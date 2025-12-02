Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства

01:02 08.12.2025

Дипломаты призвали ОБСЕ "давать должную оценку случаям проявления неонацизма"



АЛМАТЫ, 5 дек - Sputnik. Казахстан, Россия и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства.



О борьбе с распространением экстремистских движений и идеологий расистского и ксенофобского толка, включая неонацизм, "который представляет собой современное явление" говорится в совместном заявлении МИД Казахстана, России, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.



"Выражаем намерение решительно пресекать деятельность, направленную на героизацию нацистского движения, реабилитацию бывших членов "Ваффен СС" и их пособников, отрицание совершенных ими военных преступлений и преступлений против человечности", - указывается в документе.



Дипломаты призвали ОБСЕ "давать должную оценку случаям проявления неонацизма", а также объединить международные усилия по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне, особенно в работе с молодежью.



