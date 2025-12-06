 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
11:41  Хроники правления Нурсултана Назарбаева, - Данияр Ашимбаев
11:35  Об итогах наблюдения Миссии ШОС на парламентских выборах в Кыргызстане
11:25  В Русском доме в Астане презентовали иллюстрированную хронологии истории отношений России и Казахстана
11:23  Предварительный список избранных депутатов Жогорку Кенеша Киргизии
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   | 
Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
17:31 06.12.2025

6 декабря 2025

Бишкек (АКИpress) – Сегодня, 6 декабря президент Садыр Жапаров отмечает день рождения, ему исполнилось 57 лет.

Он получает поздравительные телеграммы от президентов других стран.



Поздравление премьер-министра Армения Никола Пашиняна:

"В период Вашего руководства Кыргызстан выделяется последовательными и принципиальными реформами, нацеленными на прогресс в политической, социально-экономической, научно-образовательной и культурной областях, а также шагами, направленными на отражение по-новому роли Вашей страны на международной арене.
Уверен, что последовательное продвижение динамики в основанных на крепких традициях дружбы и взаимного уважения межгосударственных отношений, выявление и реализация новых многообещающих направлений и взаимовыгодных проектов во многом поспособствуют обогащению межгосударственной повестки Армения-Кыргызстан.
Желаю Вам доброго здоровья и новых успехов в Вашей деятельности во благо дружественного народа Кыргызстана", - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравление председателя Китая Си Цзиньпина:

"В текущем году мы трижды встречались в городах Пекин, Астана, Тяньцзинь, достигли важных договоренностей по высококачественному развитию китайско-кыргызских отношений и всестороннему углублению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, что определило стратегическое планирование будущего развития китайско-кыргызских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.
Кыргызстан является важным соседом Китая. Я дорожу хорошими деловыми отношениями и личной дружбой между нами, готов вместе с Вами продвигать китайско-кыргызские отношения на более высокий уровень.
Желаю Вам крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях", - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравление президента России Владимиа Путина:

"Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Весьма высок Ваш личный вклад в развитие отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами, а также в продвижение интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Кыргызстаном.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности", - говорится в телеграмме.

Поздравление президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева:

"Под Вашим авторитетным руководством Кыргызстан уверенно движется по пути прогресса, добивается больших успехов в укреплении государственности, социально-экономической модернизации и упрочении позиций на международной арене.
Созидательные процессы, происходящие в стране, убедительно подтверждают эффективность Вашего стратегического курса, формируют основу для дальнейшего поступательного развития государства.
В духе многовековой дружбы и добрососедства, казахский народ искренне радуется достижениям братского кыргызского народа. Уверен, наша совместная работа будет и впредь способствовать дальнейшей реализации огромного потенциала двустороннего взаимодействия.
Желаю Вам неиссякаемой энергии, семейного благополучия и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности на благо братского Кыргызстана", - говорится в поздравительном послании.

Поздравление президента Узбекистана Шавката Мирзиеева:

"Благодаря Вашей мудрой и дальновидной политике, масштабным реформам, направленным на улучшение благосостояния населения, а также последовательным усилиям по укреплению авторитета и престижа страны на международной арене, Кыргызская Республика стремительно развивается во всех сферах.
Мы с большим удовлетворением отмечаем, что в последние годы в результате наших совместных решительных усилий, плодотворных и активных диалогов в рамках двусторонних и многосторонних форматов, отношения стратегического партнерства между нашими братскими народами, основанные на духе добрососедства и тесной дружбы, поднялись на совершенно новый уровень.
Нет сомнений, что все важные договоренности и масштабные планы, достигнутые в ходе наших встреч на высшем уровне, а также начатые крупные региональные инфраструктурные проекты будут полностью реализованы благодаря нашим общим усилиям.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому кыргызскому народу - мира, согласия, постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравительном послании.

Поздравление президента Таджикистана Эмомали Рахмона:

"Отрадно, что братский Кыргызстан под Вашим эффективным руководством, твердо следуя Вашему стратегическому курсу, сегодня уверенно движется вперед по пути устойчивого социально-экономического развития и укрепления своих позиций на международной арене.
Высоко оцениваю Ваш весомый вклад в укрепление основ дружбы, добрососедства и многопланового сотрудничества между нашими странами и народами. Дорожу сложившимися между нами глубоко доверительными отношениями и постоянными рабочими контактами.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и новых успехов в ответственной государственной деятельности на благо дальнейшего процветания Кыргызстана", - говорится в поздравительном послании.

Поздравление президентв Беларуси Александра Лукашенко:

"Ваша плодотворная деятельность на посту Главы государства является примером профессионализма, политической дальновидности и твердости духа, которые Вы проявляете в продвижении интересов Кыргызской Республики.
С теплотой вспоминаю ноябрьскую встречу в г. Бишкеке в рамках заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, где был решен ряд важных вопросов в области обеспечения стабильности в регионе.
Высоко ценю Ваш вклад в развитие дружественных отношений между Беларусью и Кыргызстаном, а также содействие эффективному и взаимовыгодному сотрудничеству. Убежден, что наши совместные усилия, направленные на реализацию потенциала белорусско-кыргызского партнерства, будут способствовать дальнейшему укреплению двустороннего взаимодействия.
Желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии и созидательных успехов", - говорится в телеграмме.

Поздравление президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова:

"Кыргызская Республика под вашим дальновидным и уверенным руководством продолжает добиваться весомых успехов в укреплении государственности, социально-экономическом развитии и повышении своего авторитета на международной арене.
Отмечая высокую динамику и конструктивный характер всестороннего сотрудничества между Туркменистаном и Кыргызской Республикой, хотел бы особо подчеркнуть Ваше личное внимание и значимый вклад в дальнейшее укрепление дружественных отношений между нашими странами.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и счастья, а также новых успехов в ответственной государственной деятельности во благо народа Кыргызстана", - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана:

"От себя лично и от имени моего народа сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия рядом с Вашими близкими.
С большим удовлетворением отмечаю, что благодаря нашим совместным усилиям отношения, поднявшиеся до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, продолжают динамично развиваться при поддержке наших братских народов, связанных общностью языка, истории, культуры и взаимного доверия.
Желаю, чтобы итоги парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2025 года, способствовали дальнейшему благополучию Правительства и братского кыргызского народа.
Позвольте еще раз поздравить Вас с днем рождения и пожелать крепкого здоровья и счастья, а братскому кыргызскому народу - дальнейшего процветания и благополучия", - говорится в телеграмме.

Поздравление президентп Азербайджана Ильхама Алиева:

"Сегодня братский Кыргызстан под Вашим уверенным руководством, оставаясь верным государственным традициям и принципам, уверенно продвигается по пути устойчивого социально-экономического развития и достигает значительных успехов во всех сферах жизни. Международный авторитет Вашей страны и ее роль в региональных процессах растут с каждым днем.
Отрадно отметить, что основанные на братстве, взаимном уважении и доверии межгосударственные отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном динамично и всесторонне развиваются. Хотел бы особо подчеркнуть Вашу роль в достижении стратегического уровня нашего многопланового двустороннего сотрудничества.
Выражаю Вам еще раз благодарность за поддержку, оказанную в деле восстановления и возрождения Карабаха. Построенная по Вашей инициативе и торжественно открытая средняя школа имени Айкөл Манаса в селе Хыдырлы Агдамского района в июле этого года является очередным ярким примером братства и солидарности наших народов.
Уверен, что выстроенные на прочном фундаменте межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном продолжат укрепляться и углубляться совместными усилиями во имя благополучия наших братских народов, связанных общими узами.
Искренне поздравляю Вас с днем рождения и желаю братскому народу Кыргызской Республики процветания, благополучия и мирной жизни", - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравление президента Грузии Михаила Кавелашвили:

"Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов.
Ваш личный вклад в развитие и процветание Кыргызской Республики поистине важен, как и Ваша готовность к дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества и взаимодействия между Грузией и Кыргызстаном.
Уверен, что благодаря совместным усилиям существующая дружба и сотрудничество между нашими странами достигнут новых высот.
Еще раз искренне выражаю Вам и дружественному народу Кыргызстана свое глубочайшее уважение и желаю Вам и дружественному народу Кыргызстана мира, прогресса и процветания", - говорится в поздравительной телеграмме.

Поздравление председателя правительства России Михаила Мишустина:

"От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем рождения.
Хотел бы особо отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-кыргызских отношений, основанных на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества.
Во исполнение решений, принятых на высшем уровне, ведется активная работа по наращиванию торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Воплощаются в жизнь крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, инновационной сфере и других областях.Убежден, что расширение практической кооперации, углубление интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Кыргызской Республики.
С теплотой вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в откровенной и конструктивной атмосфере. Буду рад продолжить наше доверительное и плодотворное общение.
От души желаю Вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности", - говорится в телеграмме.

Поздравление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева:

"Ваши личные качества и самоотверженный труд способствуют развитию Кыргызстана и укреплению его авторитета на международной арене. Желаю вашей стране дальнейшего поступательного развития.
Уверен, что сложившиеся между нами отношения взаимного уважения будут продолжаться и впредь.
Желаю Вам крепкого здоровья, больших успехов в ответственной деятельности, а братскому народу Кыргызстана - мира и благополучия", - говорится в поздравительной телеграмме.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765031460


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законы по вопросам совершенствования недропользования и административной юстиции одобрил Сенат
- Подведены итоги литературного конкурса "Ұлы дала" партии "AMANAT"
- Инициатива Президента "Таза Қазақстан": Премьер-министр взял на контроль работу госорганов
- Экскурс в историю парламентаризма в Казахстане
- Итоги государственного аудита в Жамбылской области подведены в ВАП РК
- Серик Жумангарин встретился с генеральным директором Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии
- Информационное сообщение по валютному рынку
- Риски предстоящего вегетационного периода обсудил Канат Бозумбаев на встрече с фермерами в Кызылординской области
- Правительственный штаб по обеспечению экономического роста подвел предварительные итоги развития базовых отраслей экономики
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  