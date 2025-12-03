|Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
21:35 08.12.2025
Президент Узбекистана отметил важность продвижения проектов в сфере энергетики с Кыргызстаном
Бишкек, 06.12.25. /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принял министра энергетики Кыргызской Республики Таалайбека Ибраева.
В начале встречи высокий гость передал главе государства искренние приветствия президента Кыргызстана Садыра Жапарова.
Были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, в том числе в энергетической сфере. С удовлетворением отмечена высокая динамика развития двусторонних отношений.
Лидер Узбекистана подчеркнул важность углубления взаимодействия в области водной энергетики и эффективного продвижения совместных проектов регионального значения, прежде всего Камбаратинской ГЭС-1.
"Для эффективного использования и совместного управления гидроэнергетическим потенциалом региона в следующем году мы начнем финансирование проекта строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" совместно с Кыргызстаном и Казахстаном", - сказал Мирзиеев.
Он также поблагодарил министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, а также руководителей энергетических компаний Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Азербайджана за поддержку в привлечении крупных инвестиций в Узбекистан и внедрении современных технологий.
Министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев поблагодарил президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева за теплый прием. Он также выразил благодарность за поддержку сотрудничества двух стран в энергетической сфере и реализации совместных проектов.
***
Камбаратинская ГЭС-1 - это строящаяся гидроэлектростанция в Кыргызстане, которая после завершения станет самой мощной в стране.
Местоположение: ГЭС расположена на реке Нарын в Токтогульском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана, в 14 км выше по течению от Камбаратинской ГЭС-2.
Статус строительства: Проект находится в стадии реализации. Первый гидроагрегат планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году.
Мощность: Установленная мощность ГЭС составит 1860 МВт.
Выработка электроэнергии: Проектная среднегодовая выработка электроэнергии оценивается в 5,6 млрд кВт⋅ч.
Водохранилище: Плотина ГЭС образует водохранилище полным объемом 5,368 км³, которое сможет аккумулировать значительные объемы воды.
Начало финансирования Узбекистаном: Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подтвердил, что его страна начнет финансирование проекта строительства ГЭС "Камбар-Ата-1" в 2026 году совместно с Кыргызстаном и Казахстаном.
Доли участия: Стороны договорились о распределении долей участия в проекте: Кыргызстан - 34%, а Узбекистан и Казахстан - по 33%.
Общая стоимость проекта: Стоимость строительства ГЭС оценивается в $4,2 миллиарда, при этом общий портфель финансирования со стороны международных финансовых институтов достиг $5,6 миллиарда.
Проект ГЭС расположен в сейсмически активной зоне, однако эксперты подтвердили его сейсмобезопасность после соответствующих исследований.