Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы

19:40 07.12.2025

Мария Галушко

07.12.25



Цены за свои услуги перепишут в сторону повышения второй раз за год, однако проверять обоснованность таких шагов профильные госорганы не торопятся.



Крупные телеком-операторы Tele2, Altel и Beeline в конце ноября сообщили о новом повышении тарифов. Для абонентов это уже второе подорожание за год. В социальных сетях обсуждают возможный бойкот компаний, а пользователи все активнее задают вопрос, почему стоимость связи растет быстрее их доходов. Корреспондент inbusiness.kz попыталась разобраться в ситуации.



"Платила 4590 - стало 9990. Что происходит?"



Новый рост цен вызвал заметное увеличение числа жалоб в соцсетях. Люди пишут, что уведомления пришли неожиданно, суммы выросли существенно, а альтернативы на рынке нет. Другие отмечают, что повышение происходит одновременно у нескольких операторов. Некоторые не скрывают раздражения. Присутствует и общее настроение бессилия.



Позиция операторов



Как сообщили в пресс-службе Tele2, повышение тарифов - вынужденная мера, связанная с объективными экономическими факторами: инфляцией, изменениями в налоговом законодательстве, ростом стоимости импортного оборудования и программного обеспечения.



"Для нас важно, чтобы каждый клиент понимал причины этого решения. Телеком-индустрия во многом зависит от зарубежных технологий, и мы сталкиваемся с постоянным ростом затрат на обслуживание и развитие сети. Мы продолжаем активно инвестировать в улучшение качества связи. Только с момента запуска 5G компания инвестировала свыше 240 млрд. тенге. Ежегодно расширяется зона покрытия, строятся новые базовые станции (стоимость одной такой станции превышает $150 тыс., не считая затрат на монтаж, аренду и обслуживание), модернизируются существующие, повышается скорость передачи данных. С 2023 года компанией проведено более 5 тыс. работ по модернизации и открытию новых сайтов. Современные тенденции в цифровом потреблении - рост объема видеоконтента в 4K и 8K, интерактивные сервисы и стриминг требуют увеличения мощности инфраструктуры и строительства новых дата-центров. Мы обслуживаем более 50% мобильного трафика страны и понимаем важность обеспечения бесперебойной работы всей инфраструктуры", – сообщили в компании.



На официальном сайте Altel сообщается, что с 25 декабря 2025 года компания пересматривает стоимость тарифных планов. Оператор объясняет это "вынужденной мерой", связанной с ростом расходов на развитие и модернизацию сети, ее обслуживание, а также изменениями в налоговом законодательстве.



"Изменение абонплат позволит нам и дальше обеспечивать стабильность сервисов и предоставлять еще более качественные услуги", – отмечают в компании.



В Beeline, отвечая на жалобы абонентов, отметили, что телеком-отрасль требует постоянных инвестиций. По данным компании, за девять лет суммарный объем потребляемого трафика вырос в 36 раз, а средний пользователь мобильного Интернета сегодня расходует 20-30 ГБ в месяц. Чтобы обеспечивать такую нагрузку, оператору приходится регулярно модернизировать сеть, увеличивать ее пропускную способность и расширять покрытие.



"В этом году мы установили 500 новых базовых станций (широкополосный мобильный Интернет появился в 240 селах) и модернизировали более 1500 единиц оборудования. Стоимость одной базовой станции, включая оборудование, антенно-мачтовое сооружение и высотно-монтажные работы, может достигать 110 млн тенге. Мы увеличиваем емкость сети (ту саму пропускную способность) на 40% второй год подряд. Внедряем новые технологии… Наши капитальные расходы за 3 квартала 2025 года составили 65 млрд тенге, и это на 30% выше показателя за 2024 год. А совокупный показатель за 5 лет составляет более 370 млрд тенге", – отметили в компании.



Что говорят госорганы?



Комитет телекоммуникаций министерства искусственного интеллекта и цифрового развития сообщил, что государство не регулирует стоимость мобильной связи и не может проводить проверки, связанные с повышением тарифов. В министерстве объяснили, что проверять операторов по поводу роста тарифов они не могут, потому что закон разрешает им проводить проверки только по строго ограниченному перечню вопросов - это защита персональных данных, работа госинформационных систем и критически важной инфраструктуры. Тарифы связи в этот перечень не входят, поэтому министерство не имеет права запрашивать у операторов расчеты или проводить расследование по ценам.



"Необходимо отметить, что в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан в целях развития конкуренции с 1 января 2017 года отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. Кроме этого, в соответствии с пунктом 1 статьи 116 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, а также статьей 20 Закона Республики Казахстан "О связи", цены и тарифы на товары, работы, услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно на основе обоснованных затрат", – сообщили в ведомстве.



Там уточнили, что обоснованность роста цен может оценивать только агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) - в рамках проверки доминирующего положения или признаков монопольно высокой цены. По информации министерства, с начала года в их адрес поступило около 3 тыс. обращений граждан по поводу роста стоимости связи.



На сегодняшний день операторы предоставили свои объяснения, министерство обозначило рамки полномочий, но для потребителей главный вопрос остается прежним: насколько обоснованным является рост тарифов и существует ли механизм, который позволит оценить прозрачность этих расходов? Чтобы получить позицию уполномоченного органа, отвечающего за конкуренцию и ценообразование, корреспондент inbusiness.kz направил официальный запрос в агентство по защите и развитию конкуренции РК. На момент публикации статьи ответ не получен.