой неожиданностью, то церемония встречи, судя по всему, была бы более масштабной. Впрочем, масштаб ей теперь должна была придавать фигура непосредственно господина Моди.



Среди встречающих президента России у трапа был заметен глава "Роснефти" Игорь Сечин. Он, в отличие от всех участников бизнес-форума и членов российской делегации, приехал в аэропорт, хоть это и стоило определенных хлопот (в том числе, предполагаю, и чтобы оказаться в списке встречающих).



На Toyota Нарендра Моди и Владимир Путин и уехали из аэропорта. Им предстоял ужин и разговор, во время которого все, что нужно было обсудить во время этого визита, и решится.



В том числе и вопросы господина Сечина, то есть поставок российской нефти в Индию.



На темном аэродромном поле (выключили все прожекторы) осталась вскоре только одна индийская журналистка, которая спрашивала у меня: "А нам-то теперь что делать?"



Осиротели, что и говорить.



Андрей Колесников, Нью-Дели



Вложения за три моря

В Индии Владимир Путин вкладывался и выкладывался в основном на суше

05.12.2025



5 декабря президент России Владимир Путин осуществил государственный визит в Индию, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников пытался разобраться, чем чреват торговый дисбаланс в товарообороте двух стран и закрыта или открыта тема индийской креветки, а также в чем была причина беспрецедентного досмотра в Хайдарабадском дворце.



Утро не задалось. Хотя, казалось бы. По телевизору в восемь утра показывали беспечный мультик про то, как господа Моди и Путин едут на мотоцикле и поют песни, причем за рулем индийский премьер, а российский президент сидит в коляске и играет на губной гармошке (потом они меняются местами), но вот у них заканчивается бензин, и они заезжают на первую попавшуюся заправку: фу-у, успели... И видят там Дональда Трампа с пистолетом (заправочным), приглашающего располагаться на его стороне вожделенной АЗС. А рядом - шланг с российским бензином. Ну тут Нарендра Моди, конечно, заливает российский, дает газу, успевая сорвать с американского президента бейсболку, и демонстративно уезжает, продолжая распевать знаменитую болливудскую песню про вечную российско-индийскую дружбу.



Казалось бы, смотри мультик и радуйся. Но тем не менее утро не задалось.



Мы же поехали в знаменитый Хайдарабадский дворец, где должны были пройти переговоры добравшихся до него мотоциклистов.



Там-то и началось. Нас предупреждали насчет пауэрбанков, и почти никто, скрепя сердце, и не взял с собой. Но не предупредили насчет остального. У меня, например, конфисковали обычную зарядку для телефона. Но почему у кого-то пострадала мышка для компьютера? И с этим смирились. Но потом у девушек начали изымать помаду и туалетную воду. Пудреницы вызывали у индийских мужчин, которые разбирали вещи в женских сумках в шесть рук, чувство особенного протеста. Я уж не говорю о том, что у брелока от машины с самого начала не было ни одного шанса.



Но почему, поколебавшись, индианка изъяла у российской журналистки тампоны? Откуда такая жестокость? А расчески? А резинки (для волос)?



- Ничего личного,- объясняли сотрудники службы безопасности.- Протоколы безопасности.



Глаза их были чисты и проникновенны. Проникали они прежде всего в косметички.







Я подумал: как хорошо, что члены российской делегации не испытывают таких сложностей. Но как же жестоко я ошибался. Заставили пройти жестокий контроль с выворачиванием карманов спецпредставителя президента Кирилла Дмитриева, потом главу "Роскосмоса" Дмитрия Баканова...



Не смогли толком подступиться, по моим наблюдениям, лишь к главе "Роснефти" Игорю Сечину. Что-то такое они в нем разглядели. Да, лучше было даже не пытаться.



Между тем Владимир Путин уже начал свою программу. Ему предстояло подойти к мемориалу Махатме Ганди. Он же так хотел поговорить. Ни с кем, кроме. Причем с кем-то разговор без галстуков. А с Махатмой Ганди - без обуви. Всем, кто подходит к мемориалу, предстоит снять ее. Посыпать место кремации лепестками роз. Сделать круг, а лучше два. Начать думать.



Вскоре Владимир Путин был уже на дневных переговорах с коллегой. Несмотря на то что они должны были стать дежурными после их ночной встречи, не стали. Переговоры в узком составе продолжались пару часов. И правда, было, видимо, что обсудить. Торговый дисбаланс, и что делать с индийскими рупиями, которыми партнеры платят за нефть (глава ВТБ Андрей Костин накануне предложил конвертировать рупии в юани, за которые можно закупать по крайней мере китайские товары).



А тема индийской креветки разве раскрыта? Накануне креветка подверглась энергичному обсуждению на российско-индийском бизнес-форуме в Нью-Дели. Дело в том, что индийцы традиционно поставляли свою креветку в США. Но появились тарифы, которые кажутся индийцам заградительными. Куда девать креветку? Российские коллеги, в том числе из Минсельхоза, предлагают закупать ее для российских нужд. Правда, есть особенности. Российские производители и сами добывают много креветки. К тому же есть мнение, что индийская креветка не так уж хороша, как некоторым хотелось бы. Правда, на форуме некоторые возражали: если американцы покупали ее для своих разборчивых сограждан, то уж и для россиян она сгодится.



Просто есть установка от Владимира Путина, и ее реализует своей железной рукой замглавы администрации президента Максим Орешкин: торговый дисбаланс (а сейчас индийский импорт в Россию - 2% от общего товарооборота) устранить. Ставкой в этой игре неожиданно стала индийская креветка. И ставка эта высока. И она еще не сделана. Почему? Скорее всего, индийскую креветку никто не ищет, потому что она никому не нужна. Но политическая воля превыше всего. Возможно, даже выше здравого смысла.



Время от времени к журналистам подходили участники переговоров. Кирилл Дмитриев, категорически отказываясь от комментариев по поводу переговоров с господами Уиткоффом и Кушнером, зато охотно разъяснял, насколько хороши инвестиции в индийскую экономику, просто это мало кто понимает, то есть почти что никто.



- Я бы оценил эти инвестиции так: вдумчивые,- ронял Кирилл Дмитриев.



Глава "Росатома" Алексей Лихачев комментировал контракт с Индией на поставку топлива для АЭС "Кудамкулан" как беспрецедентный, размером $7 млрд, а я думал только о том, как же он усиливает торговый дисбаланс между двумя нашими странами.



Владимир Путин выступил с заявлением (решено было, по информации "Ъ", не устраивать пресс-конференцию с участием российского президента по итогам поездки, ибо не получилось бы ощущения, что в последнее время он и так, как бы сказать, частит).



- Господин премьер-министр,- рассказал Владимир Путин,- передал нам сегодня целый список вопросов, которые, безусловно, подлежат и с нашей стороны, и с индийской стороны самому внимательному рассмотрению. Мы обязательно это будем делать.



То есть не все эти вопросы перед так долго готовившимся визитом были, как утверждалось, решены.



- Россия является надежным поставщиком энергоресурсов и всего, что необходимо для развития энергетики Индии,- продолжал президент.- Мы готовы и далее обеспечивать бесперебойную поставку топлива для быстрорастущей индийской экономики.



Вопрос в том, готова ли быстрорастущая экономика и далее пользоваться этими услугами в условиях надвигающихся санкций и тарифов.



И о чем нельзя не говорить и говорить тем более в таких заявлениях:



- Россия и Индия проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику.



Вместе с единомышленниками по БРИКС, ШОС и из числа других государств мирового большинства мы продвигаем процессы формирования более справедливого и демократического многополярного мироустройства, отстаиваем основополагающие принципы международного права, закрепленные в уставе Организации Объединенных Наций,- сообщил российский президент.- В их числе - право каждой страны на собственный путь развития и сохранение своей культурно-цивилизационной идентичности, уважение суверенитета, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества.



Главное тут - "право нации на собственный путь". То есть на самоопределение. Ничего не было сказано о пункте, декларирующем территориальную целостность государств. А они друг другу, как известно, противоречат.



- Ваше превосходительство, дорогой друг, господин Владимир Путин! - с чувством произнес Нарендра Моди.



И дальше он в основном славил российского президента:



- За последние 25 лет президент Путин неоднократно подпитывал наши взаимоотношения своим умелым руководством и своим видением! В каждой ситуации именно его руководство привело к тому, что укрепились взаимные отношения и достигли новых высот!.. За последние 80 лет мир прошел через различные эпизоды взлетов и падений. Человечеству пришлось вынести множественные кризисы и испытания. И все это время дружба между Россией и Индией выдержала этот шторм!..



Про Украину он, кстати, высказался аккуратно:



- В том, что касается Украины, Индия выступает за мир, как мы это и делали с самого начала. Мы приветствуем все инициативы, все усилия для нахождения мирного, долгосрочного урегулирования этого вопроса. Индия всегда была готова помогать таким усилиям, и мы будем также готовы помогать этому в будущем...



Разве не аккуратно?



В нашей программе было еще посещение бизнес-форума, куда поехал президент, но странно, что "кремлевский пул" никуда не пустили: часть его просидела часа два у эскалатора на входе, а другая часть вернулась в отель, с которого начиналось наше путешествие в Индию.



Владимир Путин открывал еще вещание RT в Индии, встречался с президентом Индии... А здесь, в отеле "Ле Меридиен", я застал настоящее, просто откровенное, демонстративное веселье: открывали восьмиметровую елку, целиком состоящую из вечнозеленых микросхем.



Здесь Санта-Клаусом при ближайшем рассмотрении оказывалась щекастая индийка, которая хотела с каждым сфотографироваться, по-моему, больше, чем каждый с ней. Здесь хор прекрасных юных индиек распевал "Джингл белс, джингл белс!.." Здесь открывалась, наконец, выставка работ, будем называть все своими именами, Никаса Сафронова, и можно было прикоснуться к творчеству не только Никаса Сафронова, но и к самому Никасу Сафронову.



Казалось странным, что здесь нет только Владимира Путина и Нарендры Моди.



Ведь они в этот день были везде.



Андрей Колесников, Нью-Дели Источник - Коммерсантъ

