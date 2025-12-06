Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения

17:31 06.12.2025 6 декабря 2025



Бишкек (АКИpress) – Сегодня, 6 декабря президент Садыр Жапаров отмечает день рождения, ему исполнилось 57 лет.



Он получает поздравительные телеграммы от президентов других стран.







Поздравление премьер-министра Армения Никола Пашиняна:



"В период Вашего руководства Кыргызстан выделяется последовательными и принципиальными реформами, нацеленными на прогресс в политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной областях, а также шагами, направленными на отражение по-новому роли Вашей страны на международной арене.

Уверен, что последовательное продвижение динамики в основанных на крепких традициях дружбы и взаимного уважения межгосударственных отношений, выявление и реализация новых многообещающих направлений и взаимовыгодных проектов во многом поспособствуют обогащению межгосударственной повестки Армения-Кыргызстан.

Желаю Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей деятельности во благо дружественного народа Кыргызстана", - говорится в поздравительной телеграмме.



Поздравление председателя Китая Си Цзиньпина:



"В текущем году мы трижды встречались в городах Пекин, Астана, Тяньцзинь, достигли важных договоренностей по высококачественному развитию китайско-кыргызских отношений и всестороннему углублению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, что определило стратегическое планирование будущего развития китайско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Кыргызстан является важным соседом Китая. Я дорожу хорошими деловыми отношениями и личной дружбой между нами, готов вместе с Вами продвигать китайско-кыргызские отношения на более высокий уровень.

Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях", - говорится в поздравительной телеграмме.



Поздравление президента России Владимиа Путина:



"Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Весьма высок Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве.

Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Кыргызстаном.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме.



Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:



"Под Вашим авторитетным руководством Кыргызстан уверенно движется по пути прогресса, добивается больших успехов в укреплении государственности, социально-экономической модернизации и упрочении позиций на международной арене.

Созидательные процессы, происходящие в стране, убедительно подтверждают эффективность Вашего стратегического курса, формируют основу для дальнейшего поступательного развития государства.

В духе многовековой дружбы и добрососедства, казахский народ искренне радуется достижениям братского кыргызского народа. Уверен, наша совместная работа будет и впредь способствовать дальнейшей реализации огромного потенциала двустороннего взаимодействия.

Желаю Вам неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо братского Кыргызстана", - говорится в поздравительном послании.



Поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева:



"Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, масштабным реформам, направленным на улучшение благосостояния населения, а также последовательным усилиям по укреплению авторитета и престижа страны на международной арене, Кыргызская Республика стремительно развивается во всех сферах.

Мы с большим удовлетворением отмечаем, что в последние годы в результате наших совместных решительных усилий, плодотворных и активных диалогов в рамках двусторонних и многосторонних форматов, отношения стратегического партнерства между нашими братскими народами, основанные на духе добрососедства и тесной дружбы, поднялись на совершенно новый уровень.

Нет сомнений, что все важные договоренности и масштабные планы, достигнутые в ходе наших встреч на высшем уровне, а также начатые крупные региональные инфраструктурные проекты будут полностью реализованы благодаря нашим общим усилиям.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - мира, согласия, постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.



Поздравление президента Таджикистана Эмомали Рахмона:



"Отрадно, что братский Кыргызстан под Вашим эффективным руководством, твердо следуя Вашему стратегическому курсу, сегодня уверенно движется вперед по пути устойчивого социально-экономического развития и укрепления своих позиций на международной арене.

Высоко оцениваю Ваш весомый вклад в укрепление основ дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества между нашими странами и народами. Дорожу сложившимися между нами глубоко доверительными отношениями и постоянными рабочими контактами.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо дальнейшего процветания Кыргызстана", - говорится в поздравительном послании.



Поздравление президентв Беларуси Александра Лукашенко:



"Ваша плодотворная деятельность на посту Главы государства является примером профессионализма, политической дальновидности и твердости духа, которые Вы проявляете в продвижении интересов Кыргызской Республики.

С теплотой вспоминаю ноябрьскую встречу в г. Бишкеке в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где был решен ряд важных вопросов в области обеспечения стабильности в регионе.

Высоко ценю Ваш вклад в развитие дружественных отношений между Беларусью и Кыргызстаном, а также содействие эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству. Убежден, что наши совместные усилия, направленные на реализацию потенциала белорусско-кыргызского партнерства, будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.

Желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и созидательных успехов", - говорится в телеграмме.



Поздравление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова:



"Кыргызская Республика под вашим дальновидным и уверенным руководством продолжает добиваться весомых успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии и повышении своего авторитета на международной арене.

Отмечая высокую динамику и конструктивный характер всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, хотел бы особо подчеркнуть Ваше личное внимание и значимый вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между нашими странами.

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо народа Кыргызстана", - говорится в поздравительной телеграмме.



Поздравление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:



"От себя лично и от имени моего народа сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия рядом с Вашими близкими.

С большим удовлетворением отмечаю, что благодаря нашим совместным усилиям отношения, поднявшиеся до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжают динамично развиваться при поддержке наших братских народов, связанных общностью языка, истории, культуры и взаимного доверия.

Желаю, чтобы итоги парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2025 года, способствовали дальнейшему благополучию Правительства и братского кыргызского народа.

Позвольте еще раз поздравить Вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья и счастья, а братскому кыргызскому народу - дальнейшего процветания и благополучия", - говорится в телеграмме.



Поздравление президентп Азербайджана Ильхама Алиева:



"Сегодня братский Кыргызстан под Вашим уверенным руководством, оставаясь верным государственным традициям и принципам, уверенно продвигается по пути устойчивого социально-экономического развития и достигает значительных успехов во всех сферах жизни. Международный авторитет Вашей страны и ее роль в региональных процессах растут с каждым днем.

Отрадно отметить, что основанные на братстве, взаимном уважении и доверии межгосударственные отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном динамично и всесторонне развиваются. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу роль в достижении стратегического уровня нашего многопланового двустороннего сотрудничества.

Выражаю Вам еще раз благодарность за поддержку, оказанную в деле восстановления и возрождения Карабаха. Построенная по Вашей инициативе и торжественно открытая средняя школа имени Айкөл Манаса в селе Хыдырлы Агдамского района в июле этого года является очередным ярким примером братства и солидарности наших народов.

Уверен, что выстроенные на прочном фундаменте межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном продолжат укрепляться и углубляться совместными усилиями во имя благополучия наших братских народов, связанных общими узами.

Искренне поздравляю Вас с днем рождения и желаю братскому народу Кыргызской Республики процветания, благополучия и мирной жизни", - говорится в поздравительной телеграмме.



Поздравление президента Грузии Михаила Кавелашвили:



"Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.

Ваш личный вклад в развитие и процветание Кыргызской Республики поистине важен, как и Ваша готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества и взаимодействия между Грузией и Кыргызстаном.

Уверен, что благодаря совместным усилиям существующая дружба и сотрудничество между нашими странами достигнут новых высот.

Еще раз искренне выражаю Вам и дружественному народу Кыргызстана свое глубочайшее уважение и желаю Вам и дружественному народу Кыргызстана мира, прогресса и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.



Поздравление председателя правительства России Михаила Мишустина:



"От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-кыргызских отношений, основанных на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, ведется активная работа по наращиванию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, инновационной сфере и других областях.Убежден, что расширение практической кооперации, углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Кыргызской Республики.

С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное и плодотворное общение.

От души желаю Вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в телеграмме.



Поздравление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева:



"Ваши личные качества и самоотверженный труд способствуют развитию Кыргызстана и укреплению его авторитета на международной арене. Желаю вашей стране дальнейшего поступательного развития.

Уверен, что сложившиеся между нами отношения взаимного уважения будут продолжаться и впредь.

Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - мира и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765031460





