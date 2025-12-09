Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению

Высокие и частые встречи Владимира Путина с лидерами Индии Нарендрой Моди и иранскими президентами редко обходятся без упоминания проекта международного транспортного коридора (МТК) "Север – Юг". Аналогичная ситуация наблюдается во время переговоров российского лидера с президентами Азербайджана, Казахстана и Белоруссии. Проект МТК "Север – Юг" стал для многих притчей во языцех. Прошло больше четверти века после его анонса, а логистические пути все еще используются не в полной мере. Однако СВО и геополитический конфликт с "коллективной Европой" стали локомотивами, которые приблизили долгожданный и крайне перспективный проект к заслуженному расширению. И совсем недавно стало известно, что запуск масштабных перевозок из России в Индию и Китай через Иран планируется на 2026 год. "Известия" разбирались в истории, перспективах и перипетиях самого масштабного логистического проекта, способного, по мнению ее авторов, изменить геополитическую и экономическую карту Евразии.



Логистика для профессионалов



Генерал американского корпуса морской пехоты, ветеран корейской и вьетнамской войн Роберт Барроу однажды сказал: "Любители обсуждают стратегию. Профессионалы говорят о логистике". Накануне в России был анонсирован скорый старт одной из важнейших составляющих самого масштабного логистического проекта Евразии. "Планируется запуск перевозок по маршрутам Россия – Иран – Индия и Россия – Иран – Китай. Срок реализации: 2026 год", - сказал глава Росморречфлота Андрей Тарасенко. По словам Тарасенко, еще в апреле 2025 года в Тегеране прошли переговоры с крупнейшей государственной иранской судоходной компанией. Тогда стороны договорились организовать контейнерные перевозки в рамках МТК "Север – Юг". Затем в ноябре этого года Россия и Иран достигли конкретных договоренностей о создании совместного морского консорциума для развития перевозок между Россией и портами Ирана. "Переговоры также касались запуска регулярной контейнерной линии между портом Махачкала и иранскими портами. Будущий консорциум будет стратегически развивать торговлю, транзит и мультимодальные перевозки, координируя действия портов и судоходных линий на Каспии", - рассказал глава Росморречфлота.



Распад Советского Союза внес существенные изменения в торговую логистику между европейской и азиатской частями Большой Евразии. Торгово-логистические маршруты были разрушены, экономическая кооперация усложнилась, а торговый оборот падал. Не в полной мере использовались гигантские потенциалы таких грандиозных экономических великанов, как Китай, Индия, Россия и Иран. Распад СССР и экономический рост китайской и индийской экономик привел к пересмотру возможностей торговли, но для этого необходимо было проделать колоссальную работу по совершенствованию и даже строительству с нуля инфраструктуры и транспортных путей многих стран.



МТК "Север – Юг" - это масштабный и многоуровневый логистический коридор от Санкт-Петербурга до индийского портового города Мумбаи. Протяженность проекта - более 7 тыс. км, что делает его третьим по масштабам проектом в мире. Больше МТК "Север – Юг" только китайский проект "Пояс и путь" и российский Транссибирский коридор. Теоретически проект имеет три маршрута: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный сухопутный (через Азербайджан) и восточный (по территории Казахстана и Туркменистана). Конечные точки маршрута - российская Северная столица и индийские портовые города-миллионники.



Транспортные пути - это история вдолгую



Проект имеет достаточно сложную историю развития. Однако в последние годы он начал активно продвигаться Москвой. В мае 2024 года российский президент своим указом постановил увеличить торговый оборот и грузоперевозки МТК "Север – Юг" к 2030 году не менее чем в полтора раза по сравнению с показателями 2021 года за счет повышения глобальной конкурентоспособности маршрутов. А в ноябре 2024 года Владимир Путин придал развитию проекта еще более солидный статус: вице-премьер Виталий Савельев был назначен специальным представителем президента России по развитию МТК "Север – Юг". Была сформирована специальная рабочая группа по развитию транспортного пути.



12 сентября 2000 года на Второй Евроазиатской транспортной конференции в Санкт-Петербурге представители России, Ирана и Индии подписали межправительственное соглашение, положившее начало созданию международного транспортного коридора "Север – Юг". Все три страны достаточно быстро ратифицировали соглашение, и в мае 2002 года министры транспорта трех государств вновь собрались в Санкт-Петербурге, где утвердили официальный запуск коридора. В первые годы эксплуатация коридора показала высокую эффективность: доставка грузов занимала в несколько раз меньше времени, чем традиционные морские маршруты.



Между тем все эти годы используется далеко не весь потенциал МТК. Так, декабре 2024 года Владимир Путин, весьма часто обращающийся к данной теме, вновь сделал заявления. "Важное значение, безусловно, имеет и коридор "Север – Юг". На самом деле он уже действует, и объемы перевозок по коридору постоянно растут", - сказал Путин. Вместе с тем он указал, что существует ряд технических вопросов, которые необходимо решить для строительства последнего железнодорожного участка "Север – Юг" на территории Ирана. По всей видимости, после введения против России незаконных и долгосрочных санкций со стороны ЕС и Запада актуальность проекта "Север – Юг" существенно возросла. И сейчас мы находимся на финальной стадии масштабирования транспортного пути.



Историческое событие, если найдутся грузы



Директор Института нового общества Василий Колташев в беседе с "Известиями" подчеркнул, что расширение коридора "Север – Юг" является исторически важным событием. Он напомнил, что этот путь разведал Афанасий Никитин, выдающийся русский путешественник XV века. Смысл маршрута - соединить северную часть Евразии и южную. А Петр Первый, когда он совершил свой Персидский поход, имел в виду наладить поставки грузов из Индии в Европу, в Голландию - через Персию, через Каспий, через Волгу, через российские порты на Балтике, до Голландии и Лондона, то есть до Амстердамской и Лондонской бирж. Суэцкого канала тогда не было.



- В целом же этот путь предполагает наращивание наземной торговли между Россией и Индией, то есть создание недостающего маршрута, когда грузы из любой части России достаточно свободно попадают в Индию и также свободно индийские и иранские грузы попадают в Россию, - отметил эксперт.



Более скромные ожидания от МТК "Север – Юг" у главы отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимира Евсеева. В диалоге с газетой "Известия" он напомнил, что изначально проект задумывался с прицелом на Европу, то есть грузы должны были идти из Индии через Иран и Россию в Европу. Позже к этому проекту присоединились другие страны, такие как Китай, Азербайджан и Казахстан. Эксперт не отрицает важность масштабирования коридора, однако задается вопросом, откуда возьмется столько грузов.



- Коридор уже действует. Речь идет о существенном увеличении его пропускных возможностей, развитии инфраструктуры. Потенциал у МТК очень большой. У него есть три маршрута. Весь вопрос в том, какие грузы возить, потому что изначально предполагалось, что из Индии, например, груз будет поступать в Северную Европу, - отметил эксперт.



Но сейчас, по его мнению, это нереально. А вот говорить о том, что у нас очень большой поток грузов из России в Индию и обратно, тоже нельзя. То есть нечем заполнить контейнеры. Основной товарооборот между Россией и Индией - нефть. Она идет морем, - указал Евсеев.



Эксперт напомнил, что торговля с Европой упала на 47%, однако многое идет по параллельному импорту. "В любом случае нужно будет решать важные задачи - увеличить товарооборот и его структуру. Нужна диверсификация экономики всем участникам МТК", - подытожил он. Источник - Известия

