Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова

21:20 09.12.2025 Тегеран ищет в Астане точку опоры

Иран и Казахстан попытаются решить проблему узких мест в транскаспийском маршруте



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

09.12.2025



Президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана 10–11 декабря ожидают с визитом в Астане. На переговорах с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым будут обсуждаться не только планы по десятикратному увеличению товарооборота до 3 млрд долл., а также развитие транспортно-логистического сотрудничества – обе страны работают над расширением транспортных коридоров, таких как железнодорожная линия Казахстан–Туркменистан–Иран, и транспортно-логистического центра в порту Бандар-Аббас, но и острые геополитические вопросы, включая влияние санкций США на Иран и возможное обсуждение "Авраамовых соглашений", которые Тегеран считает направленными на его ослабление.



Роль Ирана в региональной динамике значительно трансформируется. От статуса простого соседа Тегеран уверенно переходит к активному участию в евразийской интеграции. В январе 2025 года Иран получил статус наблюдателя в Европейском экономическом союзе (ЕАЭС), а уже в мае того же года между странами союза и Ираном заработало полноформатное соглашение о свободной торговле. Это закладывает фундамент для амбициозных планов по многократному увеличению взаимного товарооборота. Подтверждением стратегического вектора стал январский визит президента Масуда Пезешкиана в Москву, который завершился подписанием с главой РФ Владимиром Путиным Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Этот документ закрепляет широкое взаимодействие – от военно-политического и торгово-экономического до научно-гуманитарного, символизируя новый этап в отношениях двух стран.



Визит Пезешкиана в Казахстан следует той же логике укрепления оси Север–Юг. Ключевым звеном здесь выступает международный транспортный коридор (МТК), связывающий Россию, Казахстан и Иран. Особое внимание уделяется железнодорожной линии Россия–Казахстан–Туркменистан–Иран, для которой уже разработана дорожная карта. Ее реализация позволит довести пропускную способность этой стратегической артерии до 20 млн т в год в ближайшие пять лет, что значительно расширит торговые и логистические возможности региона.



В этом же ключе стоит отметить и заявление иранской стороны по строительству АЭС в северной провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю. Об этом в конце ноября сообщил вице-президент Ирана и глава Организации по атомной энергии страны (ОЭАИ) Мохаммад Эслами. Он также рассказал о планах своей страны по строительству АЭС: "Мы будем создавать новые большие АЭС и АЭС малой мощности, с Росатомом договорились о создании подобных атомных электростанций. Конечно же, продолжим этот верный путь до победы". В национальной программе Ирана запланировано строительство девяти атомных станций.



Как сказал "НГ" политолог Дерья Караев, строительство атомной электростанции (АЭС) является для Ирана стратегически важным шагом, призванным ответить на целый комплекс критических вызовов. Во-первых, это стабилизация энергоснабжения традиционно энергодефицитных северных регионов страны. Во-вторых, АЭС позволит существенно укрепить энергетический баланс перегруженного Тегерана и его окрестностей. Ситуация с дефицитом электроэнергии критически обострилась в последние жаркие годы, когда существующие сети повсеместно, включая столицу, перестали справляться с пиковыми нагрузками от кондиционеров. В-третьих, атомная энергия предоставит необходимую базу для строительства крупного опреснительного завода, способного обеспечить водой в том числе критически страдающий от вододефицита Тегеран, для которого даже рассматривался сценарий переноса. Водоснабжение, разумеется, будет осуществляться за счет опреснения вод Каспийского моря. В-четвертых, АЭС обеспечит электроэнергией будущую стратегическую электрифицированную железнодорожную магистраль, которая свяжет крупный туркменский узел Серахс с северными провинциями Ирана и далее с границей Турции. Этот масштабный проект, финансируемый Китаем, имеет важное условие: магистраль должна быть изначально электрифицирована. И наконец, развитие этого направления представляет несомненную выгоду и для Казахстана, поскольку оно способно частично решить проблему узких мест в транскаспийских перевозках, предлагая альтернативный и эффективный маршрут.



Однако, по словам Караева, этот проект несет угрозу всему региону: "Я знаю, что экологи уже бьют тревогу и готовят ряд обращений по поводу рисков строительства АЭС на побережье Каспия. По их словам, эта зона по сейсмическому районированию относится к девятибалльной, а сам Каспий является замкнутым водоемом, и даже малейшие утечки радиации могут спровоцировать необратимые процессы, вплоть до полной потери Каспийского моря не только как уникальной экосистемы, но и в качестве объекта хозяйствования, с потерей вообще всего, что расположено в его акватории и на побережье".



По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО МИД России Александра Князева, Казахстан в очень высокой степени зависим и уязвим от действий разнонаправленных акторов мирового уровня: России и Китая, США и ЕС, и происходящее сужение рамок многовекторности внешней политики заставляет казахстанскую дипломатию активизироваться.



"Маневрирование между интересами мировых и региональных держав становится все более сложным, это требует своевременного и адекватного реагирования в режиме, условно говоря, "без права на ошибку". Иран – региональная держава, по многим аспектам важная для всей Центральной Азии. В свою очередь, положение самого Ирана после июньской 12-дневной войны также усложнилось, и есть запрос на подтверждение уровня отношений не только с прямыми союзниками, но и со странами в региональном окружении. Конечно, от Казахстана, как и от других стран Центральной Азии, таких рисков, как, в частности, от Азербайджана с его израильскими и вообще западными связями, ждать не приходится. Хотя история с присоединением Казахстана к "Соглашениям Авраама" определенное напряжение в Иране и вызывает, вполне вероятно, что разговор об этом (скорее, конечно, в закрытой части повестки) состоится и в Астане", – сказал "НГ" Князев.



Тем не менее, по его словам, есть много объединяющего интересы: это, например, развитие восточной ветки МТК "Север–Юг". В силу многих причин развитие как западной ветки этого коридора, проходящей через Азербайджан, так и морской – непосредственно по Каспию затруднено, что актуализирует именно железнодорожный маршрут Россия–Казахстан–Туркменистан–Иран, имеющий пока наибольшие перспективы, но требующий для развития и совместного приложения сил.



"Присоединение Ирана к Зоне свободной торговли ЕАЭС – важная тема и двустороннего сотрудничества ИРИ со странами – участницами союза. Сближение Ирана с ЕАЭС и военно-политическое положение на Ближнем Востоке рано или поздно актуализируют и вопросы сотрудничества в этой сфере, например, с ОДКБ, к которой Иран уже некоторое время проявляет интерес и в которой участвует Казахстан. Для Ирана сейчас важны любые внешние точки опоры – хоть большие, хоть малые, поэтому визиты президента ИРИ направлены и в Москву, и в Астану", – подчеркнул Александр Князев. Источник - НГ

