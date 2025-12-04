 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Среда, 10.12.2025
В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
19:05 10.12.2025

В РУз создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями

Мирзиеев: Я не устану повторять: там, где нет науки и изысканий, нет развития, роста и прогресса.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Узбекистане создадут Академию сельскохозяйственных наук. Об этом стало известно в ходе встречи президента РУз Шавката Мирзиеева с представителями аграрной отрасли по случаю Дня работников сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Руководитель страны обозначил важнейшие задачи, стоящие перед сферой в следующем году.



Выращивание хлопка
- В республике расширят выращивание хлопка по 76-й схеме с применением новых агротехнологий, на 891 тыс. гектарах хлопок будут выращивать только по этой схеме;
- увеличат вдвое и доведут до 500 тыс. гектаров площади, на которых будут высаживать иностранные сорта, устойчивые к вредителям, гербицидам, засолению и засухе;
- 300 тыс. гектаров засеют семенами на основе "синьцзянского опыта";
- на субсидирование фермеров, выращивающих хлопок за свой счет, направят 250 млрд сумов - объем помощи составит до 10% от урожая;
"При этом фермеры, использовавшие половину кредитного лимита на выращивание хлопка, также получат субсидию в размере до 5 процентов от урожая", - говорится в сообщении.
- в научных центрах будут развивать семеноводство хлопчатника на основе селекции 56 отечественных сортов с иностранными;
- для институтов геномики и хлопководства построят фитотрон и теплицу;
- продолжится практика поставок через биржу минеральных удобрений и топлива для выращивания хлопка с 10–15 % скидкой.

Отдельный рейтинг фермеров, заготавливающих хлопок и зерно

Для фермеров, работающих не менее 10 лет и не имеющих просроченных задолженностей по кредитам, лизингу и налогам, процентные ставки льготных кредитов, предоставляемых из Фонда сельского хозяйства, дополнительно снизят в зависимости от их рейтинга.

"То есть для фермеров, занимающих верхние позиции рейтинга, ставка по кредитам составит 8 процентов для выращивающих хлопок и 10 процентов для производителей зерна", - говорится в сообщении.

В Мирзачуле создают школу инновационного сельского хозяйства, где обучат навыкам выращивания хлопка в степных условиях 1 тыс. фермеров со всей республики. После получения сертификата им дополнительно начислят 10 баллов в рейтинге.

Увеличение числа квалифицированных агрономов
- 180 студентов Аграрного университета пройдут практику в передовых кластерах и фермерских хозяйствах в формате дуального обучения. За обучение агрономическому мастерству каждому фермеру и кластеру будут выплачивать по 5 млн сумов за одного студента, а самому студенту - стипендию в размере 1,5 млн сумов.

"Молодым агрономам, которые внедрят новшества в деятельность фермеров, помогут повысить урожайность и снизить затраты за счет качественных семян и сортов, а также современных агротехнологий, будет выплачиваться заработная плата в размере 2 тысяч долларов в месяц", - говорится в сообщении.

Механизация и активизация работ в хлопководстве
- Для доведения уровня механизации в хлопководстве до 85% в следующем году планируют привезти еще 800 хлопкоуборочных машин, 450 многофункциональных сеялок и 3 тыс. машин для сбора пленки;
- в целом, в 2026-м для дальнейшей активизации работ в хлопководстве выделят 35 трлн сумов на поддержку дехкан и фермеров;

"Также будут усилены исследования по созданию новых сортов, устойчивых к засолению, засухе и жаре, в сфере производства зерна. Фермерам, выращивающим зерно за счет собственных средств, будет предоставляться субсидия в размере 10 процентов от их урожая, аналогично действующему порядку в хлопководстве", - говорится в сообщении.

Садоводство и агропромышленный комплекс
- примут трехлетнюю программу по созданию новых садов и виноградников, а также обновлению существующих;
- для закладки интенсивных садов будут предоставлять кредит на семь лет под 14% с трехлетним льготным периодом;
- для строительства холодильных складов будут компенсировать до 8% процентной ставки сверх базовой;
- экспортерам овощной продукции и садоводам будут возмещать 50% расходов на упаковку.

Президент подчеркнул, что для увеличения производства плодоовощной продукции важно эффективно использовать пастбища, холмистые и предгорные территории.

Исходя из этого, такие земли будут выставлять на аукцион для создания индустриальных садов, виноградников, выращивания овощных и кормовых культур по цене в размере 1% их кадастровой стоимости. Победители аукциона смогут передавать землю в субаренду, и право субаренды будет регистрироваться бесплатно.

Глава республики отметил, что в нынешних быстроменяющихся условиях обеспечение стабильности цен на рынках и продовольственной безопасности должно быть в центре постоянного внимания.

"Сейчас ведется формирование запасов основных продовольственных товаров на осенне-зимний период. Отныне этот процесс будет осуществляться круглый год, а для стабилизации цен вводится механизм постоянных государственных интервенций", - говорится в сообщении.

Увеличение производства мяса и молока
- в следующем году планируют импортировать 100 тыс. голов крупного рогатого скота и 200 тыс. голов овец и коз;
- фермерам, выращивающим хлопок и зерновые, разрешат возводить легкие строения на площади до 20 соток для развития животноводства на собственных землях;
- порядок предоставления субсидий на импорт племенного скота и суточных цыплят продлят еще на пять лет;
- на проекты по животноводству в следующем году направят $157 млн за счет привлеченных ресурсов Всемирного банка и Международного фонда развития сельского хозяйства. Эти средства будут предоставлять животноводам на 10 лет под 17% с трехлетним льготным периодом.

Нововведения в рыбоводстве
- совместно с партнерами из Венгрии и Норвегии в Янгиюльском и Бостанлыкском районах создают два племенных центра по карповым и холодноводным рыбам;
- половину затрат на импорт племенной рыбы будут возмещать;
- рыбоводческие хозяйства освободят от таможенных пошлин при импорте инкубационного оборудования, лабораторий и систем замкнутого водооборота;
- хозяйствам, внедряющим интенсивные технологии выращивания рыбы, вдвое снизят земельный и имущественный налоги.

Субсидии, страхование и цифровой мониторинг

Если в настоящем времени субсидии в сельском хозяйстве распределяли шесть министерств, то теперь оказывать все финансовые услуги в одном месте будет созданное Агентство платежей в аграрной сфере.

"В следующем году через агентство будет выделено 2 триллиона 20 миллиардов сумов субсидий для дехкан и фермеров. Процесс их предоставления сократится с четырех этапов до двух, а сроки получения - с одного месяца до 15 дней", - говорится в сообщении.

- со следующего года начнется добровольное страхование урожая хлопчатника, зерновых и тепличной продукции. Половину страховых взносов будут покрывать из бюджета;
- в этом году с помощью более 100 дронов провели мониторинг земель и посевов, внедрили передовые агротехнические мероприятия. В следующем году планируют закупку еще более 50 современных агродронов из Китая. В каждом регионе создадут не менее двух мобильных дрон-комплексов для предоставления агросервисных услуг.

Отдельно глава республики остановился на состоянии 70 тыс. километров открытых дренажных и коллекторных каналов по всей стране. Их поэтапный перевод в закрытую систему позволит освободить дополнительные площади для посевов и значительно сократить расходы на очистку каналов.

"В связи с этим будет принята отдельная программа по переходу открытых дренажей и коллекторов на закрытую систему, на что выделяется 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Развитие науки и подготовка кадров

"Сегодня в аграрной сфере работают 22 научных центра и 260 лабораторий, где трудятся сотни ученых и исследователей с высоким потенциалом. Для полного использования этого ресурса будет создана Академия сельскохозяйственных наук, обеспечивающая интеграцию "наука – образование – производство". Академия будет отвечать за развитие фундаментальных и прикладных исследований в сфере сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Кроме того, 500 передовых фермеров, садоводов и экспортеров направят на обучение в Китай, Турцию, Нидерланды и Францию.

"Я не устану повторять: там, где нет науки и изысканий, нет развития, роста и прогресса", - сказал Шавкат Мирзиеев.

В соответствии с его указом группе особо отличившихся работников сферы присвоены почетные звания, они награждены орденами и медалями. В ходе нынешней встречи, прошедшей в резиденции "Куксарой", состоялось торжественное вручение этих наград.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765382700


