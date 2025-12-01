Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне

02:34 07.12.2025

Пекин, 5 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Министерства обороны КНР Цзян Бинь в пятницу призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны, потерпевшей поражение во Второй мировой войне, прекратить бросать вызов послевоенному мироустройству и саботировать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Таким образом Цзян Бинь прокомментировал на пресс-конференции информацию о том, что японское правительство на днях дало добро на выделение дополнительных ассигнований на оборону и, кроме того, проводит переговоры с Филиппинами об экспорте японской ракеты.



Официальный представитель Минобороны обратил внимание на то, что в последние годы Япония неоднократно нарушала положения пацифистской конституции страны, существенно увеличивала оборонный бюджет, предпринимала попытки экспортировать смертоносное оружие и пересмотреть три своих неядерных принципа.



"Это ускорило темпы ослабления ограничений на военное развитие и создает ощущение, что милитаристская Япония возвращается ", - указал он.



Также Цзян Бинь подверг критике Японию за отсутствие активных усилий и серьезное затягивание процесса утилизации химического оружия, оставленного ею на территории Китая.



По его словам, в годы агрессивной войны против Китая милитаристская Япония, вопиющим образом нарушая международное право, применяла в большом количестве химическое оружие, в результате чего пострадали более 200 тыс. китайских военных и гражданских лиц.



После поражения, чтобы скрыть свои преступления, японская сторона оставила большое количество химического оружия на территории Китая, в результате чего пострадали еще более 2000 человек, отметил Цзян Бинь, добавив, что это химоружие продолжает ставить под угрозу личную и имущественную безопасность китайского народа и наносит серьезный ущерб окружающей среде.



Китайская сторона призывает Японию направить все усилия на ускорение процесса утилизации, своевременно собрать и передать китайской стороне информацию об оставленном химоружии, оказать все возможное содействие китайской стороне в поиске и идентификации, а также надлежащим образом взять на себя ответственность за очистку загрязненной воды и почвы, резюмировал он.