Четверг, 11.12.2025
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
18:10  В.Путин: Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию - военным или другим путем (из интервью India Today)
18:03  Два года впустую. О председательстве Казахстана в Фонде спасения Арала, - Женис Байхожа
17:01  Жители Узбекистана вновь могут попасть в Афганистан напрямую по легендарному "Мосту дружбы"
16:13  ЦИК Киргизии признала выборы депутатов по избирательному округу №13 недействительными
16:10  Конкуренция между казахстанской и узбекской мукой обострилась на рынке Афганистана
Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
00:05 11.12.2025

ВСУ оставили Северск – итоговая сводка Readovka за 10 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 10 декабря в разрезе СВО. Русские войска прогнали ВСУ из Северска. На Украине отмечен уже второй за неделю случай нападения на сотрудника ТЦК на Львовщине.



"Селидовский рецидив"

Накануне в отечественных СМИ появилось сообщение о том, что части 3-й гвардейской общевойсковой армии контролируют чуть ли не 99% Северска. Данное сообщение показалось немного странным, даже несмотря на то, что все признаки отступления городского гарнизона ВСУ появились вскоре после того, как наши штурмовики овладели поселком Платоновка. Все-таки подобная картина наблюдалась лишь единожды – осенью 2024 года в Селидово. Тогда ВСУ, еще имея ресурс для устойчивой обороны, бежали из города, бросив позиции и отдельные подразделения, которые просто не оповестили о намерениях оставить населенный пункт. Противник тогда резко "закрыл лавочку", потому что наши войска активно окружали город, и нервы неприятеля сдали. Аналогичная ситуация могла повториться и в Северске, так как коридор экстренного отхода гарнизона критически сузился, да и развитой дорожной сети в нем нет. Противнику придется выводить технику по разбухшим грунтовкам и полям. При угрозе дистанционного минирования это крайне рискованная затея, требующая быстрых решений. Промедление в таких оперативных условиях приведет лишь к двум вариантам развития событий. Первый – ВСУ перебьют "в тире", и они повторят судьбу 72-й ОМБр, которая полегла при попытке прорваться из Угледара. Второй – противник попадет в котел и "посоревнуется" с гарнизоном Мирнограда в том, кто быстрее капитулирует.

Так или иначе, несмотря на наличие прецедента, сомнения в адекватности подобных сообщений были. Но к вечеру 9 декабря в украинских источниках появилось заявление нардепа и члена комитета Рады по обороне Марьяны Безуглой:

"Город Северск фактически уже занят россиянами. Командование скрывает и лжет", – написала Безуглая в своем Telegram-канале.

Таким образом, можно смело предположить, что город действительно оставлен неприятелем и подразделения 54-й ОМБр выскочили на запад, воспользовавшись последней возможностью. Однако тот факт, что противник оставил Северск, не означает, что ВС РФ полностью установили контроль над городом. Западная, центральная и северная части нуждаются в зачистке и проверке на предмет минирования. Но так или иначе, в ближайшее время наше Министерство обороны обрадует всех официальным заявлением об освобождении города. Сейчас для передовых сил 3-й армии наступает непростая работа по прочесыванию местности, инженерной разведке, приему пленных и сбору трофеев.

И снова Галиция

На прошлой неделе сеть облетела новость о том, что во Львове при проверке документов было совершено нападение на сотрудника ТЦК. В результате он скончался от полученных ран. Очередная новость о вооруженном нападении на "людоловов" пришла из Львовской области. Местный житель атаковал военкома кухонным молотком-топориком для разделки и отбивки мяса – тот был госпитализирован.

На Украине нападения на сотрудников ТЦК постоянно фигурируют в местных криминальных сводках. Однако участившиеся за короткий промежуток времени подобные случаи на западе страны наводят на определенные мысли. Прежде всего, стоит сказать о том, что "самоидентификация" украинского населения в регионах разная. Это и привело к первому этапу распада незалежной, выразившемуся в восстании против киевской и "западенской" хунты в бывших Донецкой и Луганской областях.

Если оценивать ситуацию по открытым источникам, нападения с применением холодного оружия, гранат и прочих "аргументов" в основном происходят на западе страны. Разумеется, подобные инциденты были и на востоке, и в центре Украины, однако бесспорный перевес у западных регионов.

Стоит предположить, что в данном случае играет фактор, схожий с причинами самоопределения жителей Крыма и Донбасса в 2014 году. Но если тогда люди идентифицировали себя как русских, то в случае с западом Украины они, в общем смысле, воспринимают себя "членами европейской семьи". Явление уходит корнями в то, что Галиция была в составе империи Габсбургов (Австро-Венгрии), ее соседний регион – Закарпатье, и воспринимает она себя как часть Венгрии. И все это еще перемешано с новейшей политической историей регионов, которые в разные периоды времени были в составе Польши, Румынии и Чехословакии. Так что у жителей запада Украины возникает вопрос: а зачем им умирать за восток страны?

При этом временные переселенцы из прифронтовых районов востока бывшей Украины частенько сталкиваются с дискриминацией по языковому и религиозному признакам. Проще говоря, "всі хто з схiду, це москалі та нахлібники", которых аборигены называют "москворотыми".

Вчера, 9 декабря, главным событием дня стали успехи 25-й армии ВС РФ в боях на подступах к Красному Лиману.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765400700


