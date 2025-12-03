 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
01:56  RT об итогах встречи Путина с представителями Трампа по Украине
00:31  Почему в генплане Бишкека нет метро
Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
21:35 08.12.2025

Президент Узбекистана отметил важность продвижения проектов в сфере энергетики с Кыргызстаном

Бишкек, 06.12.25. /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева.

В начале встречи высокий гость передал главе государства искренние приветствия президента Кыргызстана Садыра Жапарова.



Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере. С удовлетворением отмечена высокая динамика развития двусторонних отношений.

Лидер Узбекистана подчеркнул важность углубления взаимодействия в области водной энергетики и эффективного продвижения совместных проектов регионального значения, прежде всего Камбаратинской ГЭС-1.

"Для эффективного использования и совместного управления гидроэнергетическим потенциалом региона в следующем году мы начнем финансирование проекта строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" совместно с Кыргызстаном и Казахстаном", - сказал Мирзиеев.

Он также поблагодарил министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, а также руководителей энергетических компаний Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана за поддержку в привлечении крупных инвестиций в Узбекистан и внедрении современных технологий.

Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за теплый прием. Он также выразил благодарность за поддержку сотрудничества двух стран в энергетической сфере и реализации совместных проектов.

***

Камбаратинская ГЭС-1 - это строящаяся гидроэлектростанция в Кыргызстане, которая после завершения станет самой мощной в стране.
Местоположение: ГЭС расположена на реке Нарын в Токтогульском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана, в 14 км выше по течению от Камбаратинской ГЭС-2.
Статус строительства: Проект находится в стадии реализации. Первый гидроагрегат планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.
Мощность: Установленная мощность ГЭС составит 1860 МВт.
Выработка электроэнергии: Проектная среднегодовая выработка электроэнергии оценивается в 5,6 млрд кВт⋅ч.
Водохранилище: Плотина ГЭС образует водохранилище полным объемом 5,368 км³, которое сможет аккумулировать значительные объемы воды.
Начало финансирования Узбекистаном: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил, что его страна начнет финансирование проекта строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" в 2026 году совместно с Кыргызстаном и Казахстаном.
Доли участия: Стороны договорились о распределении долей участия в проекте: Кыргызстан - 34%, а Узбекистан и Казахстан - по 33%.
Общая стоимость проекта: Стоимость строительства ГЭС оценивается в $4,2 миллиарда, при этом общий портфель финансирования со стороны международных финансовых институтов достиг $5,6 миллиарда.
Проект ГЭС расположен в сейсмически активной зоне, однако эксперты подтвердили его сейсмобезопасность после соответствующих исследований.

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765218900


