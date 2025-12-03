 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 09.12.2025
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
04:16  МИД КНР: Письмо Японии генсеку ООН полно ошибочных взглядов и лицемерной лжи
03:41  В Кыргызстане на Всемирных играх кочевников аналогом олимпийского огня будет… вода
02:30  Взгляд: Деньги и хлопоты. Почему Россия открыла безвиз с Китаем
Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
00:05 09.12.2025

ВС РФ уничтожили все переправы через Северский Донец и Печенежское водохранилище – итоговая сводка Readovka за 8 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 8 декабря в разрезе СВО. Русские войска провели операцию по частичной логистической изоляции северо-востока Харьковской области. На Украине констатировали критический дефицит американского вооружения.



Изоляция театра боевых действий

ВС РФ нанесли удар по автомобильным мостам через Печенежское водохранилище у населенного пункта Печенеги и Северский Донец у Старого Салтова. Украинские источники утверждали до этого, что все мосты через Северский Донец севернее Печенежской дамбы уничтожены. Учитывая это, русские войска осложнили противнику логистику. Теперь, двигаясь из Харькова до Волчанского и Великобурлукского районов Харьковской области, ему придется делать крюк примерно в 50 км, чтобы обеспечить ведение боевых действий к югу от Волчанска. В связи с этим снабжение группировки ВСУ, действующей по восточному берегу Северского Донца, стало настоящей головной болью для украинского командования.

Нагрузка на железнодорожный и автомобильный логистический узел в Чугуеве сильно увеличилась, так как этот город стал теперь перевалочной базой грузов для украинских войск, действующих не только в Купянском и Двуречанском районах, но и Волчанском и Великобурлукском. Усложнение и перегрузка логистики сильно бьют по оперативным возможностям и без того ослабленной армии незалежной, недавно оставившей Волчанск. ВСУ перебросили подразделения 63-й ОМБр из района Красного Лимана для того, чтобы не допустить стремительного ухудшения обстановки. В Киеве надеются таким образом обеспечить устойчивость обороны своих сил, действующих в селе Вильча и Волчанских Хуторах. Продолжающиеся там бои позволяют Банковой отсрочить неминуемый коллапс обороны всего северо-востока Харьковской области. Без Волчанска у ВСУ более нет гарантий, что в тыл и фланг их группировки на великобурлукском участке, сдерживающей атаки ВС РФ от границы Белгородской области, ГрВ "Север" не нанесет удар и этим обвалит весь сектор.

Ракет немає

Нардеп Рады Костенко констатировал, что ситуация с ракетным вооружением на Украине становится критической.

"Вообще, когда мы говорим про американские ракеты, то она уже критическая. В целом их никогда не было много, но сейчас, когда я говорю вообще про проблемы, это вообще касается всего спектра вооружений, в том числе и ракет", – сказал он в интервью местным СМИ.

Таким образом можно говорить о том, что у ВСУ настал не просто острейший дефицит зенитных управляемых ракет для разных систем ПВО. У украинской армии в целом наблюдается катастрофическая нехватка американского вооружения. Да, учитывая унификацию по калибрам в НАТО, некоторые вооружения, в частности для стрелкового оружия и артиллерии, могут поставляться и европейцами. Но как мы видим, дефицит так и не стал преодолимым, а ключевые наименования остались если не в штучных количествах, то их объем как минимум вынуждает Киев очень хорошо подумать насчет целесообразности применения того или иного оружия. В частности, речь идет о ракетах GMLRS и GLSDB для РСЗО HIMARS. ВСУ, например, стали крайне редко их применять.

Разумеется, у европейских членов НАТО есть и ЗУР для разных систем ПВО, и ракеты для HIMARS. Однако они не предназначены для Украины, так как европейские армии, особенно польская, пребывают в активном наращивании боевого потенциала, в том числе запасов боеприпасов широкой номенклатуры.

Нехватка боеприпасов, конечно, не означает, что ВСУ завтра начнут "точить палки" и бросаться камнями. Военные поставки Украине, которые позволяют ей быть боеспособной, разумеется, продолжатся. Ведь недавно Польша, Нидерланды, Норвегия, Канада и Германия объявили о том, что совместно закупят у США для незалежной вооружений на 1 млрд долларов. Но самые дорогостоящие наименования, как мы видим, поступать Украине перестали.

Вчера, 7 декабря, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Парламент усиливает поддержку машиностроения: Маулен Ашимбаев рассказал о подготовке нового закона
- Депутаты обсудят вопросы усиления контроля в сфере охранной деятельности
- Государственный советник провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей
- Координационный совет Союза машиностроителей Казахстана определил приоритеты развития отрасли
- Ключевой ориентир – человекоцентричность
- Проблемы жилищного законодательства в Казахстане обсудили на заседании Общественной палаты
- В Туркестанской области пересмотрены лимиты посева влагоемких культур
- В Центральном офисе Демпартии Акжол прошел круглый стол на тему "Развитие беспилотных авиационных систем в Республике Казахстан"
- Кадровые перестановки
