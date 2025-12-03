Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"

21:35 08.12.2025

Президент Узбекистана отметил важность продвижения проектов в сфере энергетики с Кыргызстаном



Бишкек, 06.12.25. /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева.



В начале встречи высокий гость передал главе государства искренние приветствия президента Кыргызстана Садыра Жапарова.



