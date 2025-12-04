В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями

19:05 10.12.2025

В РУз создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями



Мирзиеев: Я не устану повторять: там, где нет науки и изысканий, нет развития, роста и прогресса.



ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Узбекистане создадут Академию сельскохозяйственных наук. Об этом стало известно в ходе встречи президента РУз Шавката Мирзиеева с представителями аграрной отрасли по случаю Дня работников сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



Руководитель страны обозначил важнейшие задачи, стоящие перед сферой в следующем году.



