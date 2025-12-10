 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
16:08  Роберт Нигматулин: "Никто не собирался повернуть реки в Среднюю Азию. Это невозможно!"
04:47  Финансовые потери Казахстана из-за атаки на КТК оценили в минэкономики
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:46 10.12.2025

Конституционный суд признал недопустимым возврат смертной казни и остановил дальнейшее продвижение законопроекта

10 декабря 2025

Бишкек (АКИpress) – Конституционный суд Кыргызстана 10 декабря рассмотрел представление президента о даче заключения на проект закона, предусматривающий внесение поправки в Конституцию для возврата смертной казни за изнасилование детей и убийство, сопряженное с изнасилованием.

Изучив проект, Конституционный суд пришел к выводу, что предложение противоречит основам Конституции и международным обязательствам страны, а потому не может быть вынесено на референдум и подлежит прекращению на всех этапах.

В решении отмечено, что права и свободы человека являются высшей ценностью государственного строя, а любые изменения в этой сфере должны учитывать их системный характер и недопустимость отката назад. Запрет смертной казни и приоритет права на жизнь, как подчеркнул суд, носят не только юридический, но и ценностный характер, отражающий выбор страны в пользу гуманистической правовой модели.

Особое внимание суд уделил международно-правовому аспекту. Кыргызстан является участником Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает полную и окончательную отмену смертной казни и не содержит механизма выхода.

Таким образом, государство несет бессрочное обязательство не возвращать смертную казнь ни при каких обстоятельствах. Попытка ввести ее в национальное законодательство стала бы нарушением международных договоров, что несовместимо с Конституцией и принципом добросовестного исполнения обязательств.

С учетом совокупности аргументов Конституционный суд постановил, что восстановление смертной казни в Кыргызстане невозможно в правовом смысле и недопустимо по Конституции. Все процедуры по реализации инициативы прекращаются с момента вступления заключения суда в силу.

Источник - АКИpress
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765385160


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- AMANAT: проект "Қарызсыз қоғам" стал эффективным инструментом поддержки населения
- Подготовка к вегетационному сезону 2026 года
- Реализация поручений Президента: в Правительстве рассмотрены меры по развитию и цифровизации транспортно-транзитной сферы
- Кадровые перестановки
- Государственный советник провел совещание по организации воспитательной работы в учреждениях образования
- Правительство усиливает контроль за рынком ГСМ: Роман Скляр провел очередное совещание по борьбе с незаконным перетоком топлива
- Вопросы развития местного самоуправления рассмотрели в Сенате
- Газ из угля планируют производить инвесторы из Китая
- Агентство по финансовому мониторингу продолжает активную работу по пресечению незаконной игорной деятельности
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  