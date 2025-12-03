Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити

Пекин, 8 декабря /Синьхуа/ -- Китай призывает японскую сторону со всей серьезностью переосмыслить и раскаяться в содеянном, взять обратно ошибочные высказывания премьер-министра Санаэ Такаити и прекратить играть с огнем и идти по ложному пути, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.



Го Цзякунь сделал такое заявление на очередной пресс-конференции, комментируя одобрение зампредседателя Либерально-демократической партии Японии Таро Асо высказываний Санаэ Такаити о Тайване.



Го Цзякунь отметил, что высказывания этого японского политикана свидетельствуют о том, что премьер-министр Санаэ Такаити и стоящие за ней японские правые силы по-прежнему неверно оценивают ситуацию и не проявляют никакой готовности раскаяться и исправиться. Они проигнорировали внутреннюю и международную критику и преуменьшали значение действий, связанных с вмешательством во внутренние дела других стран и военными угрозами, выдавая черное за белое и пренебрегая основными принципами добра и зла.



Они не проявили ни малейшего уважения к международному праву и основным нормам международных отношений, пытаясь возродить японский милитаризм, провоцируя конфликты и конфронтацию, чтобы подорвать послевоенное мироустройство, сказал Го Цзякунь, добавив, что соседние азиатские страны и международное сообщество должны сохранять высокую бдительность.



Отметив, что подобные действия, направленные на провокацию Китая с целью привлечь внимание и заручиться общественной поддержкой, являются злонамеренными и чрезвычайно опасными, Го Цзякунь призвал японскую сторону со всей серьезностью переосмыслить и раскаяться в содеянном, честно взять обратно ошибочные высказывания Санаэ Такаити, прекратить играть с огнем и идти по ложному пути.