 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
03:43  В Туркмении повысили штрафы за проезд на красный свет и неправильную парковку
02:24  В Синьцзяне прошел форум по укреплению взаимосвязанности и торговли со странами Центральной Азии
01:16  Британские ученые предсказывают: Столицы Центральной Азии могут исчезнуть под угрозой водного коллапса
00:59  В Казахстане вводят штраф за ношение одежды, закрывающей лицо
00:05  ВС РФ окружили остатки гарнизона ВСУ в Степногорске – итоговая сводка Readovka за 3 декабря
Среда, 03.12.2025
23:39  Блокада налицо: Узбекистан "тайным приказом" вытесняет казахстанских конкурентов со своего рынка
20:30  После заявления МИД Таджикистана, Reuters отозвал свой фейк о привлечении ОДКБ к патрулированию афганской границы
19:03  TNI: Сверхдержавы гибнут, позволяя своим мелким союзникам лезть на рожон
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
22:21 09.12.2025

Для В.Зеленского воровство важнее мира
Пресс-бюро СВР России,
09.12.2025

Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков. Она предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тыс. долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тыс. долларов за штуку. Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств, естественно, учтен.

Примечательно, что PHU LECHMAR ранее попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в участии в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной украинским силовым ведомствам. К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем Офиса президента А. Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича - Зеленского. Однако даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику.

Неудивительно, что проект "мирного плана" Д. Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского. Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне. При этом нынешняя украинская верхушка настолько зациклена на собственном обогащении, что не замечает приближения момента, когда ей неизбежно придется отвечать за все свои преступления.

Источник - СВР России
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765308060


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Мажилиса выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Реализацию договоренностей глав Казахстана и России обсудили депутаты Мажилиса и Государственной думы
- Кадровые перестановки
- Рабочий график главы государства
- Парламент усиливает поддержку машиностроения: Маулен Ашимбаев рассказал о подготовке нового закона
- Депутаты обсудят вопросы усиления контроля в сфере охранной деятельности
- Государственный советник провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей
- Координационный совет Союза машиностроителей Казахстана определил приоритеты развития отрасли
- Ключевой ориентир – человекоцентричность
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  