СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине

22:21 09.12.2025

Для В.Зеленского воровство важнее мира

Пресс-бюро СВР России,

09.12.2025



Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, киевский клептократический режим и его сообщники из числа влиятельных европейских чиновников и бизнесменов с сомнительной репутацией подготовили очередную схему воровства денег западных налогоплательщиков. Она предполагает поставки артиллерийских боеприпасов для нужд ВСУ в рамках "чешской снарядной инициативы" по многократно завышенным ценам через польскую посредническую компанию PHU LECHMAR. Планируется, что фирма будет закупать боеприпасы в различных странах Восточной Европы и Глобального Юга, выплачивая в пределах 1 тыс. долларов за единицу, менять маркировку и передавать украинцам под видом польской продукции стоимостью 5 тыс. долларов за штуку. Оплачивать такие поставки будут Великобритания, Германия, Франция, Дания, Норвегия и другие западные страны. Финансовый "откат" ответственным должностным лицам указанных государств, естественно, учтен.



Примечательно, что PHU LECHMAR ранее попадала в поле зрения общественности из-за подозрений в участии в операциях, связанных с выводом за рубеж средств западной финансовой помощи, предназначенной украинским силовым ведомствам. К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем Офиса президента А. Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича - Зеленского. Однако даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику.



Неудивительно, что проект "мирного плана" Д. Трампа вызвал истеричное отторжение в окружении Зеленского. Там боятся, что устойчивое урегулирование украинского конфликта сделает нежизнеспособными все налаженные ими криминальные схемы заработка на войне. При этом нынешняя украинская верхушка настолько зациклена на собственном обогащении, что не замечает приближения момента, когда ей неизбежно придется отвечать за все свои преступления.