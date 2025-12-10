НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)

00:50 11.12.2025

Бомбардировщики России и Китая напугали Японию

Москва демонстрирует недовольство политикой Токио



Владимир Скосырев

10.12.2025



Токио поднял в воздух истребители в ответ на полет над морями, омывающими Японию, двух российских бомбардировщиков Ту-95 и двух китайских истребителей Н-6. Как передает Reuters, ссылаясь на сообщение Министерства обороны России, боевые машины совершили совместный полет на длительное расстояние над Тихим океаном. Москва указала, что операция проходила в соответствии с нормами международного права. Но Токио утверждает, что российский самолет нарушил границу японских территориальных вод. Япония, по словам ее чиновников, расценивает действия России и Китая как демонстрацию силы в отношении соседа.



