Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни

19:46 10.12.2025

10 декабря 2025



Бишкек (АКИpress) – Конституционный суд Кыргызстана 10 декабря рассмотрел представление президента о даче заключения на проект закона, предусматривающий внесение поправки в Конституцию для возврата смертной казни за изнасилование детей и убийство, сопряженное с изнасилованием.



Изучив проект, Конституционный суд пришел к выводу, что предложение противоречит основам Конституции и международным обязательствам страны, а потому не может быть вынесено на референдум и подлежит прекращению на всех этапах.



В решении отмечено, что права и свободы человека являются высшей ценностью государственного строя, а любые изменения в этой сфере должны учитывать их системный характер и недопустимость отката назад. Запрет смертной казни и приоритет права на жизнь, как подчеркнул суд, носят не только юридический, но и ценностный характер, отражающий выбор страны в пользу гуманистической правовой модели.



Особое внимание суд уделил международно-правовому аспекту. Кыргызстан является участником Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает полную и окончательную отмену смертной казни и не содержит механизма выхода.



Таким образом, государство несет бессрочное обязательство не возвращать смертную казнь ни при каких обстоятельствах. Попытка ввести ее в национальное законодательство стала бы нарушением международных договоров, что несовместимо с Конституцией и принципом добросовестного исполнения обязательств.



С учетом совокупности аргументов Конституционный суд постановил, что восстановление смертной казни в Кыргызстане невозможно в правовом смысле и недопустимо по Конституции. Все процедуры по реализации инициативы прекращаются с момента вступления заключения суда в силу.