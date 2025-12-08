Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления

12:36 09.12.2025

08.12.2025 | Обзор событий



Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало релиз для СМИ о расследовании международными судебными структурами преступлений киевского режима.



Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению Судом в полном объеме.



Принятое 5 декабря решение Международного Суда ООН в Гааге стало логичным развитием бесплодных попыток Украины привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции. Данное разбирательство было затеяно киевским режимом и его западными спонсорами еще в феврале 2022 года. Тогда Киев при поддержке тридцати трех государств западного лагеря вбросил в Международный Суд ООН иск о якобы нарушении Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.



1 февраля 2024 года Международный Суд вынес решение, в котором полностью отверг все обвинения Украины против России. На рассмотрении Суда остался лишь один вопрос – совершала ли сама Украина геноцид.



