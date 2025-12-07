СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь

12:03 07.12.2025

Кремль обозначил, до каких гипотетически границ может сократиться Украина



Дмитрий Родионов

Материал комментируют:

Александр Аверин

Александр Дмитриевский

Сергей Прокопенко

7 декабря 2025



Россия освободит Донбасс и Новороссию, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today еще накануне визита в Индию.



"Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - подчеркнул он.



А что Путин подразумевает под словом "Новороссия"? Дойдем до Одессы? У России это в планах?



Или это сигналы Зеленскому, европейцам и американцам, мол, дальше условия будут хуже?



