|НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:50 11.12.2025
Бомбардировщики России и Китая напугали Японию
Москва демонстрирует недовольство политикой Токио
Владимир Скосырев
10.12.2025
Токио поднял в воздух истребители в ответ на полет над морями, омывающими Японию, двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских истребителей Н-6. Как передает Reuters, ссылаясь на сообщение Министерства обороны России, боевые машины совершили совместный полет на длительное расстояние над Тихим океаном. Москва указала, что операция проходила в соответствии с нормами международного права. Но Токио утверждает, что российский самолет нарушил границу японских территориальных вод. Япония, по словам ее чиновников, расценивает действия России и Китая как демонстрацию силы в отношении соседа.
Российские самолеты для рандеву с китайскими пролетели над Японским и Восточно-Китайским морями. А после этого стартовал совместный полет, чрезвычайно обеспокоивший Токио. Хотя казалось бы, чего нервничать. Ведь подобные маневры в воздухе ВВС России и Китая проводили и раньше. Никакого ущерба японцам это не нанесло.
Но у Токио, младшего военного союзника Вашингтона, на этот счет мнение противоположное. Еще в прошлом году военное ведомство Японии указало, что взаимодействие России и Китая представляет угрозу для Страны восходящего солнца. Об этом говорилось в Белой книге Министерства обороны. Оно расценило совместное патрулирование российскими и китайскими самолетами воздушного пространства близ Японии, так же как проведение учений военными кораблями двух стран, как акцию, направленную против Токио. Еще в 2023 году МИД Японии распространил заявление, где говорилось, что расценивает действия Москвы и Пекина как вызывающие крайнюю озабоченность.
Стоило забить в набат Японии, как ей стала вторить Южная Корея. Хотя отношения между Токио и Сеулом безмятежными никак не назовешь. В Южной Корее часто напоминают японцам о том, как они обращались с корейцами в период колониального правления. Кроме того, отношения Токио с Сеулом осложнены спором о принадлежности островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Тем не менее, как передал Интерфакс, южнокорейское Минобороны выразило протест военным атташе Китая и России в Сеуле после того, как накануне военные самолеты этих стран вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи. В Сеуле отметили, что будут "активно отвечать на действия самолетов из соседних стран в зоне опознавания ПВО в соответствии с международным правом".
Южнокорейские военные 9 декабря сообщали, что два воздушных судна ВВС Китая и семь самолетов ВКС России "ненадолго" вошли в эту зону, а затем покинули ее. Однако в Минобороны России заявили, что ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ведомстве подчеркнули, что "в ходе выполнения задач самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено".
В беседе с "НГ" Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН, отметил: "Россия и Китай не первый раз проводят совместные учения на Дальнем Востоке и на Тихом океане. Это касается не только совместных действий военно-воздушных сил России и Китая, но и совместных маневров военных кораблей обеих стран. Япония очень болезненно к этому относится, считая, что акции России и Китая имеют антияпонскую подоплеку. То есть угрожают национальной безопасности Японии. Это зафиксировано в доктринальных документах Министерства обороны. Но особо острая реакция в этот раз связана с тем, что китайский истребитель навел боевой радар на японский самолет, который отслеживал китайские военные маневры в районе Тайваня".
По словам эксперта, это продолжение более серьезного кризиса в двусторонних отношениях, связанного с тем, что премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила: военные действия Китая против Тайваня станут прямой угрозой самому существованию Японии. Она даже намекнула на то, что Япония примет участие в защите Тайваня.
Этот конфликт резко отбросил назад японо-китайские отношения. Причем японцы ждали поддержки от США. Ведь договор о безопасности между ними обязывает к этому Америку. Но выступил только Госдепартамент, а президент Дональд Трамп отмалчивается. "Есть утечка в прессу, что Трамп сказал Такаити, чтобы она не очень педалировала вопрос Тайваня. И японцев это очень настораживает", – подчеркнул Кистанов.
Что касается России, то у Москвы имеются свои причины для беспокойства. Япония стала на путь наращивания своего военного потенциала. Новая стратегия безопасности, принятая в 2022 году, рисует Россию наряду с Китаем и Северной Корей как основной вызов ее безопасности и призывает усилить сотрудничество с США. А в России такая постановка вопроса рассматривается как угроза нашим рубежам, заключил эксперт.