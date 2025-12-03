Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря

00:05 09.12.2025

ВС РФ уничтожили все переправы через Северский Донец и Печенежское водохранилище – итоговая сводка Readovka за 8 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 8 декабря в разрезе СВО. Русские войска провели операцию по частичной логистической изоляции северо-востока Харьковской области. На Украине констатировали критический дефицит американского вооружения.



