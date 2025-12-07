Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне

21:23 07.12.2025

Караганов: "Очень порадовала определенность Путина касательно войны с Европой"



Максим Столяров. 07.12.2025



Европу необходимо выводить из захватившего ее разум "маразматического стремления к войне и гибели".



Об этом в эфире телеканала ТВЦ заявил политолог, почетный представитель Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Ведущий Дмитрий Куликов напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова воевать с Европой прямо сейчас, однако очень быстро может случиться ситуация, когда Москве будет не с кем договариваться.







Караганов отметил, что уже три года занимается этой темой.



"Я очень порадовался этому высказыванию Владимира Владимировича. Он раньше был гораздо осторожней. Но в наших последних разговорах, в бумагах мы всегда говорили о том, что если война продолжится или после остановки, которая сейчас очень неустойчиво наметилась, и будет возобновлена, она должна неминуемо приобрести ядерный характер.



И привести к уничтожению военно-индустриального потенциала Европы и лучших даже центров принятия решений. Не во всех странах.



Соответственно, Европа перестанет существовать. Видимо, об этом говорил и Владимир Владимирович. И он сказал достаточно определенно", – прокомментировал эксперт.



"Меня такая определенность порадовала не потому, что я хочу применения ядерного оружия, а потому что я хочу, чтобы европейцы выскочили из своего маразматического стремления к гибели, к войне", – уточнил Караганов.