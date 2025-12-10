Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова

21:38 10.12.2025

Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии

Япония готовится составить конкуренцию глобальным игрокам региона



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

10.12.2025



Японская столица 19–20 декабря готовится принять важный саммит "Центральная Азия + Япония". Премьер-министр Японии Санаэ Такаити возлагает на эту встречу большие надежды. Она видит в ней шанс углубить связи с регионом, богатым редкими металлами, ураном, газом и другими ресурсами. Цель – укрепить экономическую безопасность и расширить сотрудничество в самых разных областях, от технологий декарбонизации до строительства инфраструктуры. В рамках саммита глава японского правительства также проведет двусторонние переговоры с лидерами стран Центральной Азии.



Нынешний саммит приурочен к 20-летию диалога "Центральная Азия – Япония". Изначально форум планировали провести в августе 2024 года в Казахстане, но мероприятие отменили в последний момент из-за угрозы сильного землетрясения в Японии. Напомним, что после распада СССР в 1991 году и обретения бывшими республиками Центральной Азии независимости Япония одной из первых пришла им на помощь, предложив формат сотрудничества "С5+1", и стала первым игроком в регионе, которая рассматривала регион как единое целое, у которого есть собственные проблемы и их надо решать. Поддержка Японии заключалась в сотрудничестве с сфере строительства и модернизации инфраструктуры: от систем водоснабжения и канализации до аэропортов, тепловых станций и железных дорог. Помощь также распространялась на ремонт школ, оснащение больниц медицинским оборудованием, обучение специалистов в сфере бизнеса и сельского хозяйства, которые работают по сей день. Другие государства в таких проектах не участвовали.



Выгоды от такого сотрудничества очевидны для обеих сторон. Япония получает доступ к новым рынкам и богатым природным (и трудовым) ресурсам региона. Это позволяет Токио диверсифицировать риски в условиях сложной геополитической обстановки, обеспечивая новые источники сырья и рынки сбыта, а также укрепляя свою энергетическую и экономическую безопасность.



Страны Центральной Азии, в свою очередь, получают качественные услуги и надежного партнера, который не стремится к доминированию в регионе. Общие интересы сторон также включают региональную безопасность, борьбу с терроризмом и экстремизмом, развитие зеленых технологий и декарбонизации, а также расширение культурных связей.



На протяжении 20 лет страны Центральной Азии вели диалог с Японией на уровне министров. Теперь японское правительство приняло решение о переходе к встречам на высшем уровне.



"Исторически Центральная Азия никогда не была в числе главных стратегических приоритетов Японии, в отличие от других регионов, где Токио проявлял себя более активно. Последний официальный визит премьер-министра Японии в регион состоялся еще в 2015 году, когда Синдзо Абэ прибыл с поездкой, которая скорее носила демонстративный характер. Япония хотела показать свой интерес, но за этим визитом не последовало серьезных изменений. Этот факт подтверждают торговые отношения: страны Центральной Азии не входят в список приоритетных торговых партнеров для Японии, и наоборот. В пятерку главных торговых партнеров Центральной Азии традиционно входят Китай, Россия, европейские страны и Индия, но Японии среди них нет", – сказал "НГ" политолог, директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.



Однако, по мнению эксперта, ситуация меняется. Сегодня Токио осознает: если Япония хочет обозначить свою позицию в Центральной Азии или хотя бы подтвердить серьезность своих намерений, ей необходимы встречи на высшем уровне. Тем более что за последние три года другие крупные игроки региона, такие как Россия, США, ЕС, Китай, Южная Корея, уже давно освоили формат "С5+1" и провели свои саммиты. Япония оказалась в роли догоняющего. Эксперты полагают, что активная деятельность Китая – давнего конкурента Японии в Центральной Азии, вероятно, подталкивает Токио к более решительным действиям.



"Токио внимательно присматривается к новым направлениям сотрудничества, которые активно развивают другие страны. Речь идет прежде всего о добыче и переработке редкоземельных металлов и критически важных элементов. Японские компании уже работают в Казахстане в сфере добычи редкоземельных ресурсов, однако сталкиваются с серьезными логистическими проблемами из-за огромного расстояния и высоких транспортных издержек", – отметил Сатпаев.



Политолог подчеркнул, что редкоземельные металлы и критические элементы сегодня по праву называют "новой нефтью" Центральной Азии. К ним проявляют серьезный интерес США (об этом свидетельствовал недавний саммит в формате "С5+1" в Вашингтоне) и Европейский союз (саммит "Центральная Азия + ЕС" в Самарканде). Естественно, Япония, чья инновационная мощь и индустриальное развитие в значительной степени зависят от поставок такого сырья, также будет активно работать в этом сегменте.



"От предстоящего саммита "Центральная Азия – Япония" не стоит ждать мгновенных, кардинальных и эпохальных решений. Японская внешняя политика традиционно медленна и крайне продуманна. На фоне более динамичных партнеров японский подход к Центральной Азии выглядит осторожнее, что порой замедляет темпы взаимодействия. Однако у этой стратегии есть и другая сторона: Япония стремится позиционировать себя как глобального игрока. Для поддержания такого статуса необходимо присутствие в различных ключевых регионах мира, и Центральная Азия, особенно после начала конфликта в Украине, приобрела стратегическую значимость. Япония продолжит поддерживать бизнес-проекты, которые уже реализует в регионе, особенно в Казахстане и Узбекистане, где власти четко ставят задачу по привлечению инновационных технологий не только для добычи сырья, но и его переработки, а также для создания совершенно новых экономических секторов. В этом плане Япония с ее передовыми технологиями может оказать значительную помощь", – считает Сатпаев. Он отметил, что если американский бизнес в Центральной Азии сосредоточен в основном на нефтегазовой отрасли, то присутствие Японии исторически более диверсифицировано, охватывая различные сегменты экономики региона.



Японские СМИ сообщают, что за предстоящим историческим саммитом стоят глубокие геополитические интересы: встреча в Токио станет знаковым событием, определяющим несколько ключевых направлений. Она послужит усилению японского влияния в регионе. Токио стремится укрепить свои позиции в регионе на фоне стремительного роста китайской инициативы "Пояс и путь", предлагая Центральной Азии альтернативный путь развития.



Особое внимание будет уделено укреплению экономической безопасности Японии, особенно в стратегически важной сфере критически важных минералов, жизненно необходимых для высокотехнологичной японской промышленности.



Для стран региона это шанс получить доступ к новым источникам финансирования, передовым технологиям и диверсифицировать партнерство в условиях меняющегося мирового порядка.