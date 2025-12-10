Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 10.12.2025
Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды
10.12.2025 | Анна КРЯЖЕВА

Энергетическая сфера в СНГ служит драйвером интеграции и взаимовыгодного сотрудничества. Недавно исполнилось два года с момента начала работы газового проекта Москвы, Астаны и Ташкента, эффективность которого заметили не только на высшем уровне.

В середине ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал с государственным визитом в Узбекистане, где коснулся и означенного проекта, подчеркнув перспективы его продолжения. В частности, лидер РК заявил на брифинге для представителей СМИ: "Успешные результаты показывает газовый проект Россия – Казахстан – Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности".

Напомним, что в начале лета 2023 года Узбекистан подписал с российским "Газпромом" двухлетний договор о покупке газа, поставки по которому начались в октябре того же года. Уже через год экспорт вырос примерно в 4,4 раза. 16 октября нынешнего года в правительстве России сообщали, что "Газпром" продолжит реализацию контракта на поставку природного газа в Узбекистан на уровне 7,7 млрд куб. м в год. В перспективе есть предпосылки наращивания объема поставок газа, в том числе СПГ.

Негласно проект называют "газовым треугольником", однако стороны избегают официального названия "Трехсторонний газовый союз", чтобы не провоцировать критику со стороны западных политиков и чиновников, так как Узбекистан и Казахстан стараются избегать санкций. Он предусматривает поставки российского газа транзитом через Казахстан в Узбекистан. Цель проекта – обеспечение РУз газом, поскольку республика не первый год страдает от снижения собственной добычи голубого топлива.

Как известно, зимой 2024 года "Газпром" обеспечил поставки газа в Узбекистан по указанному договору в объемах намного больших, чем предусматривают контрактные обязательства. Выигрывали изначально покупатели и в цене: за прошлый год Ташкент закупал газ по цене дороже внутренних тарифов (около $160 за 1 тыс. куб. м), но дешевле, чем стоимость поставок для Китая или Турции. Идея проекта также обусловлена высоким спросом на российский газ в регионе.

Технические особенности поставок

В качестве источников для поставок газа рассматривались российские месторождения, а также собственные ресурсы газа Казахстана, но в последнее время в РК испытывают дефицит газа, так что по магистрали идет лишь российское топливо.

Изначально для поставок газа из России в Узбекистан через Казахстан рассматривались два газотранспортных маршрута: магистральный газопровод (МГП) "Бухара – Урал" и одна из ниток МГП "Средняя Азия – Центр". Предварительно было проведено детальное изучение их технического состояния, ведь газопроводы были построены во времена Советского Союза и работали в экстремальных климатических условиях пустыни. После исследования от использования МГП "Бухара – Урал" отказались – газопровод оказался слишком изношенным. Решено было осуществлять поставки по двум ниткам МГП "Средняя Азия – Центр". Провели трехстороннее обновление технической инфраструктуры, сегодня обеспечен технический надзор за ходом ремонтно-восстановительных мероприятий, налажено своевременное обеспечение проекта необходимыми трубами и арматурой.

Для своевременной доставки оборудования российских заводов-изготовителей в Казахстан и Узбекистан понадобилось задействовать дополнительные мощности РЖД. За время, минувшее с начала действия проекта, отремонтированы трубопроводы и запорная арматура, а также газоперекачивающие агрегаты на территории Узбекистана. Для увеличения объемов транзита планируется вложить около 500 млн долларов в модернизацию газовой системы Казахстана.

Итак, газовый проект выгоден всем трем странам: Россия получила новый экспортный маршрут, Узбекистан – гарантированные поставки газа, а Казахстан – доходы от транзита.

Китайский аспект

Данный проект также дал возможность Ташкенту и Астане выполнить их обязательства по экспорту газа в Китай. Пекин закупает в Центральной Азии около трети общего объема импорта газа и 15% спроса на него по газопроводу "Центральная Азия – Китай". Несмотря на то что КНР находится в поисках альтернативных источников энергоресурсов, например, таких как СПГ из Малайзии, Катара или других стран, она все равно вынуждена обеспечивать потребности своей растущей экономики поставками из стран Центральной Азии и России, где газ намного дешевле.

На собственных мощностях ни Узбекистан, ни Казахстан не смогли бы полностью выполнить свои договорные обязательства с Китаем и одно время вынужденно прекратили экспортировать китайской стороне энергоносители на волне общественной критики и роста внутреннего спроса на газ в обеих странах. Аналитики полагают, что указанный проект по импорту из РФ позволит Узбекистану все же выполнить свои обязательства перед Китаем без перебоев.

Россия будет участвовать в газификации севера Казахстана

Хотя Астана официально не называет свои энергетические отношения с Москвой газовыми, но намерена использовать транзитный тройной договор и для собственного потребления, и это логично. В середине ноября К.-Ж. Токаев подписал в Москве "Декларацию о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества". Среди главных пунктов этого документа значится газоснабжение северных и восточных регионов республики.

"Особое внимание уделяется развитию сотрудничества в газовой сфере, в том числе вопросам транспортировки газа в третьи страны, а также обеспечению надежной защиты критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры. Стороны подчеркнули значимость своевременной и качественной реализации проекта газоснабжения северных и восточных регионов Республики Казахстан как одного из приоритетных направлений двустороннего взаимодействия", – отмечено в документе.

Проблему обеспечения энергоносителями северных и восточных областей РК поможет решить поставка российского газа. Про вариант такого решения задачи заявляли ранее представители Кабмина и национального газового оператора компании QazaqGaz. Иной способ доставки газа сюда – это прокачка по внутреннему магистральному газопроводу "Сарыарка", что требует его расширения и строительства дополнительных линий.

По данным QazaqGaz, для транспортировки газа из России в восточные регионы планируется строительство газопровода "Барнаул – Веселоярск (РФ) – Семей – Усть-Каменогорск – Павлодар (РК)" протяженностью около 1002 км, а поставки на север РК – "Ишим (РФ) – Петропавловск – Кокшетау (РК)" длиной 370 км.

Правда, планируемое давно строительство не только газопроводов, но и производств по переработке, таких как Первый Кашаганский ГПЗ, Жанаозенский новый ГПЗ, Карачаганакский ГПЗ, постоянно откладывается по разным причинам. По этой же причине карачаганакский сырой газ по 8-9 млрд куб. м ежегодно на протяжении 30 лет перерабатывается на Оренбургском ГПЗ в России.

Недавний визит К.-Ж. Токаева в Москву и достигнутые договоренности подстегивают реализацию указанных выше планов, что будет способствовать более тесной интеграции России и республик Центральной Азии.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765324260


