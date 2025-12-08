Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике

12:30 08.12.2025 Сфера и влияние: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике

Как две страны взаимодействуют на фоне давления Запада и угроз вторичных санкций



Даниил Сечкин

8 декабря 2025



У России и Казахстана есть планы по наращиванию кооперации в добыче, переработке и транспортировке углеводородов, заявили "Известиям" в посольстве РФ в Астане. Примечательно, что происходит это на фоне давления западных стран и рисков вторичных санкций. Этим, в частности, обусловлено отсутствие публичной конкретики по проектам, отметили эксперты. Вместе с тем, по их словам, сотрудничество между Казахстаном и РФ взаимовыгодно и носит характер прагматичной взаимозависимости. Москва и Астана имеют множество совместных проектов - например, добычу нефти и газа на шельфе Каспийского моря. Серьезный потенциал есть и в развитии так называемого газового союза России, Казахстана и Узбекистана.



Как США пытаются затормозить сотрудничество РФ и Казахстана



Несмотря на сложную геополитическую обстановку, перспективы развития российско-казахстанского сотрудничества в нефтяной отрасли выглядят весьма многообещающе, отметили в посольстве РФ в Астане.



- Реализуется целый ряд совместных проектов. Есть планы по наращиванию дальнейшей кооперации между нашими странами в добыче, переработке и транспортировке углеводородов, - подчеркнули дипломаты. - Незаконные американские и европейские санкции против российской нефтяной отрасли не могли не оказать на нее негативного воздействия. Однако эти рестрикции не способны серьезно затормозить российско-казахстанское сотрудничество в этой сфере.



В диппредставительстве отметили: между Россией и Казахстаном существуют доверительные отношения сотрудничества, в рамках которых обсуждаются риски, связанные с санкционным давлением со стороны Запада.



- Стороны в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества неизменно находят взаимовыгодные решения всех возникающих в этой связи вопросов, - добавили в посольстве.



Напомним, США еще при администрации Джо Байдена предупреждали Казахстан о рисках вторичных санкций из-за сотрудничества с Москвой. После прихода Дональда Трампа внешняя политика Штатов изменилась, однако Вашингтон сохранил практику экономических рестрикций в качестве рычага для оказания давления на РФ и ее партнеров. Белый дом в этом году неоднократно предупреждал ряд стран о возможности введения дополнительных тарифов из-за кооперации с Россией в энергетической сфере. Пока все эти угрозы ни в одном случае не оказали должного эффекта.



При этом в сторону Астаны конкретных призывов не поступало, однако местные СМИ обращали внимание на риски, связанные с разработкой законопроекта, который предусматривает введение пошлин в размере до 500% на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ и уран. И если нефть через территорию Казахстана в основном идет транзитом в другие страны, то газ республика закупает у РФ для покрытия собственных нужд.



Казахстанские предприятия уже попадали под удар Запада. Ранее сообщалось, что против двух десятков компаний введены ограничения Евросоюза и США из-за связей с РФ. Сохраняются и риски вторичных санкций, отметил в разговоре с "Известиями" директор Центра аналитических исследований "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев. Вместе с тем в вопросе нефти Казахстан, по его мнению, выступает для США и ЕС важным элементом энергетической безопасности - особенно на фоне отказа Европы от российских поставок. Санкционное давление на Астану в таких условиях было бы политически и экономически невыгодным для западных стран.



Архитектура энергобезопасности Евразии



Россия старается сформировать единую и неделимую архитектуру безопасности в Евразии с фокусом на постсоветские страны, заявила "Известиям" научный сотрудник ИВ РАН, эксперт "Валдая" Дарья Сапрынская.



- Казахстан считается ключевым элементом энергетической архитектуры и важным участником ОПЕК+, чья политика влияет на баланс мирового рынка. Такой же важный игрок - РФ. Поэтому здесь все взаимосвязано, - отметила эксперт.



Москва – важный торговый партнер для Астаны: товарооборот между странами по итогам 2024 года составил порядка $28 млрд, а за восемь месяцев текущего года превысил $17 млрд. Для Казахстана Россия выступает как инфраструктурным, так и технологическим партнером.



В нефтяной сфере сотрудничество двух стран строится на прагматичной взаимозависимости, отметил Тажибаев. Для Казахстана партнерство с Россией в нефтяной сфере стратегически важно прежде всего из-за инфраструктуры - через территорию РФ идет основная часть экспорта казахстанской нефти, и без доступа к Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) и другим маршрутам бюджет страны потерял бы значительную часть валютной выручки.



Казахстан экспортирует львиную долю своей нефти через российский КТК и трубопровод Атырау – Самара, а нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в казахстанском Павлодаре стабильно работает с сырьем из РФ. В 2023 году министр энергетики, а ныне председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев заявлял, что Россия поставляет на этот завод порядка 4,7 млн т нефти.



Основой сотрудничества двух стран выступают и совместные проекты на каспийском шельфе, где стороны выступают ключевыми акционерами. Значительная часть казахстанской нефти идет на экспорт через российскую территорию и порты. Переработку она проходит на Оренбургском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Кроме того, российские компании дают доступ к оборудованию и инвестициям для сложных проектов на каспийском шельфе, реализовывать которые в одиночку Казахстану сложнее и дольше.



- Проект освоения месторождений "Каламкас-море", "Хазар", "Ауэзов", где партнерами выступают "КазМунайГаз" и "Лукойл" с равными долями можно назвать ключевым примером такой интеграции, - подчеркнул Тажибаев. - Сейчас идет стадия проектирования с расчетом на начало строительных работ в середине нынешнего десятилетия и выход на добычу в конце десятилетия, что делает проект одним из главных будущих источников прироста добычи в Казахстане.



Провокации Украины против нефтяной инфраструктуры



Вопрос взаимодействия в нефтегазовой сфере стал одной из важных тем повестки встречи лидеров РФ и Казахстана 11–12 ноября. Тогда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил государственный визит в Москву по приглашению российского лидера Владимира Путина. На переговорах подробно обсуждалось энергетическое сотрудничество между странами, в том числе на фоне американских санкций в отношении "Лукойла" и "Роснефти".



Отсутствие публичных заявлений о конкретных мерах в этом вопросе связано с санкционной чувствительностью, считает Дарья Сапрынская. При этом у Казахстана, отметила она, есть явный запрос на улучшение инфраструктуры и мер безопасности.



- Еще одно направление сотрудничества - газификация Казахстана и газовая кооперация. Тут важной задачей называется усиление трехстороннего формата Россия – Казахстан – Узбекистан, так называемый "газовый союз", - сообщила эксперт.



В рамках этого трехстороннего формата Москва готова взять на себя роль основного поставщика и оператора инфраструктуры, а Астана и Ташкент - транзитеров и потребителей российского газа. РФ предлагает долгосрочные поставки газа в Казахстан и Узбекистан с возможным расширением маршрутов в Центральную Азию, также планируется координировать ценовую и экспортную политики.



При этом в случае "Лукойла" санкции изначально не касались напрямую казахстанских проектов. Это создало неопределенность для иностранных партнеров и поставило вопрос о возможных рисках контрактов, в которых участвует компания, добавила эксперт.



15 ноября Вашингтон выпустил генеральную лицензию №124B, которая фактически вывела из-под ключевых санкций операции, связанные с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК), проектом "Тенгизшевройл" и Карачаганакским проектом. Министерство энергетики Казахстана провело консультации с США и 17 ноября подтвердило: казахстанские проекты "Лукойла" не подпадают под режим вторичных санкций.



Важность Каспийского трубопроводного консорциума сегодня трудно переоценить. Он выступает главным экспортным маршрутом казахстанской нефти через Россию к порту Новороссийск и крупным российско-казахстанским инфраструктурным активом. Москва владеет более чем 40% проекта, на Казахстан приходится около 20%. Интересно, что в консорциуме присутствуют и США - через компании Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%).



По инфраструктуре этого проекта неоднократно пыталась нанести удары Украина. 29 ноября морской беспилотник ВСУ повредил один из выносных одноточечных причалов (SPM) на морском терминале КТК, после чего отгрузка нефти была остановлена. Уже 4 декабря работа терминала была восстановлена. Для понимания - через консорциум проходит более 80% казахстанской нефти и свыше 1% мирового предложения черного золота.



- КТК уже подвергался атакам со стороны киевского режима, который снабжается, направляется и финансируется натовско-еэсовскими спонсорами. Стоит напомнить, что эти агрессивные нападения были решительно осуждены Москвой и Астаной, - сообщили "Известиям" в посольстве РФ.



МИД Казахстана после произошедшего выступил с официальным протестом, назвав ЧП на морском терминале целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного КТК.



Так или иначе, несмотря на атаки и санкции, заключила Дарья Сапрынская, сотрудничество Москвы и Астаны развивается. Санкционный фон создал дополнительные юридические риски, но работа российских компаний в Казахстане продолжается, хоть и в условиях более осторожного управления рисками со стороны всех партнеров. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765186200





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Парламент усиливает поддержку машиностроения: Маулен Ашимбаев рассказал о подготовке нового закона

- Депутаты обсудят вопросы усиления контроля в сфере охранной деятельности

- Государственный советник провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей

- Координационный совет Союза машиностроителей Казахстана определил приоритеты развития отрасли

- Ключевой ориентир – человекоцентричность

- Проблемы жилищного законодательства в Казахстане обсудили на заседании Общественной палаты

- В Туркестанской области пересмотрены лимиты посева влагоемких культур

- В Центральном офисе Демпартии Акжол прошел круглый стол на тему "Развитие беспилотных авиационных систем в Республике Казахстан"

- Кадровые перестановки

