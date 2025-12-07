 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:50 09.12.2025

Бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки
https://nypost.com/2025/12/07/opinion/impotent-europeans-can-only-fume-as-trump-tries-for-ukraine-deal/
Доминик Грин
7 декабря 2025 г.

У неудачи много отцов, а успех - сирота.

Это переворачивает с ног на голову обычное положение дел, но когда дело доходит до войны на Украине, европейцы переворачивают с ног на голову привычный порядок ведения государственных дел.



В феврале исполняется четыре года с момента вторжения России на Украину. Война зашла в тупик.

Если так пойдет и дальше, это может обернуться жестокой победой России.

Компания Witkoff, Rubio & Kushner предложила мирный план из 28 пунктов, который мог бы защитить интересы Америки, стабилизировать отношения с Россией и установить новый баланс сил.

Этот план - тройная победа для европейцев, но они ведут себя как плохие неудачники.

Согласно соглашению, Украина сохраняет свой суверенитет и может вступить в Европейский Союз.

Россия сохраняет за собой восточные районы Украины, которые до войны были русскоязычными, а также Крым, который Россия удерживает с 2014 года, и его важные порты на Черном море.

Украина не вступит в НАТО, и НАТО не разместит войска на Украине.

Но Украина получит гарантии безопасности от НАТО, а ее постоянная армия увеличится более чем вдвое по сравнению с довоенной, что сделает ее буферным государством со множеством преимуществ.

Соединенные Штаты выступят посредником в диалоге между Россией и НАТО с целью разрядить обстановку на восточном фронте НАТО, что позволит европейцам вернуться к важным делам: добавлению заварного крема в выпечку к завтраку и работе по 35 часов в неделю.

Но европейцы скорее рискнут войной на условиях Путина, чем миром на условиях Трампа.

На прошлой неделе, согласно стенограмме телефонного разговора Евроконференции, попавшей в руки немецкой газеты Der Spiegel, француз Эммануэль Макрон предупредил, что Соединенные Штаты "предадут" Украину, уступив территории без предоставления достаточных гарантий безопасности.

Маленький Эммануэль был первым, кто прибежал в Москву и умолял Путина о пощаде в 2022 году.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил президента Украины Владимира Зеленского быть "крайне осторожным".

По его словам, Виткофф, Рубио и Кушнер "играют в игры, как с вами, так и с нами".

Фридрих, это называется дипломатия.

"Мы не можем оставить Украину и Владимира наедине с этими ребятами", - заявил финский политик Александр Стубб, как будто проверяя биографию няни.

Европейцы - это пацифисты, желающие продлить войну, воины, у которых нет мечей, стратеги, которые ничего не смыслят, и союзники, которые строят заговоры и насмехаются над своим американским покровителем и защитником, когда тот пытается положить конец войне, которую их тщеславие помогло начать.

Подобно детям, европейцы надеются избежать последствий своей незрелости, топая ногами, потому что взрослые несправедливы, и протягивают руки, чтобы получить дополнительную плату.

Некоторые из лидеров, участвовавших в телефонном разговоре с Der Spiegel, утверждали, что ЕС, а не США, должен решать, как разморозить и потратить на Украине российские активы стоимостью 300 миллиардов долларов, в настоящее время замороженные в европейских банках.

Вот в чем на самом деле суть их возражений против мирного плана Трампа.

Они не просто хотят получить большой кусок торта, когда его разрезают; они хотят также орудовать ножом и определить план рассадки гостей.

Но это не их вечеринка.

В параллельной вселенной европейского воображения именно Европа поддержала оборону Украины.

На самом деле Европа разделила счет с Соединенными Штатами за войну на своей территории, при этом США поставляют важнейшее оружие.

Дисбаланс между европейскими мечтами и реальностью - это не только деньги. Это сила.

Европа жестко высказывается по поводу Украины, скрываясь под американским зонтиком безопасности, хотя они знают, что НАТО - это американская сила под другим названием.

Владимир Путин тоже это знает.

Здесь есть реальная опасность: это война на истощение, игра чисел.

У России больше людей, которых можно скормить в мясорубке, чем у Украины. Пока Украина зависит от иностранной помощи, Россия остается в состоянии войны.

Отсутствие мирного соглашения означает новую войну - войну, которую европейцы не смогут поддержать в одиночку, и в которой Украина не сможет победить.

Препятствование Европы сделке Трампа - это подарок Путину.

В августе Великобритания и Франция сорвали усилия Америки по установлению режима прекращения огня в секторе Газа, признав палестинское государство.

Госсекретарь Марко Рубио справедливо назвал это "наградой за террор".

Европейцы делают то же самое с предложением Трампа по Украине.

Они намерены сохранить место за столом переговоров, даже если это означает поощрение агрессии Путина, - но еще один раунд войны может оказаться фатальным для Украины.

Трамп все равно добился своего соглашения по Газе. Европейцы еще никогда не были так неуместны на Ближнем Востоке.

Теперь Трамп полон решимости заключить сделку и с Украиной - и европейцы становятся ненужными на своей собственной территории.

Взрослые обсудили это предложение по Украине через головы европейцев.

Конечно, европейцы чувствуют себя униженными: США и Россия формируют будущее Европы, не советуясь с ними.

Но если ты ведешь себя как ребенок, то и обращаться с тобой будут соответственно.

Доминик Грин (@drdominicgreen) - автор статей для Wall Street Journal и научный сотрудник Института исследований внешней политики.

Источник - New York Post
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765230600


