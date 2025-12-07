Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"

00:50 09.12.2025

Бессильные европейцы могут только злиться, когда Трамп справедливо отстраняет их от украинской сделки

https://nypost.com/2025/12/07/opinion/impotent-europeans-can-only-fume-as-trump-tries-for-ukraine-deal/

Доминик Грин

7 декабря 2025 г.



У неудачи много отцов, а успех - сирота.



Это переворачивает с ног на голову обычное положение дел, но когда дело доходит до войны на Украине, европейцы переворачивают с ног на голову привычный порядок ведения государственных дел.



