"Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов

15:46 06.12.2025 "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца?

Государственный долг США достиг планки в 38 трлн долларов



06.12.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



В США активно обсуждается тема "Гениального акта" (GENIUS Act). Так называется федеральный закон США, принятый в июле 2025 года. GENIUS – аббревиатура, полное название закона: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (Закон о руководящих принципах и создании национальных инноваций для стейблкоинов США). В России этот закон чаще всего называют "Гениальным актом".



18 июля Дональд Трамп наряду с указанным законом подписал еще два закона: Anti-CBDC Surveillance State Act и Digital Asset Market Clarity Act of 2025. Первый из названных законов запрещает разработку и использование цифровой валюты центрального банка (прежде всего, имеется в виду цифровой доллар США, который разрабатывался Федеральным резервом во время президентства Джо Байдена). Второй закон направлен на создание регуляторной базы для цифровых активов.



Все три закона между собой органично связаны, дополняют друг друга. Но в этой троице у экспертов наибольший интерес вызывает именно "Гениальный акт". По той причине, что последствия его введения не очень понятны. Кроме того, становится все более очевидным, что "Гениальный акт" потребует каких-то дополнений и уточнений. И не очень понятно, в какую сторону произойдет корректировка закона.



Некоторые комментаторы прямо заявляют, что "Гениальный акт" произведет самую настоящую революцию в финансово-денежной системе США. Чуть ли не такую, как учреждение в 1913 году американского центрального банка, получившего название "Федеральная резервная система США". При Джо Байдене готовили революцию в виде запуска цифрового доллара ФРС США. В случае реализации этого плана власть Федерального резерва над денежной системой и всей Америкой (и без того колоссальная) резко усилилась бы. А частные коммерческие банки (число которых составляет около четырех тысяч) могли вообще уйти со сцены. Трамп еще в период предвыборной кампании в прошлом году заявлял, что цифровой доллар – посягательство на свободу американских граждан и что он не допустит запуска в Америке CBDC (цифровой валюты центрального банка). Трамп выполнил свое обещание. Сначала подписав указ о приостановке работ по цифровому доллару, а затем поддержав принятие конгрессом закона о запрете разработки и использования CBDC.



Одновременно Трамп в предвыборной кампании обещал всячески поддерживать частные цифровые валюты (криптовалюты). Говоря, что именно они станут залогом американской демократии. Есть некоторые сомнения насчет искренности подобных заявлений. Поскольку ранее Трамп очень негативно относился к криптовалютам. Вероятно, слова Трампа в пользу частных цифровых валют были обусловлены тем, что в своей предвыборной кампании он получил очень хорошую финансовую поддержку со стороны бизнеса, занимавшегося криптовалютами.



Некоторые эксперты "Гениальный акт" называют "золотой серединой" между двумя крайностями: вариантом цифрового доллара и вариантом частных цифровых валют. Они считают, что закон без натяжки можно назвать "гениальным". Поскольку предлагаемый законом инструмент под названием "стейблкоины", с одной стороны, делает ставку на частную инициативу, а с другой стороны, направляет энергию частной инициативы на укрепление официальной валюты "доллар США". По той причине, что все они должны быть привязаны к официальному доллару и иметь обеспечение в виде долларовых активов. Между прочим, именно таким образом "народные избранники" на Капитолийском холме аргументировали необходимость легализации в США стейблкоинов.



Стейблкоин, как можно догадаться из названия, – цифровая валюта со стабильным курсом. В отличие от обычных криптовалют, которые имеют высокую волатильность, а потому больше похожи на инструмент азартных игр, чем на деньги. Стейблкоины чаще всего привязаны к каким-то официальным валютам в пропорции 1:1. Обеспечением их стабильности являются активы, имеющиеся на балансе эмитента. Это могут быть биржевые товары (нефть, зерно и др.), официальные валюты (в виде банковских счетов или ценных бумаг, номинированных в таких валютах), золото и другие драгоценные металлы. В мире имеется большое количество различных стейблкоинов. Но пока на рынке частных цифровых валют они занимают достаточно скромное место. По данным на август 2025 года, на мировом рынке было около 280 млрд долларов США совокупной капитализации стейблкоинов, что составляло примерно 6,8% от общего объема криптовалютного рынка.



Примечательно, что ведущие позиции в мире стейблкоинов на сегодняшний день занимают две валюты, причем обе эмитируются американскими компаниями. Это USDT (выпускается компанией Tether) и USDC (выпускается компанией Circle). По данным на ноябрь 2025 года, USDT имела рыночную капитализацию около 184 миллиардов долларов, а USDC – 75-76 миллиардов долларов Указанные две цифровые валюты имеют привязку к доллару в пропорции 1:1. Компании-эмитенты заявляют, что обеспечением USDT и USDC являются доллары США в виде валюты на банковских счетах или в виде ценных бумаг, номинированных в долларах США (преимущественно казначейских бумаг). Часть обеспечения – другие ликвидные активы, включая драгоценные металлы. У Tether золотые резервы составляют на сегодняшний день 116 тонн. Это сопоставимо с величиной золотых резервов ЦБ Кореи, Греции и Венгрии. Эмитент стейблкоинов USDT считается крупнейшим частным держателем драгметалла не только в США, но и всем мире.



На USDT и USDC, по оценкам экспертов, в настоящее время приходится примерно 90% капитализации всего мирового рынка стейблкоинов. Одним словом, Америка начнет создавать стейблкоины не на пустом месте. К их эмиссии, судя по всему, подключатся многие американские банки. После принятия закона GENIUS банк U.S. Bank уже анонсировал тестирование собственного стейблкоина на блокчейне Stellar. В 2026 году, как ожидается, эмиссией стейблкоинов займутся такие банки, как Citi, Goldman Sachs, Barclays и Bank of America.



Так почему некоторые эксперты называют "Гениальный акт" революцией в финансово-денежном мире США? Потому что считают, что в этом мире появится гигантская масса новых денег, которые, с одной стороны, будут дополнять денежную массу официальных долларов США, эмитируемых Федеральным резервом, а с другой стороны, не будут создавать дополнительных обременений для денежных властей США (Федерального резерва и Минфина). Такие стейблкоины некоторые специалисты стали называть "производным доллара", "параллельным долларом", "квази-долларом", "теневым долларом". После Второй мировой войны, когда согласно решениям Бреттон-Вудса действовал золотодолларовый стандарт, говорили: "Доллар также хорош, как золото". Теперь, как рассчитывают сторонники "Гениального акта", будут говорить: "Привязанный к доллару стейблкоин также хорош, как сам доллар". Как во времена золотодолларового стандарта существовала свободная конвертация доллара в золото и обратно, точно также будет происходить свободная конвертация доллара США в стейблкоин и обратно.



Не лишне напомнить, что глава ФРС Джером Пауэлл в октябре этого года заявил, что политика количественного ужесточения, проводившаяся Федеральным резервом, заканчивается. И намекнул, что есть признаки того, что американская экономика в следующем году войдет в фазу рецессии. А потому Федеральному резерву придется перейти к "количественному смягчению" – политике, которая предполагает снижение ключевой ставки и наращивание денежной массы. Все прекрасно понимают, что "количественное смягчение" – очень опасная политика. И вот, кажется, появилась чудодейственная палочка-выручалочка в виде долларовых стейблкоинов. Федеральному резерву не обязательно будет включать "печатный станок" и раздувать и без того раздувшиеся за последние полтора десятилетия свои активы и обязательства. Банкам и частным компаниям будет дано право наращивать денежную массу с помощью свои маленьких "печатных станков", с которых будут сходить долларовые стейблкоины.



А чем будут обеспечены долларовые стейблкоины? Настоящими долларами на счетах коммерческих банков и казначейскими бумагами США. Сегодня аппетит как американских, так и зарубежных инвесторов на казначейские бумаги США начинает снижаться. Достаточно напомнить, что в прошлом году в общем объеме международных резервов всех центробанков доля казначейских бумаг США стала меньше доли золота. Центробанки стали предпочитать драгоценный металл облигациям и векселям американского казначейства.



Долларовые стейблкоины, по мнению сторонников "Гениального акта", должны вновь возродить аппетит на казначейские бумаги. Со стороны не только американских коммерческих банков и компаний, но также зарубежных. "Гениальный акт" не запрещает эмитировать долларовые стейблкоины нерезидентам. Вот и банк Barclays из лондонского Сити анонсировал свою готовность начать эмиссию долларовых стейблкоинов. А для этого английскому банку скорее всего придется прикупить американских казначейских бумаг. А реанимация спроса на американские государственные бумаги позволит снизить процентную ставку по таким бумагам.



А в этом крайне заинтересован 47-й президент США, который крайне озабочен ростом процентных расходов (расходов на обслуживание государственного долга) в федеральном бюджете США. Такие расходы уже перевалили за планку в 1 триллион долларов, и они превысили расходы США на оборону.



На сегодняшний день государственный долг США достиг планки в 38 трлн долларов. Если дела с долларовым стейблкоинами пойдут в гору, то, как считают некоторые сторонники "Гениального акта", эмитенты новой валюты смогут полностью перекупить все бумаги по государственному долгу США. Соответственно объем дополнительной ликвидности в экономике может вырасти на 38 триллионов долларов. Но если учесть, что обеспечением долларовых стейблкоинов могут стать также официальные доллары на банковских счетах, то дополнительная ликвидность в американской экономике может прирасти на величину, превышающую 50 триллионов долларов. О таком "количественном смягчении" можно только мечтать! Это оптимистичный сценарий сторонников "Гениального акта". Сколько может продолжаться эта эйфория долларовых стейблкоинов, не знают даже оптимисты.



Но ведь и у этого сценария есть конец, который наступит при полном исчерпании ресурсов долларового обеспечения. А в конце все та же неспособность денежных властей выполнить свои "законные" обязательства. Стало быть, наступит дефолт со всеми отсюда вытекающими последствиями для американского государства и американского доллара. Так что "Гениальный акт" – лишь отсрочка американского дефолта.



Но даже оптимисты признают, что на пути реализации плана "Гениального акта" может быть много камней преткновения. Многие уверены, что с помощью долларовых стейблкоинов Америка сумеет оплачивать свои импорт (в 2024 году он составил 4,1 трлн долларов). Но совсем не факт, что власти других стран допустят такой способ оплаты. Они могут этого не допустить, поскольку это обязательства второго уровня (обязательства эмитента цифровой валюты, обеспеченные обязательствами Казначейства США). Уж больно виртуальным выглядит этот инструмент.



Часть камней преткновения, как рассчитывают оптимисты, может быть убрано в результате принятия разных дополнений к "Гениальному акту". Например, долларовые стейблкоины, согласно американскому законодательству, на сегодняшний день статус денег не имеют. Они лишь цифровые активы, или цифровые токены. Чтобы американским банкам не нарушать действующее законодательство, им придется все операции с долларовыми стейблкоинами отражать как забалансовые. Вот что о правовой неполноценности новой валюты говорят российские эксперты: ""Гениальный закон" признал стейблкоины, выпускаемые банками США, согласно полученным на это лицензиям, законным платежным средством и не более. Это интересно тем, что стейблкоинам было дано разрешение на исполнение лишь одной функции денег - расчетной. Хотя полноценными деньгами стейблкоины не являются по определению, но в этом качестве они данным законом даже формально не были приравнены к доллару. Поэтому было бы логично, если банки не станут отражать выпущенные стейблкоины в своих балансах, а отнесут их на внебалансовые счета. Кредиты в стейблкоинах также будут отражаться там же. В валюте Соединенных Штатов все вроде бы останется неизменным, резко увеличатся объемы кредитования за счет использования денежных суррогатов, создавая этакую внебалансовую черную дыру". Из сказанного выше следует, что "народные избранники" в Конгрессе США должны что-то придумать для того, чтобы долларовые стейблкоины получили статус полноценной валюты. Но пока ничего придумать не смогли.



О всякого рода препятствиях и рисках, связанных с реализацией плана долларовых стейблкоинов, можно говорить долго. Один из наиболее часто упоминаемых рисков – угроза разгона инфляции. Резкое увеличение денежной массы за счет квазидолларов (стейблкоинов) неизбежно приведет к росту цен на все и вся. В свою очередь, это будет вести к обесценению официального доллара США. И в какой-то момент времени "количество перейдет в качество": американский доллар утратит статус мировой валюты со всеми отсюда вытекающими последствиями для Америки и остального мира.



Итак, "Гениальный акт" Америку не спасет. Спорить можно только о том, когда произойдет крах доллара США. "Гениальный акт" следует рассматривать как триггер, который запускает переход мировой финансовой системы в какое-то новое состояние. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765025160





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Законы по вопросам совершенствования недропользования и административной юстиции одобрил Сенат

- Подведены итоги литературного конкурса "Ұлы дала" партии "AMANAT"

- Инициатива Президента "Таза Қазақстан": Премьер-министр взял на контроль работу госорганов

- Экскурс в историю парламентаризма в Казахстане

- Итоги государственного аудита в Жамбылской области подведены в ВАП РК

- Серик Жумангарин встретился с генеральным директором Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии

- Информационное сообщение по валютному рынку

- Риски предстоящего вегетационного периода обсудил Канат Бозумбаев на встрече с фермерами в Кызылординской области

- Правительственный штаб по обеспечению экономического роста подвел предварительные итоги развития базовых отраслей экономики

