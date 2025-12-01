Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан

23:29 07.12.2025

Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна по ж/д



ТАШКЕНТ, 7 дек - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан договорились о бесперебойной поставке казахстанского зерна в страны Центральной Азии и Афганистана по железной дороге, сообщает пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".



