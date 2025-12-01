Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию

16:40 07.12.2025

Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС,

Представитель ЕК Тома Ренье отметил, что X "нарушил нормы транспарентности", включая "платную синюю отметку верифицированного пользователя, которая вводит пользователей в заблуждение, поскольку любой может купить эту отметку, а X не проводит достаточной верификации"



БРЮССЕЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС, заявил представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.



"Сегодня Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн за нарушение Акта о цифровых услугах Евросоюза (DSA). Это первый штраф в рамках DSА", - заявил Ренье. По его словам, X "нарушила нормы транспарентности", включая "платную синюю отметку верифицированного пользователя, которая вводит пользователей в заблуждение, поскольку любой может купить эту отметку, а X не проводит достаточной верификации".



Он также утверждал, что политика рекламы в X вводит пользователей в заблуждение и что X "не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей", в то время как Еврокомиссия обязывает делать это все цифровые компании в рамках DSA.



"Сегодняшнее решение не имеет никакого отношения к цензуре или к модерированию контента X", - утверждал Ренье, отвечая на более ранние обвинения вице-президента США Джей Ди Вэнса в усилении цензуры в Европе.



Ренье утверждал, что соцсети и прочие интернет-платформы "сами осуществляют модерирование контента в Европе". "С января по декабрь 2025 года Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) принял в Европе 118 млн решений о модерировании контента, Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской - прим. ТАСС) - свыше 413 млн решений по модерированию контента, X - 660 тыс. решений по модерированию контента", - заявил Ренье, подчеркнув, что все решения принимают эти платформы, а не Еврокомиссия.



При этом именно Акт о Цифровых услугах ЕС, введенный в действие в 2023 году, впервые ввел прямую ответственность интернет-платформ за размещенный на них пользователями контент и обязал их осуществлять его модерирование и удаление запрещенного в ЕС контента в автоматическом режиме. Причем Еврокомиссия регулярно запрашивает у соцсетей информацию об алгоритмах модерирования контента и анализирует их.



Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам

Илон Маск считает, что так государства смогли бы "лучше представлять свой народ"



ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что Евросоюз (ЕС) должен быть устранен, а отдельным странам необходимо вернуть суверенитет.



"ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ", - написал он в X.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) анализирует новые аспекты в рамках расследования в отношении X. Орган рассматривает несколько тем, связанных с соблюдением требований закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).



Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе.



X после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалила ее рекламный аккаунт

ЕК назначила штраф за нарушение цифровых правил Евросоюза



НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. X, ранее получившая от Еврокомиссии (ЕК) штраф на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС, удалила ее рекламный аккаунт. Об этом сообщил руководитель отдела продукции в X Никита Бир.



Он заявил, что для публикации поста о решении оштрафовать соцсеть использовался "спящий рекламный аккаунт" Еврокомиссии, а прикрепленная к нему ссылка была оформлена как видеоролик, чтобы "ввести пользователей в заблуждение [...] и искусственно повысить охваты". Бир назвал такую ситуацию ироничной. "Кажется, вы полагаете, что правила не должны применяться к вашему аккаунту. Ваш рекламный аккаунт был удален", - указал он в X.