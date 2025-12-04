Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай

19:34 10.12.2025

Как "КазТрансОйл" переориентирует нефть из КТК в сторону Китая, рассказали в компании

Это увеличит объемы поставок нефти по экспортным направлениям в декабре 2025 года



АСТАНА, 10 дек - Sputnik. Нефть из Каспийского трубопроводного консорциума договорились отправлять в сторону Самары и Баку - Тбилиси - Джейхан, сообщили в казахстанской компании "КазТрансОйл".



Казахстан перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай после атак на КТК



"Благодаря своевременно организованному конструктивному переговорному процессу с международными партнерами и грузоотправителями были согласованы возможности переориентации потоков из системы нефтепроводов Каспийского Трубопроводного Консорциума в направлениях на Самару и БТД и перенаправление части объемов поставок на Китай", - говорится в сообщении.



В компании отметили, что из-за этого увеличится объемы поставок нефти по экспортным направлениям в декабре 2025 года.



По сравнению с первоначальным графиком транспортировки, утвержденным Минэнерго, составит:

- Атырау – Самара – на 232 тысячи тонн;

- Китай – на 72 тысячи тонн;

- порт Актау (в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан) – на 58 тысяч тонн.