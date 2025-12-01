В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников

00:32 07.12.2025

Погодные условия в стране в 2025 году оказывают воздействие на ледники, заявили в Центре изучения изменения климата



ДУШАНБЕ, 6 дек - Sputnik. Внезапные движения ледников или их обвалы в Таджикистане представляют серьезную локальную опасность.



Об этом заявил Sputnik Таджикистан глава Центра изучения изменения климата и озонового слоя республики Саттор Саидов.



Такое явление может представлять опасность на местах, так как имеет целый ряд пагубных последствий.



"Быстрые потоки льда и камня, блокировки речных русел, заторы, возможные разрушения инфраструктуры и угрозы для сел и людей в долине. Риск повторных отрывов остается до тех пор, пока ледник активен", – заявил Саидов.



При этом в глава центра отмечает, что подобные изменения в 2025 году происходят в разных регионах Таджикистана.



"По сообщениям метеослужбы и национальных источников, в нескольких районах страны наблюдались внезапные движения/обвалы частей ледников: крупные отрывы и продвижение льда на сотни метров за короткое время. Включая так называемый Дехдал",– отмечает специалист.



По словам Саидова, это связано с аномально теплым летом, длительной засухой и накоплением воды внутри тела ледника, что может снизить трение и вызвать "скользящий" сдвиг.



Напомним, в середине сентября стало известно, что начал движение ледник Дехдал в бассейне реки Сурхоб Таджикабадского района.



По данным Гидрометцентра Таджикистана огромная масса льда сдвинулась на несколько сотен метров. В ведомстве добавили, что подобные ситуации чреваты образованием ледниковых озер.