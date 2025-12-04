Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря

00:05 11.12.2025

ВСУ оставили Северск – итоговая сводка Readovka за 10 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 10 декабря в разрезе СВО. Русские войска прогнали ВСУ из Северска. На Украине отмечен уже второй за неделю случай нападения на сотрудника ТЦК на Львовщине.



