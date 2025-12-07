 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Воскресенье, 07.12.2025
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
01:14  Премьер Японии Такаити намерена лично встретиться с главами государств ЦА. Пекин и Сеул она уже взбодрила
00:05  ВС РФ возобновили наступление на Константиновку с юга – итоговая сводка Readovka за 1 декабря
Понедельник, 01.12.2025
12:35  Владельцы иностранных сим-карт получат доступ к интернету и связи сразу по приезду в РФ
12:31  Зачем Пушкин приезжал в Казахстан и какие тайны хранит Уральск
Архив
12:03 07.12.2025

Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
Кремль обозначил, до каких гипотетически границ может сократиться Украина

Дмитрий Родионов
Материал комментируют:
Александр Аверин
Александр Дмитриевский
Сергей Прокопенко
7 декабря 2025

Россия освободит Донбасс и Новороссию, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today еще накануне визита в Индию.

"Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать", - подчеркнул он.

А что Путин подразумевает под словом "Новороссия"? Дойдем до Одессы? У России это в планах?

Или это сигналы Зеленскому, европейцам и американцам, мол, дальше условия будут хуже?



- Действительно, Владимир Путин взял на вооружение риторику Дмитрия Медведева, - считает экс-боец ополчения ЛНР Александр Аверин.

- Полагаю, это сигнал - Россию текущий ход спецоперации в целом устраивает. Если он не устраивает Украину и ее союзников - то в этом случае подписывают не перемирие, а капитуляцию той или иной степени безоговорочности.

Как Путин понимает термин Новороссия? Полагаю, в зависимости от обстановки на фронтах - от текущего контроля в Запорожской и Херсонской областях до всей Новороссийской губернии.

Чем дольше Киев сопротивляется, тем хуже для него будут условия мирного соглашения. Особо отмечу, что сохраняя выход к морю, Украина сохраняет и возможность проведения антироссийских морских диверсий даже в "мирное" время. Так что этот вопрос рано или поздно все равно придется решать.

- Давайте не будем заниматься чтением между строк в заявлениях политических лидеров, - говорит историк, публицист, постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский.

- Окончательное освобождение Донбасса - это вопрос времени, а не принципа. Касательно Новороссии - здесь оставлена свобода для маневра: или все воссоединенное после 2014 года, или количество этих регионов увеличится, и выбирать здесь Зеленскому.

Ни один здравомыслящий политик не противопоставляет военный и дипломатический пути решения проблемы. Достаточно вспомнить, что разгром "бармалеев" в Сирии не был подкреплен дипломатической победой и чем все это закончилось для режима Асада. Или тот же Нагорный Карабах: непризнание Степанакерта Ереваном привело к реваншу Азербайджана.

Точно также и на украинском фронте: военное поражение бандеровщины неизбежно, но надо чтобы оно переросло в политическое на международном уровне. А вот добиться второго намного сложнее, чем первого.

"СП": Где те границы, до которых мы можем пойти, если Киев будет готов сопротивляться до конца?

- Разгром Украины - это не одномоментный процесс: нам еще много где предстоит останавливаться, чтобы подтянуть резервы. Но это обыденная практика для любого большого военного конфликта.

- Публичное озвучивание подобных тезисов всегда целенаправленно, - считает кандидат исторических наук Сергей Прокопенко.

- В условиях, когда представители России и США ведут конфиденциальные переговоры о завершении конфликта, это заявление выполняет роль стратегического сигнала. Оно явно обозначает одно из ключевых и, вероятно, не подлежащих обсуждению условий Москвы для заключения мира: полный контроль над территориями Донбасса и так называемой Новороссии.

"СП": Зеленского может подписать что угодно, даже условный "план Трампа"? Но не признает его по факту. И никто не признает. Можно это считать полноценным освобождением? Ведь сохранятся санкции против отдельно взятых регионов, и над ними зависнет дамоклов меч укрореванша…

- Для современной России установление полного контроля над территориями Донбасса и то, что сегодня называют Новороссией, является ключевым геополитическим и военно-стратегическим приоритетом. Наилучшим, хотя и маловероятным сценарием, представляется достижение этой цели бескровным или политическим путем. При этом формальное международное признание новых границ - вопрос не ближайшего будущего.

Опыт последнего десятилетия (Крым, ДНР/ЛНР) демонстрирует, что точечные санкции против отдельных регионов России неспособны заблокировать их фактическую интеграцию в правовое, экономическое и инфраструктурное пространство страны.

Однако даже в случае достижения военных целей и возможной трансформации украинской государственности, феномен "украинского реваншизма" никуда не исчезнет. Непримиримая часть националистических сил найдет убежище и поддержку за рубежом, где будет лелеять идею возвращения утраченных территорий и продолжения конфликта с Россией. При благоприятной международной конъюнктуре эта идеология неизбежно будет трансформироваться в попытки практических действий - от диверсий до военных операций.

Историческая параллель здесь напрашивается сама собой: ситуация отчасти аналогична польским национально-освободительным восстаниям XIX века в Российской империи.

Идея "воссоздания Речи Посполитой в границах 1772 года" десятилетиями жила в эмиграции и подполье, периодически выливаясь в кровавые конфликты, несмотря на отсутствие в тот момент независимого польского государства. Военно-территориальное решение проблемы далеко не всегда означает ее окончательное идеологическое и историческое урегулирование.

"СП": Путин не просто так разделил Донбасс и Новороссию. Если бы имел в виду Херсон и Запорожье, сказал бы "Таврия". Это намек на возможность появление претензий на иные новые территории?

- Неоднозначность географических границ Новороссии в ее современном политическом прочтении является не слабостью, а инструментом российской стратегии. На этом сознательном концептуальном размывании и строится игра Кремля.

Заявление президента России Владимира Путина о Новороссии, сделанное на фоне зашедших в тупик мирных переговоров, было глубоко тактическим. Его цель - оказать психологическое давление на украинское руководство и западных партнеров, заставив их гадать о реальных масштабах российских территориальных претензий. Это создает поле неопределенности, вынуждая противника готовиться к худшему сценарию, консервирует напряженность и может использоваться как рычаг для выдвижения новых требований в будущем.

"СП": Что такое Новороссия исторически и как она могла бы выглядеть сейчас? Если брать одноименную губернию Российской империи, то это и Одесса, и Николаев, и Днепропетровск, и Кировоград, и даже Приднестровье. Можем ли мы замахнуться на все это? Или видение Кремля куда скромнее?

- Новороссия - это не просто историческое название, а обширный и стратегически важный регион. Его значение было велико даже в эпоху, когда эти земли были "Диким Полем" и формально находились за пределами Русского государства. После вхождения в его состав в конце XVIII века роль этого края как экономического и геополитического форпоста стала и вовсе определяющей.

Сегодня этот потенциал многократно возрос. Регион обладает колоссальными ресурсами: мощной минерально-сырьевой базой, развитой энергетикой, выходом к ключевым транспортным артериям и логистическими преимуществами, делающими его естественным центром притяжения. Стремление установить полный контроль над этим стратегическим активом представляется логичным, и, судя по всему, такие планы существуют на самом высоком государственном уровне. Однако их реализация - задача исключительной сложности, требующая колоссальных ресурсов, тонкой дипломатии и долгосрочной стратегии.

Тем не менее, учитывая историческую судьбу и будущее значение этих территорий, попытка представляется не просто оправданной, а необходимой.

"СП": Где те границы, до которых мы можем пойти, если Киев будет готов сопротивляться до конца?

- Конец для нынешнего киевского режима может наступить стремительно и быть спровоцирован потерей столицы. Киев - это не просто город, а последний рубеж, удерживающий проект "независимой Украины". Падение этого центра власти сделает организованное сопротивление невозможным и де-факто ознаменует конец режима.

Последующая судьба украинской государственности - ее границы и сам статус - станет уже не военным, а дипломатическим вопросом, предметом торга между основными внешними силами. При таком сценарии полномасштабные боевые действия на Западной Украине маловероятны: полный коллапс системы произойдет до того, как конфликт перейдет в эту фазу.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765098180


