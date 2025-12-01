Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

На уходящей неделе Министерство обороны России отчиталось о полном освобождении Покровска и Волчанска. На Константиновском направлении русская армия сжимает кольцо вокруг украинского гарнизона, сковывая противника на нескольких участках. Обвал обороны ВСУ у Северска создает перспективу движения всего Краснолиманского участка фронта, находившегося в статике с лета 2023 года. Тем временем в Запорожье десантники завершают зачистку Степногорска и выходят на подступы к главной артерии снабжения Орехова.



Константиновское направление



8-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ давит на южный оборонительный контур Константиновки. Штурмовики начали атаки из района Русина Яра с целью выхода на коммуникации, обеспечивающие гарнизон города. Момент для удара был выбран точно: несмотря на качественные укрепления, ВСУ столкнулись с дефицитом личного состава.



Западнее 51-я армия оттянула на себя крупные силы противника у плеяды сел Шахово, Софиевка и Торецкое по течению Казенного Торца. Восточнее неприятель сконцентрирован на обороне Константиновки, где ВС РФ уже ворвались в микрорайон Сантуриновка. К тому же наши войска освободили Иванополь, что открыло потенциальный путь в Константиновку для русской армии с юго-востока. Таким образом, для неприятеля возникли точки напряжения, которые невозможно стабилизировать резервами. Единственное преимущество противника – развитая сеть фортификаций, но превосходство ВС РФ в огневых средствах нивелирует эту выгоду.



Параллельно 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия перешла в наступление из Майского и вышла к передовой у Клиновского. Одновременно десантники расширяют коридор прорыва атакой на Веролюбовку – ключевой опорник, который должен стать плацдармом для броска на Алексеево-Дружковку. Через нее проходят все логистические артерии от Дружковки и Краматорска в Константиновку.



Вместе с действиями 8-й армии, направленными к Алексеево-Дружковке с юга, украинский гарнизон Константиновки оказался в критической ситуации. Единственный сектор, откуда противник может брать силы против прорыва 98-й ВДД, – район Малочарки и Новодмитровки севернее города. Там развернуты 5-я ОШБр и 112-я бригада ТрО.



Однако, если неприятель выдернет оттуда силы, он рискует получить удар 98-й дивизии на север Константиновки. А это угроза очередной зоны прорыва ВС РФ в город. В таком случае противник будет вынужден бросить все силы в городские бои, избегая повторения "Покровского сценария".



Помимо вышеописанного, наши войска также атаковали передний край у сел Бересток и Степановка южнее Константиновки. Это самый мощный участок обороны: противник опирается на четыре села с развитой дорожной сетью, образующих укрепрайон. Мотив нашего командования тут вполне понятен – сковать ВСУ боем.



Харьковское направление



Министерство обороны России отчиталось о полном освобождении Покровска и Волчанска. Освобождение Волчанска делает возможной полную зачистку восточной части пограничья Харьковской области – Волчанского, Великобурлукского и Двуречанского районов.



С утратой города украинские войска потеряли основу обороны к востоку от Северского Донца. Теперь ВС РФ могут атаковать село Белый Колодезь – бывшую базу снабжения гарнизона Волчанска. Дальнейшее продвижение позволит выйти в тыл и фланг группировки ВСУ, сдерживающей русские подразделения со стороны Валуек.



Ранее неприятель атаковал шлюз Белгородского водохранилища, повысив уровень воды в Северском Донце. Киев пытался затруднить действия ГрВ "Север" и выиграть время, но это не дало нужного ВСУ результата. Дальше удерживать Волчанск противник счел расточительным. Его утрата также нивелирует смысл обороны площади к югу от города.



Теперь ВСУ необходимо выводить части из треугольника Белый Колодезь – Ольховатка – Великий Бурлук в связи с тем, что скорая утрата Купянской агломерации открывает для ВС РФ дорогу на Чугуев. В этом случае угроза изоляции украинских войск на северо-востоке Харьковщины становится неизбежной.



Киев решил действовать, не дожидаясь критического момента. Но признаки подготовки к сдаче региона не означают быстрого отхода. Процесс растянется во времени, а неприятель будет огрызаться.



Запорожское направление



7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия добилась значительных успехов. Оборона в Степногорске сломлена, город по большей части в руках наших десантников. Неприятель окопался в окрестностях сельсовета и многоквартирных домах по улицам Школьная и Молодежная. За исключением 3-го микрорайона города – это единственная часть Степногорска с капитальной застройкой. По этой причине подразделения противника вцепились зубами в данный рубеж и довольно долго его обороняют, даже несмотря на то что снабжение позиций там осуществляется только при помощи дронов. Теперь и этот оплот полностью окружен.



Однако неприятель цепляется за город неспроста. Пока там есть его военные, населенный пункт не может стать базой для русских дроноводов, способных систематически работать по Запорожью в 20 км отсюда.



Вместе с тем ВС РФ продолжают выбивать силы ВСУ из прилегающего села Приморское. Большая часть уже в руках 7-й ДШД. Русская армия образует дугу к трассе Н-08 – главной артерии снабжения Орехова со стороны Запорожья. Дальнейшее развитие событий может привести к окружению группировки ВСУ "Таврия".



Краснолиманское направление



Части 3-й общевойсковой армии обвалили оборону 10-й ОГШБр ВСУ в Свято-Покровском. Неприятель отошел на высоты за населенным пунктом. За меловыми холмами у Свято-Покровского и Резниковки украинской армии не за что цепляться. Эти возвышенности – последний рубеж у южной части "бутылочного горла", по которому может спастись гарнизон Северска.



Но на этом критические проблемы для противника не заканчиваются. Подразделения 3-й ОА прощупывают подход к Северску со стороны Платоновки. Противник в полушаге от окружения. Коллапс обороны наблюдается в целом секторе. Критическая ситуация у Северска дала нашим войскам возможность продолжать атаки южнее. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли Васюковку, идет подготовка к броску на Краматорск.



Противник забил тревогу: если русская армия займет Малиновку западнее Васюковки, операторы дронов откроют охоту на технику в Краматорске.



"Точки вражеских БПЛА приблизятся на расстояние, которое позволит быстро убить цивилизацию в Краматорске. Антидроновых сеток в городе нет", – сообщил в своем Telegram-канале украинский военный блогер Бунятов.



Коллапс Северского сектора знаменует переход в движение всего участка фронта западнее Соледара, находившегося в статике с лета 2023 года. Главная твердыня противника в Донбассе – Славянско-Краматорская агломерация – скоро станет зоной охоты наших дроноводов. Это скажется на положении украинских войск у Красного Лимана и Константиновки.



