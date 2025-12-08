 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Вторник, 09.12.2025
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
15:39  "Вагоноколлапс" ограничил ж/д перевозки в Центральной Азии, - Максим Колесов
15:07  НГ: Джихад против Китая может начаться при попустительстве "Талибана"
13:06  Кому принадлежит золотой резерв страны: народу или "хозяевам денег"? - Валентин Катасонов
Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
12:36 09.12.2025

Ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления будут рассмотрены Международным Судом ООН

08.12.2025 | Обзор событий

Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало релиз для СМИ о расследовании международными судебными структурами преступлений киевского режима.

Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению Судом в полном объеме.

Принятое 5 декабря решение Международного Суда ООН в Гааге стало логичным развитием бесплодных попыток Украины привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции. Данное разбирательство было затеяно киевским режимом и его западными спонсорами еще в феврале 2022 года. Тогда Киев при поддержке тридцати трех государств западного лагеря вбросил в Международный Суд ООН иск о якобы нарушении Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.

1 февраля 2024 года Международный Суд вынес решение, в котором полностью отверг все обвинения Украины против России. На рассмотрении Суда остался лишь один вопрос – совершала ли сама Украина геноцид.



18 ноября 2024 года российская сторона представила в Суд массив доказательств, объемом более 10 тыс. страниц, подтверждающих осуществление преступным киевским режимом геноцида в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса. Доказательственные материалы включали информацию о более чем 140 инцидентах целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, подтвержденных показаниями более 300 свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз и исследований.

Подогреваемое Западом украинское правительство, реализуя геноцидарный умысел, задействовало против мирных жителей обширный арсенал военных преступлений и иных нарушений международного права: массовые убийства, пытки, бомбардировки и неизбирательные обстрелы. По всей Украине реализовывалась политика насильственного стирания русской этнической идентичности: запрет русского языка и культуры, гонения на русскоязычную православную церковь. Одновременно осуществлялась героизация пособников Третьего рейха, уничтожение памяти о Победе над нацизмом.

Москва призвала Киев к ответу за все эти злодеяния, выдвинув встречные обвинения, касающиеся не только осуществления украинской властью государственной политики геноцида, но и множества иных нарушений Конвенции – соучастия в геноциде, подстрекательства к геноциду, непринятия мер для предотвращения и наказания геноцида.

"Подтвердив сегодня юридическую допустимость российских требований, Международный Суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников", – говорится в заявлении.

Надежды Запада использовать против России "юридическое оружие" в очередной раз провалились. Напротив – теперь это оружие обращено против киевских "истцов". На этом фоне поддержка Киева со стороны западных стран уже начала резко таять: треть государств, ранее выступавших на стороне Украины в данном процессе, поспешили из него выйти, очевидно, осознав всю бесперспективность и даже рискованность своего дальнейшего участия в деле. Остальным странам Запада также следует прекратить прикрывать преступный неонацистский режим и оказывать давление на Международный Суд ООН.

Российская Федерация, выступая в поддержку международного права, исходит из того, что сохранение непредвзятости и объективности органов международного правосудия является критическим условием выполнения принципа мирного разрешения международных споров. В Москве надеются, что и в дальнейшем Международный Суд ООН будет проявлять взвешенность и беспристрастность в своих решениях.

Соб. корр. ФСК

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765272960


