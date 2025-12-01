 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 08.12.2025
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
00:05  ВС РФ освободили Волчанск – итоговая сводка Readovka за 2 декабря
Вторник, 02.12.2025
23:55  Саида Мирзиеева лично в ночное время посетила теплицы, которые считают источником загрязнения воздуха Ташкенте
21:38  S&P Global Ratings повысил оценку двух узбекистанских банков
21:06  В чем причины изменения миграционной политики России? - Александр Шустов
02:54  НГ: Боевики из Афганистана атакуют китайцев в Таджикистане
02:15  Кадровые перестановки в Кыргызстане 01.12.2025
Архив
Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
00:05 08.12.2025

Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю

Михаил Пшеничников

СВО

На уходящей неделе Министерство обороны России отчиталось о полном освобождении Покровска и Волчанска. На Константиновском направлении русская армия сжимает кольцо вокруг украинского гарнизона, сковывая противника на нескольких участках. Обвал обороны ВСУ у Северска создает перспективу движения всего Краснолиманского участка фронта, находившегося в статике с лета 2023 года. Тем временем в Запорожье десантники завершают зачистку Степногорска и выходят на подступы к главной артерии снабжения Орехова.

Константиновское направление

8-я гвардейская общевойсковая армия ВС РФ давит на южный оборонительный контур Константиновки. Штурмовики начали атаки из района Русина Яра с целью выхода на коммуникации, обеспечивающие гарнизон города. Момент для удара был выбран точно: несмотря на качественные укрепления, ВСУ столкнулись с дефицитом личного состава.

Западнее 51-я армия оттянула на себя крупные силы противника у плеяды сел Шахово, Софиевка и Торецкое по течению Казенного Торца. Восточнее неприятель сконцентрирован на обороне Константиновки, где ВС РФ уже ворвались в микрорайон Сантуриновка. К тому же наши войска освободили Иванополь, что открыло потенциальный путь в Константиновку для русской армии с юго-востока. Таким образом, для неприятеля возникли точки напряжения, которые невозможно стабилизировать резервами. Единственное преимущество противника – развитая сеть фортификаций, но превосходство ВС РФ в огневых средствах нивелирует эту выгоду.

Параллельно 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия перешла в наступление из Майского и вышла к передовой у Клиновского. Одновременно десантники расширяют коридор прорыва атакой на Веролюбовку – ключевой опорник, который должен стать плацдармом для броска на Алексеево-Дружковку. Через нее проходят все логистические артерии от Дружковки и Краматорска в Константиновку.

Вместе с действиями 8-й армии, направленными к Алексеево-Дружковке с юга, украинский гарнизон Константиновки оказался в критической ситуации. Единственный сектор, откуда противник может брать силы против прорыва 98-й ВДД, – район Малочарки и Новодмитровки севернее города. Там развернуты 5-я ОШБр и 112-я бригада ТрО.

Однако, если неприятель выдернет оттуда силы, он рискует получить удар 98-й дивизии на север Константиновки. А это угроза очередной зоны прорыва ВС РФ в город. В таком случае противник будет вынужден бросить все силы в городские бои, избегая повторения "Покровского сценария".

Помимо вышеописанного, наши войска также атаковали передний край у сел Бересток и Степановка южнее Константиновки. Это самый мощный участок обороны: противник опирается на четыре села с развитой дорожной сетью, образующих укрепрайон. Мотив нашего командования тут вполне понятен – сковать ВСУ боем.

Харьковское направление

Министерство обороны России отчиталось о полном освобождении Покровска и Волчанска. Освобождение Волчанска делает возможной полную зачистку восточной части пограничья Харьковской области – Волчанского, Великобурлукского и Двуречанского районов.

С утратой города украинские войска потеряли основу обороны к востоку от Северского Донца. Теперь ВС РФ могут атаковать село Белый Колодезь – бывшую базу снабжения гарнизона Волчанска. Дальнейшее продвижение позволит выйти в тыл и фланг группировки ВСУ, сдерживающей русские подразделения со стороны Валуек.

Ранее неприятель атаковал шлюз Белгородского водохранилища, повысив уровень воды в Северском Донце. Киев пытался затруднить действия ГрВ "Север" и выиграть время, но это не дало нужного ВСУ результата. Дальше удерживать Волчанск противник счел расточительным. Его утрата также нивелирует смысл обороны площади к югу от города.

Теперь ВСУ необходимо выводить части из треугольника Белый Колодезь – Ольховатка – Великий Бурлук в связи с тем, что скорая утрата Купянской агломерации открывает для ВС РФ дорогу на Чугуев. В этом случае угроза изоляции украинских войск на северо-востоке Харьковщины становится неизбежной.

Киев решил действовать, не дожидаясь критического момента. Но признаки подготовки к сдаче региона не означают быстрого отхода. Процесс растянется во времени, а неприятель будет огрызаться.

Запорожское направление

7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия добилась значительных успехов. Оборона в Степногорске сломлена, город по большей части в руках наших десантников. Неприятель окопался в окрестностях сельсовета и многоквартирных домах по улицам Школьная и Молодежная. За исключением 3-го микрорайона города – это единственная часть Степногорска с капитальной застройкой. По этой причине подразделения противника вцепились зубами в данный рубеж и довольно долго его обороняют, даже несмотря на то что снабжение позиций там осуществляется только при помощи дронов. Теперь и этот оплот полностью окружен.

Однако неприятель цепляется за город неспроста. Пока там есть его военные, населенный пункт не может стать базой для русских дроноводов, способных систематически работать по Запорожью в 20 км отсюда.

Вместе с тем ВС РФ продолжают выбивать силы ВСУ из прилегающего села Приморское. Большая часть уже в руках 7-й ДШД. Русская армия образует дугу к трассе Н-08 – главной артерии снабжения Орехова со стороны Запорожья. Дальнейшее развитие событий может привести к окружению группировки ВСУ "Таврия".

Краснолиманское направление

Части 3-й общевойсковой армии обвалили оборону 10-й ОГШБр ВСУ в Свято-Покровском. Неприятель отошел на высоты за населенным пунктом. За меловыми холмами у Свято-Покровского и Резниковки украинской армии не за что цепляться. Эти возвышенности – последний рубеж у южной части "бутылочного горла", по которому может спастись гарнизон Северска.

Но на этом критические проблемы для противника не заканчиваются. Подразделения 3-й ОА прощупывают подход к Северску со стороны Платоновки. Противник в полушаге от окружения. Коллапс обороны наблюдается в целом секторе. Критическая ситуация у Северска дала нашим войскам возможность продолжать атаки южнее. Штурмовые подразделения ВС РФ заняли Васюковку, идет подготовка к броску на Краматорск.

Противник забил тревогу: если русская армия займет Малиновку западнее Васюковки, операторы дронов откроют охоту на технику в Краматорске.

"Точки вражеских БПЛА приблизятся на расстояние, которое позволит быстро убить цивилизацию в Краматорске. Антидроновых сеток в городе нет", – сообщил в своем Telegram-канале украинский военный блогер Бунятов.

Коллапс Северского сектора знаменует переход в движение всего участка фронта западнее Соледара, находившегося в статике с лета 2023 года. Главная твердыня противника в Донбассе – Славянско-Краматорская агломерация – скоро станет зоной охоты наших дроноводов. Это скажется на положении украинских войск у Красного Лимана и Константиновки.

Вчера, 6 декабря, в редакторской колонке Readovka вышел материал о событии уходящей недели – эпохе цифровых подделок.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765141500


