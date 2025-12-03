|Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
00:05 09.12.2025
ВС РФ уничтожили все переправы через Северский Донец и Печенежское водохранилище – итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 8 декабря в разрезе СВО. Русские войска провели операцию по частичной логистической изоляции северо-востока Харьковской области. На Украине констатировали критический дефицит американского вооружения.
Изоляция театра боевых действий
ВС РФ нанесли удар по автомобильным мостам через Печенежское водохранилище у населенного пункта Печенеги и Северский Донец у Старого Салтова. Украинские источники утверждали до этого, что все мосты через Северский Донец севернее Печенежской дамбы уничтожены. Учитывая это, русские войска осложнили противнику логистику. Теперь, двигаясь из Харькова до Волчанского и Великобурлукского районов Харьковской области, ему придется делать крюк примерно в 50 км, чтобы обеспечить ведение боевых действий к югу от Волчанска. В связи с этим снабжение группировки ВСУ, действующей по восточному берегу Северского Донца, стало настоящей головной болью для украинского командования.
Нагрузка на железнодорожный и автомобильный логистический узел в Чугуеве сильно увеличилась, так как этот город стал теперь перевалочной базой грузов для украинских войск, действующих не только в Купянском и Двуречанском районах, но и Волчанском и Великобурлукском. Усложнение и перегрузка логистики сильно бьют по оперативным возможностям и без того ослабленной армии незалежной, недавно оставившей Волчанск. ВСУ перебросили подразделения 63-й ОМБр из района Красного Лимана для того, чтобы не допустить стремительного ухудшения обстановки. В Киеве надеются таким образом обеспечить устойчивость обороны своих сил, действующих в селе Вильча и Волчанских Хуторах. Продолжающиеся там бои позволяют Банковой отсрочить неминуемый коллапс обороны всего северо-востока Харьковской области. Без Волчанска у ВСУ более нет гарантий, что в тыл и фланг их группировки на великобурлукском участке, сдерживающей атаки ВС РФ от границы Белгородской области, ГрВ "Север" не нанесет удар и этим обвалит весь сектор.
Ракет немає
Нардеп Рады Костенко констатировал, что ситуация с ракетным вооружением на Украине становится критической.
"Вообще, когда мы говорим про американские ракеты, то она уже критическая. В целом их никогда не было много, но сейчас, когда я говорю вообще про проблемы, это вообще касается всего спектра вооружений, в том числе и ракет", – сказал он в интервью местным СМИ.
Таким образом можно говорить о том, что у ВСУ настал не просто острейший дефицит зенитных управляемых ракет для разных систем ПВО. У украинской армии в целом наблюдается катастрофическая нехватка американского вооружения. Да, учитывая унификацию по калибрам в НАТО, некоторые вооружения, в частности для стрелкового оружия и артиллерии, могут поставляться и европейцами. Но как мы видим, дефицит так и не стал преодолимым, а ключевые наименования остались если не в штучных количествах, то их объем как минимум вынуждает Киев очень хорошо подумать насчет целесообразности применения того или иного оружия. В частности, речь идет о ракетах GMLRS и GLSDB для РСЗО HIMARS. ВСУ, например, стали крайне редко их применять.
Разумеется, у европейских членов НАТО есть и ЗУР для разных систем ПВО, и ракеты для HIMARS. Однако они не предназначены для Украины, так как европейские армии, особенно польская, пребывают в активном наращивании боевого потенциала, в том числе запасов боеприпасов широкой номенклатуры.
Нехватка боеприпасов, конечно, не означает, что ВСУ завтра начнут "точить палки" и бросаться камнями. Военные поставки Украине, которые позволяют ей быть боеспособной, разумеется, продолжатся. Ведь недавно Польша, Нидерланды, Норвегия, Канада и Германия объявили о том, что совместно закупят у США для незалежной вооружений на 1 млрд долларов. Но самые дорогостоящие наименования, как мы видим, поступать Украине перестали.
Вчера, 7 декабря, редакция подвела итоги недели.