Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"

02:15 08.12.2025

Латвию стократ наказали за украденный "Дом Москвы"



Tекст: Никита Демьянов

7 декабря 2025



Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге "Дом Москвы", но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло?



