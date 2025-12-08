|Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
12:36 09.12.2025
Ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления будут рассмотрены Международным Судом ООН
08.12.2025 | Обзор событий
Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало релиз для СМИ о расследовании международными судебными структурами преступлений киевского режима.
Международный Суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения Российской Федерации против Украины по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. Все возражения Киева о якобы недопустимости российских требований полностью отклонены, претензии Российской Федерации приняты к рассмотрению Судом в полном объеме.
Принятое 5 декабря решение Международного Суда ООН в Гааге стало логичным развитием бесплодных попыток Украины привлечь Россию к ответственности за начало специальной военной операции. Данное разбирательство было затеяно киевским режимом и его западными спонсорами еще в феврале 2022 года. Тогда Киев при поддержке тридцати трех государств западного лагеря вбросил в Международный Суд ООН иск о якобы нарушении Россией Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года.
1 февраля 2024 года Международный Суд вынес решение, в котором полностью отверг все обвинения Украины против России. На рассмотрении Суда остался лишь один вопрос – совершала ли сама Украина геноцид.
18 ноября 2024 года российская сторона представила в Суд массив доказательств, объемом более 10 тыс. страниц, подтверждающих осуществление преступным киевским режимом геноцида в отношении русского и русскоязычного населения Донбасса. Доказательственные материалы включали информацию о более чем 140 инцидентах целенаправленного уничтожения мирного населения Донбасса, подтвержденных показаниями более 300 свидетелей и потерпевших, результатами экспертиз и исследований.
Подогреваемое Западом украинское правительство, реализуя геноцидарный умысел, задействовало против мирных жителей обширный арсенал военных преступлений и иных нарушений международного права: массовые убийства, пытки, бомбардировки и неизбирательные обстрелы. По всей Украине реализовывалась политика насильственного стирания русской этнической идентичности: запрет русского языка и культуры, гонения на русскоязычную православную церковь. Одновременно осуществлялась героизация пособников Третьего рейха, уничтожение памяти о Победе над нацизмом.
Москва призвала Киев к ответу за все эти злодеяния, выдвинув встречные обвинения, касающиеся не только осуществления украинской властью государственной политики геноцида, но и множества иных нарушений Конвенции – соучастия в геноциде, подстрекательства к геноциду, непринятия мер для предотвращения и наказания геноцида.
"Подтвердив сегодня юридическую допустимость российских требований, Международный Суд ООН изъявил готовность дать оценку всему обширному кругу преступлений киевского режима и его пособников", – говорится в заявлении.
Надежды Запада использовать против России "юридическое оружие" в очередной раз провалились. Напротив – теперь это оружие обращено против киевских "истцов". На этом фоне поддержка Киева со стороны западных стран уже начала резко таять: треть государств, ранее выступавших на стороне Украины в данном процессе, поспешили из него выйти, очевидно, осознав всю бесперспективность и даже рискованность своего дальнейшего участия в деле. Остальным странам Запада также следует прекратить прикрывать преступный неонацистский режим и оказывать давление на Международный Суд ООН.
Российская Федерация, выступая в поддержку международного права, исходит из того, что сохранение непредвзятости и объективности органов международного правосудия является критическим условием выполнения принципа мирного разрешения международных споров. В Москве надеются, что и в дальнейшем Международный Суд ООН будет проявлять взвешенность и беспристрастность в своих решениях.
Соб. корр. ФСК