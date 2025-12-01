Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада

11:03 07.12.2025

Кая Каллас - подарок для России, - Telegraph



Ее непримиримая позиция по Украине вызывает разногласия среди западных стран, вызывая раскол в ЕС.



- "Сейчас, когда начинается мрачный процесс выработки настоящего мирного соглашения, США и Европа невероятно далеки друг от друга. И виной тому - нежелание Европы смотреть реальности в лицо", - пишет издание.



