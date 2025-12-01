|Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
11:03 07.12.2025
Кая Каллас - подарок для России, - Telegraph
Ее непримиримая позиция по Украине вызывает разногласия среди западных стран, вызывая раскол в ЕС.
- "Сейчас, когда начинается мрачный процесс выработки настоящего мирного соглашения, США и Европа невероятно далеки друг от друга. И виной тому - нежелание Европы смотреть реальности в лицо", - пишет издание.
Каллас заявляет о поддержке "справедливого и прочного мира на Украине", а 27 стран ЕС упорно не желают выделять средства для покрытия дефицита бюджета Киева.
- "Ее упорный отказ от переговоров с Россией и настойчивое заявление о том, что справедливость важнее мира, исключили Европу из финальной стадии переговоров. Магическое мышление и негибкость Каллас привели к той самой фатальной разобщенности Запада, о которой она сама предупреждала в начале президентства Трампа", - пишет издание.
Также сообщается, что в Белом доме раздражены тем, что они называют "эстонизацией" европейской внешней политики.