Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря

00:05 11.12.2025
ВСУ оставили Северск – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 10 декабря в разрезе СВО. Русские войска прогнали ВСУ из Северска. На Украине отмечен уже второй за неделю случай нападения на сотрудника ТЦК на Львовщине.
"Селидовский рецидив"
Накануне в отечественных СМИ появилось сообщение о том, что части 3-й гвардейской общевойсковой армии контролируют чуть ли не 99% Северска. Данное сообщение показалось немного странным, даже несмотря на то, что все признаки отступления городского гарнизона ВСУ появились вскоре после того, как наши штурмовики овладели поселком Платоновка. Все-таки подобная картина наблюдалась лишь единожды – осенью 2024 года в Селидово. Тогда ВСУ, еще имея ресурс для устойчивой обороны, бежали из города, бросив позиции и отдельные подразделения, которые просто не оповестили о намерениях оставить населенный пункт. Противник тогда резко "закрыл лавочку", потому что наши войска активно окружали город, и нервы неприятеля сдали. Аналогичная ситуация могла повториться и в Северске, так как коридор экстренного отхода гарнизона критически сузился, да и развитой дорожной сети в нем нет. Противнику придется выводить технику по разбухшим грунтовкам и полям. При угрозе дистанционного минирования это крайне рискованная затея, требующая быстрых решений. Промедление в таких оперативных условиях приведет лишь к двум вариантам развития событий. Первый – ВСУ перебьют "в тире", и они повторят судьбу 72-й ОМБр, которая полегла при попытке прорваться из Угледара. Второй – противник попадет в котел и "посоревнуется" с гарнизоном Мирнограда в том, кто быстрее капитулирует.
Так или иначе, несмотря на наличие прецедента, сомнения в адекватности подобных сообщений были. Но к вечеру 9 декабря в украинских источниках появилось заявление нардепа и члена комитета Рады по обороне Марьяны Безуглой:
"Город Северск фактически уже занят россиянами. Командование скрывает и лжет", – написала Безуглая в своем Telegram-канале.
Таким образом, можно смело предположить, что город действительно оставлен неприятелем и подразделения 54-й ОМБр выскочили на запад, воспользовавшись последней возможностью. Однако тот факт, что противник оставил Северск, не означает, что ВС РФ полностью установили контроль над городом. Западная, центральная и северная части нуждаются в зачистке и проверке на предмет минирования. Но так или иначе, в ближайшее время наше Министерство обороны обрадует всех официальным заявлением об освобождении города. Сейчас для передовых сил 3-й армии наступает непростая работа по прочесыванию местности, инженерной разведке, приему пленных и сбору трофеев.
И снова Галиция
На прошлой неделе сеть облетела новость о том, что во Львове при проверке документов было совершено нападение на сотрудника ТЦК. В результате он скончался от полученных ран. Очередная новость о вооруженном нападении на "людоловов" пришла из Львовской области. Местный житель атаковал военкома кухонным молотком-топориком для разделки и отбивки мяса – тот был госпитализирован.
На Украине нападения на сотрудников ТЦК постоянно фигурируют в местных криминальных сводках. Однако участившиеся за короткий промежуток времени подобные случаи на западе страны наводят на определенные мысли. Прежде всего, стоит сказать о том, что "самоидентификация" украинского населения в регионах разная. Это и привело к первому этапу распада незалежной, выразившемуся в восстании против киевской и "западенской" хунты в бывших Донецкой и Луганской областях.
Если оценивать ситуацию по открытым источникам, нападения с применением холодного оружия, гранат и прочих "аргументов" в основном происходят на западе страны. Разумеется, подобные инциденты были и на востоке, и в центре Украины, однако бесспорный перевес у западных регионов.
Стоит предположить, что в данном случае играет фактор, схожий с причинами самоопределения жителей Крыма и Донбасса в 2014 году. Но если тогда люди идентифицировали себя как русских, то в случае с западом Украины они, в общем смысле, воспринимают себя "членами европейской семьи". Явление уходит корнями в то, что Галиция была в составе империи Габсбургов (Австро-Венгрии), ее соседний регион – Закарпатье, и воспринимает она себя как часть Венгрии. И все это еще перемешано с новейшей политической историей регионов, которые в разные периоды времени были в составе Польши, Румынии и Чехословакии. Так что у жителей запада Украины возникает вопрос: а зачем им умирать за восток страны?
При этом временные переселенцы из прифронтовых районов востока бывшей Украины частенько сталкиваются с дискриминацией по языковому и религиозному признакам. Проще говоря, "всі хто з схiду, це москалі та нахлібники", которых аборигены называют "москворотыми".
Вчера, 9 декабря, главным событием дня стали успехи 25-й армии ВС РФ в боях на подступах к Красному Лиману.