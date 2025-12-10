Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?

22:45 10.12.2025 Кайя Каллас: пора вызывать санитаров

Или в чем сходство Эллочки Щукиной из "12 стульев" с главой европейской дипломатии



10.12.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



"Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?" – под таким заголовком итальянский портал военно-политической информации Analisidifesa.it напечатал недавно редакционную статью, в которой подвергает разгромной критике главу европейской дипломатии Кайю Каллас, а также других должностных лиц нынешнего руководства Евросоюза, который ведут Европу "к экономической катастрофе и стратегической ненужности". Причем, сопроводив эту статью фотографией, созданной ИИ, на которой Каллас крепко держат санитары.







"Последние заявления Европейского верховного комиссара по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас требуют (или, по крайней мере, должны потребовать), – пишет издание, – серьезного осмысления политического и культурного качества Еврокомиссии фон дер Ляйен и ее высших должностных лиц, которые ведут Европу не только к экономической катастрофе и стратегической ненужности, но и к насмешкам, презрению и публичному осмеянию в международном сообществе".



Тут стоит сразу сделать паузу, чтобы отметить, что в России уже давно это заметили, и СМИ стали с иронией сравнивать нынешнюю главу евродипломатии Каю Каллас с Эллочкой Щукиной, персонажем незабвенного роман "12 стульев" Ильфа и Петрова. В своей книге ее авторы писали: "Словарь Вильяма Шекспира, по подсчету исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени "Мумбо-Юмбо" составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью".



Увы, они еще не знали и тогда еще и не могли знать, что в Европе вместо Шекспиров в недалеком будущем появятся персонажи, которые по части выражения мыслей смогут дать фору даже Эллочке-людоедке. И пример тому – нынешняя глава дипломатии Евросоюза Кайя Каллас. Она в своих выступлениях обходится, в основном, только такими словами, как "Россия", "угроза", "санкции", "война". Но и это еще не главная беда, а настоящая катастрофа в том, что на посту главного дипломата ЕС мадам Каллас несет такую пургу, что хоть святых вон выноси. Эллочка Щукина по сравнению с ней может считаться высокообразованной интеллектуалкой.



И такое заметили уже даже в Европе, о чем и свидетельствует процитированный выше заголовок в статье на портале Analisidifesa.it. Его авторы, конечно, "12 стульев" не читали, да и вообще особенно иронизировать по этому поводу не склонны, поскольку речь идет об одном из высших руководителей Евросоюза, и присутствие на таком посту персонажа, напоминающего Эллочку Щукину, вызывает уже не насмешки, а настоящую тревогу. О чем и пишет издание, с ужасом вопрошая: "Как Европа дошла до этого?"



И в самом деле как? Например, до того, что ее главный дипломат выдает, как напоминает итальянское издание, например, такой изумительный исторический перл: "За последние 100 лет Россия напала на 19 стран, на некоторые – по 3–4 раза, и ни одна страна не напала на Россию".



Другими словами, она "забыла" и про орды Мамая и Чингис Хана, и про шведского короля Карла ХII, и про тевтонских псов-рыцарей, и про поляков в Кремле, и про вторгшуюся в Россию европейскую орду Наполеона, и про нападение французов и англичан на Крым, и про нападение на Россию Японии, и про интервенцию в нашу страну после Первой мировой войны англичан и американцев, и про другую, тоже европейскую орду под водительством Гитлера.



"Каллас, – пишет Analisidifesa.it, – не чужда и другим легендарным оплошностям, например, когда она призвала к разделению Российской Федерации на враждующие республики (с 6500 ядерными боеголовками на свободе?), или когда она в жарком споре с Китаем выделилась, показав, что не знает, кто выиграл Вторую мировую войну. Китайские журналисты и комментаторы неоднократно выражали шок и недоверие Верховному комиссару ЕС, которая "разговаривает как школьница"".



В марте прошлого года, напоминает издание, она представила совместно с комиссаром по обороне и аэрокосмической технике Андрюсом Кубилюсом совместную "книгу по европейской оборонной готовности 2030", помпезно названную "Белой книгой", но состоящую всего из 22 страниц, полных банальностей. А совсем недавно государственный секретарь США Марко Рубио отказался даже встречаться с ней во время переговоров о мире на Украине, а Каллас даже умудрилась переборщить в этих обстоятельствах, продвигая план, который переворачивает восприятие реальности.



Как известно, на переговорах обсуждаются вопросы сокращения численности украинских войск и ограничения возможностей будущих вооруженных сил. Каллас, однако, в Женеве настаивал на том, что "Москва должна пойти на уступки и сократить свои войска", предлагая ограничить численность вооруженных сил и оборонный бюджет России… Конечно, бывший премьер-министр Эстонии уже неоднократно демонстрировал отсутствие чувства реальности, утверждая, что Украину следует восстанавливать за счет российских денег, забывая, что военные репарации платят побежденные, а не победители.



"Стоит задуматься также о том, что "министра иностранных дел" ЕС не принимают (и регулярно высмеивают и осмеивают) в России, Китае и США, трех крупнейших мировых державах: неплохо для главы европейской дипломатии. Безусловно, это беспрецедентный "успех" в истории Старого Света", – иронизирует Analisidifesa.it.



Остро критикуют Каллас и другие европейские издания. Глава евродипломатии разочаровывает европейских чиновников некомпетентной деятельностью на своем посту пишет, например, чешское издание HN.



"У нее абсолютно нет контакта с США. Это колоссальный просчет, а американский госсекретарь Марко Рубио вообще ее высмеял", – говорится в статье этого издания. По его оценке, деятельность Каллас на ее посту зачастую сводится к "собиранию лайков". Глава евродипломатии делает громкие заявления в СМИ, за которыми ничего не стоит, пишет HN.



В начале декабря Каллас заявила, что вести переговоры с Россией в нынешней ситуации не отвечает интересам ЕС. "Нам нужно поставить их (власти РФ) в такое положение, при котором им придется вести переговоры. Сейчас они не в этом положении, потому что считают, что могут пересидеть нас", – сказала она.



А профессор Эльдар Мамедов, эксперт по внешней политике Института Куинси и Пагуошского совета по науке и мировым отношениям, написал в журнале Responsible Statecraft статью с довольно недвусмысленным заголовком: "Шокирующее отсутствие исторической грамотности у Кайи Каллас".



А комментируя недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и военный парад в Пекине, посвященные победе над фашизмом во Второй мировой войне, в котором приняли участие десятки лидеров, включая Президента России Владимира Путина, Каллас заявила, что для нее "новостью" стало то, что Китай и Россия оказались в числе победителей, одолевших нацизм и фашизм. "Это не мелкая оплошность, а обескураживающее отсутствие исторических знаний", – констатирует профессор, который называет такое "симптом более широкого упадка европейского государственного управления".



Отличается нынешняя глава евродипломатии еще и чудовищным лицемерием. Так, говоря о своей жизни в советской Эстонии, она выдала такой перл: "Я принадлежу к счастливому поколению эстонцев, – продолжала она, – потому что знаю, что такое не иметь свободу, а потом получить ее обратно. Когда я родилась, мы жили "в тюрьме" Советской России – не было ни свободы, ни выбора, ничего. Когда я была подростком, мы боролись за нашу свободу и вернули ее", – сказала Каллас в одной из своих речей. Забыв при этом, однако, упомянуть, что ее отец был в СССР членом КПСС и вполне успешным советским функционером – директором эстонского республиканского отделения Сбербанка СССР. Так что в те времена ее семья ни за что не боролась, а как сыр в масле каталась.



"Стыдно слушать каждую неделю заявления еврокомиссара Каллас. И это не пустяк. Я говорю это не для того, чтобы обострить ситуацию, но это не наша комиссия, и большинство больше не выдерживает. Мы не можем смириться с тем, что ЕС – это всего лишь институт перевооружения", – заявил бывший итальянский министр Андреа Орландо от Демократической партии.



Но обезумевшего еврокомиссара в юбке не унять. "Если мы хотим предотвратить продолжение этой войны, то на самом деле мы должны обуздать российскую армию, а также ограничить военный бюджет России", – заявила Каллас недавно, подчеркнув, что любое мирное соглашение должно включать уступки со стороны России, а давление на Москву следует усилить. С пафосом добавив, что утверждения о том, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, являются ложными.



"Чтобы увеличить шансы на достижение мира, нам также необходимо усилить давление на Россию. Мнение о том, что Украина проигрывает, также является абсолютно ложным", – сказала Каллас. Давая понять, что войну следует продолжать.



"Остается задать только один вопрос: как мы в Европе дошли до такого?" – такой вывод делает в своей статье, проанализировав такого рода заявления Каллас, редакция Analisidifesa.



Как дошли? А это – результат безумной русофобии, которая превращает европейских политиков в персонажей, на которых и в самом деле впору одевать смирительные рубашки. Что и сделала редакция итальянского портала, проиллюстрировав свою статью фотографией, сгенерированным ИИ, на котором Кайю Каллас вяжут два дюжих санитара. Смешно? Нет, страшно, потому что она на своем посту – не безобидная Эллочка Щукина, над глупостями которой можно только посмеяться. Такие персонажи на вершинах власти в Европе способны сегодня спровоцировать настоящую беду. Не пора ли их и в самом деле изолировать?



Ведь 9 декабря, выступая в Европарламенте, Каллас договорилась до того, что заявила, будто у европейцев якобы есть "рычаги, чтобы предъявлять свои требования России". Она объявила, что Евросоюз не будет подталкивать Киев к уступкам при обсуждении урегулирования, она также выразила мнение, что без согласия ЕС никакой мирный план не будет работать.



"Для того, чтобы любой мирный план сработал, необходимы европейцы. Можно предлагать что угодно, но если европейцы или украинцы с этим не согласны, то это просто не будет работать", – раздувая щеки, провозгласила глава европейской дипломатии в юбке. Но если перевести ее слова на нормальный язык, то это означает, что Каллас фактически продолжает призывать к продолжению войны, ибо то, что Европа предлагает, для России совершенно неприемлемо. Получается, что Эллочка Щукина в юбке евродипломата знает только одно слово – война.



Недаром специальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя очередной перл Каллас, в своем комментарии в сердцах воскликнула: "Вызывайте скорую!"



Но скорую и санитаров надо уже вызывать, когда в Европе говорит не только ее главный дипломат, но и другие ведущие политики, которые вздумали нанести России "стратегическое поражение" и со всей серьезностью обсуждают сейчас, как лучше украсть наши суверенные активы, чтобы передать их Киеву для продолжения войны. Источник - Фонд стратегической культуры

