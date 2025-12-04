 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
00:05 10.12.2025

ВС РФ начали операцию по отрезанию Красного Лимана от снабжения – итоговая сводка Readovka за 9 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 9 декабря в разрезе СВО. Русские войска обходят Красный Лиман с юга для изоляции его гарнизона от снабжения со стороны Славянска. СВР России раскрыла очередную европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине. Установлены обстоятельства сбития украинского Су-27 8 декабря.



Путь лесом

Части 25-й гвардейской общевойсковой армии в боях юго-восточнее Красного Лимана продолжают штурм поселка Диброва и окрестных лесных массивов. Задача наших частей – преодолеть оборону ВСУ и по лесам выйти в район поселков Старый Караван, Брусовка и железнодорожной станции Брусин. В случае успеха русская армия изолирует украинский гарнизон Красного Лимана от снабжения по трассе Т-05-14 со стороны Славянска. По этой причине противник упорно обороняет Диброву. На данном участке ВС РФ максимально угрожают логистике неприятеля.

Вместе с тем неприятель также упорно обороняет село Дробышево, оно расположено северо-западнее города. Этот рубеж для ВСУ важен и с точки зрения логистики. Однако, если неприятель утратит Дробышево, то русские войска воспользуются всеми выгодами, которые предоставляют обширные и частично заболоченные лесные массивы в излучине Северского Донца к западу от Красного Лимана. В распоряжении украинской армии попросту нет столько наличных сил для того, чтобы обеспечивать устойчивую оборону больших территорий с крайне специфической местностью. Таким образом, удержание противником Красного Лимана держится на двух "китах" – на Дробышево и Диброве, обеспечивающих как прикрытие логистической артерии, причем единственной, так и позволяющих ВСУ до поры до времени не допускать острого оперативного кризиса.

Но у этого подхода есть свои издержки. И они заключаются в том, что, если оборона Дробышево или Дибровы обвалится, в указанном секторе для украинских войск начнется стремительная лавинообразная деградация обстановки. Проблема также заключается в том, что неприятель вынужден использовать силы либо из самого города, либо из прикрывающих его позиций севернее. И постоянная эксплуатация центра обороны в интересах флангов привела к тому, что русские подразделения со стороны Заречного сумели продавить позиции ВСУ в лесопосадках и создать предпосылки к увеличению количества участков, на которых ВС РФ действуют в черте Красного Лимана. В нем самом, несмотря на то, что наши передовые силы вошли в городскую черту, активных штурмовых действий пока не предпринимается. Наличие русских бойцов в частном секторе Красного Лимана и так вынуждает противника отказаться от дополнительного усиления обороны в районе Дробышево и Дибровы. Переброска как минимум части сил 63-й ОМБр ВСУ, ранее развернутой в городе, на север Харьковской области, еще сильнее усложнила ситуацию. Но, по сведению ряда источников, с Боровского участка прибыли подразделения 3-й ОШБр. Но эта переброска ставит под удар сектор фронта, который выступил "донором" для окрестностей Красного Лимана.

Бизнес на крови

Служба внешней разведки России сообщила о том, что киевский режим и его спонсоры из евросегмента НАТО разработали очередную схему хищения денег. Ее суть заключается в том, что артиллерийские боеприпасы, изготовленные в Латинской Америке, в Чехии, Венгрии, вообще везде, кроме Польши, закупаются ЕС по одной цене в рамках "Чешской инициативы" (по ней европейские государства финансируют закупку снарядов из третьих стран) по боеприпасам. Далее они "обезличиваются", то есть удаляется оригинальная маркировка, нанесенная краской на корпус боеприпаса, и наносится новая, соответствующая боеприпасам польского производства. И эти "польские" снаряды в итоге продаются Украине по куда большей цене. То есть речь идет про банальное "барыжничество" и "подделку бренда". В схеме в качестве "пайщиков" задействованы Британия, Норвегия, Германия, Франция, Дания и Польша. Финансовые операции и скупку с подделкой маркировки по схеме осуществляет польская посредническая фирма PHU Lechmar.

"К услугам этой фирмы неоднократно обращались лица, аффилированные с бывшим руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и другими представителями коррупционной группировки Миндича – Зеленского. Однако даже в условиях громкого коррупционного скандала на Украине уверенные в своей безнаказанности украинские дельцы не постеснялись обратиться к скомпрометированному польскому посреднику", – уточнила СВР.

То есть воюющая и истекающая кровью незалежная крайне выгодна европейским и украинским коррупционерам. Продолжение боевых действий им нужно лишь ради того, чтобы под их прикрытием реализовывать подобные схемы. СВР, помимо прочего, представила суммы, которые проходят по этой схеме. Из первичного источника снаряд калибра 155 мм закупается по цене 1 тыс долларов за штуку. После "работы маляра с трафаретом" боеприпас продается Украине исходя из цены 5 тыс долларов за штуку. Для примера обратимся к объемам поставок боеприпасов в незалежную за 2024 год. По открытым источникам известно, что по "Чешской инициативе" была обеспечена поставка примерно 1,5 млн снарядов. Разумеется, не все они образца НАТО, часть из них советских калибров. Но так или иначе в качестве опорного числа предлагается взять 1 млн снарядов именно калибра 155 мм. Учитывая пятикратную наценку при продаже, то получается 4 млрд долларов. Баснословный доход за короткий промежуток времени.

На чей счет записать победу?

Вчера отлетался еще один Су-27 воздушных сил ВСУ. И с момента появления новости моментально понеслись сообщения-домыслы о том, что украинский борт мог быть сбит новым типом "Герани", оснащенным ракетой класса "воздух-воздух" Р-60.

Но появившиеся подробности говорят о другом. Координатор пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев сообщил, что украинский Су-27 упал в районе пгт Малотарановка, что южнее Краматорска. Противник был сбит ракетой Р-37, выпущенной Су-35 ВКС РФ. Таким образом, эту победу записал на свой счет наш летчик. Ну а "беспилотники с сюрпризом" своего звездного часа еще дождутся.

Вчера, 8 декабря, главным событием дня стала операция ВС РФ по частичной изоляции театра боевых действий на северо-востоке Харьковской области.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765314300


