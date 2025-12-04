Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря

00:05 10.12.2025

ВС РФ начали операцию по отрезанию Красного Лимана от снабжения – итоговая сводка Readovka за 9 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 9 декабря в разрезе СВО. Русские войска обходят Красный Лиман с юга для изоляции его гарнизона от снабжения со стороны Славянска. СВР России раскрыла очередную европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине. Установлены обстоятельства сбития украинского Су-27 8 декабря.



