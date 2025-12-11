 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.12.2025
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
12:44 11.12.2025

Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
Китай заявил о рекордном торговом профиците в своей истории

11 декабря 2025

Президент США Дональд Трамп в апреле 2025 года начал устанавливать ввозные пошлины в отношении стран - торговых партнеров Вашингтона и изменил условия мировой торговли. Тарифы должны были способствовать переносу производств на территорию Штатов и сокращению разрыва между американскими импортом и экспортом, но пока этот разрыв только растет. Кто побеждает в тарифной войне по итогам первого ее года, а кому пришлось мириться с сопутствующим ущербом - в разборе "Известий".

Кто победил

• Главной целью тарифной войны Трампа был Китай. Несмотря на то что пошлины были введены и против стран - союзников США, самые крупные тарифы коснулись импорта китайских товаров: в апреле они достигли 125%, что вместе с базовой пошлиной 20% составило 145%. В ответ Китай сократил закупки сои в США и ограничил экспорт редкоземельных металлов, критически важный для американской военной инфраструктуры и сферы искусственного интеллекта. Разблокировать поставки Трампу удалось только 30 октября - в обмен на снижение пошлин до "базовых" 20%.

• Больше всего пострадали от тарифной политики Трампа фермерские хозяйства США. В результате сокращения экспорта сои в первой половине 2025 года выросло количество банкротств среди хозяйств. Трамп 8 декабря объявил о выделении $12 млрд помощи американским фермерам. Но куда важнее для отрасли поиск новых рынков, которые сжались из-за введения пошлин.

• Часть производств локализовались в США, но обещанного оживления американской экономики пока не произошло. Рост реального ВВП США за 2025 год оказался на 0,5% ниже, чем прогнозировался в январе. Помимо пошлин, на снижение показателей повлияло сокращение притока работников-мигрантов в США. Компенсировать потери не смог даже "Большой красивый законопроект" (OBBBA) Трампа, значительно урезавший социальные расходы бюджета. Бюджетная комиссия конгресса США ожидает падение реального экспорта в текущем году на 5%.

• Китай, напротив, нарастил торговый профицит до $1,076 трлн, вновь установив мировой рекорд, - в прошлом году преобладание экспорта над импортом приближалось к $1 трлн. Благодаря сокращению закупки продуктов, включая сою, Китай продолжил продавать США втрое больше, чем закупает, а также нарастил экспорт в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку и Европу.

• Говорить об окончательной победе в торговой войне рано. Введение пошлин было продиктовано желанием Трампа обеспечить лидерство и экономическую независимость США, нарастить экспорт американских товаров: на осуществление этих целей стране потребуется 10–15 лет. Китай в это время также не намерен стоять на месте и будет наращивать свои конкурентные преимущества.

Почему стратегия США не сработала

• Высокая стоимость рабочей силы мешает США конкурировать с Китаем. Основной приток средств в США обеспечивается прибылью от международных трансакций, а не от производства. В результате деиндустриализации 1970-х годов и перевода предприятий в офшоры США потеряли не только фабрики, но и компетенции, превратившись фактически в кассовый центр.

• С учетом рекордного торгового профицита Китая, который больше продает, чем покупает, было очевидно, что в случае ответных санкций в проигрыше будут США и Европа. К тому же Китай практически невозможно отрезать от цепочки поставок - у него есть не только ресурсы и производственная база, но и возможность готовить квалифицированные кадры по каждому направлению.

• Торговый профицит Китай наращивает и благодаря слабому юаню. Китайская валюта недооценена по отношению к доллару: в западной прессе предполагают, что реальный юань должен стоит втрое дороже. Из-за этого выгодно продавать произведенное внутри страны на зарубежных рынках: ни Европа, ни США попросту не смогут конкурировать с китайскими производителями, потому что себестоимость производства на своей территории обойдется им гораздо дороже.

• Некоторые эксперты полагают, что цель США - не столько локализовать производство внутри страны, сколько разместить в сфере своего влияния, на территории одной из соседних дружественных стран. Тогда Соединенные Штаты смогут обеспечить полный цикл производства и снизить его себестоимость, поскольку, например, в Мексике труд дешевле, чем в США. Это позволит американской продукции конкурировать с товарами из Китая.

• Несмотря на потери США в результате введения тарифов, торговые войны продолжатся, потому что фундаментальные причины противоречия между США и Китаем не устранены. По сути, страны соперничают за мировое лидерство и влияние, и США продолжат использовать методы тарифного регулирования против китайских товаров, поскольку такие санкции являются для Соединенных Штатов привычным и доступным инструментом. В истории Штатов есть пример провальной протекционистской политики: в период Великой депрессии попытка увеличить тарифы на товары из других стран привела к ответным пошлинам и усугубила кризис в США, обрушив импорт и экспорт на 70%. Поэтому сегодня США могут сделать вывод, каких ошибок следует избегать.

Как пошлины сказались на мировой торговле

• Тарифная политика США в отношении Евросоюза наряду с продолжающимся украинским кризисом и растущими расходами на вооружение привела к тому, что экономики ведущих европейских стран показали слабые результаты в 2025 году. ВВП экономически сильных скандинавских стран Норвегии и Финляндии снизился по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Финляндия, наряду со Швецией и Швейцарией рискуют столкнуться с дефляцией, что говорит о сильном замедлении экономики. Германия смогла увеличить ВВП всего на 0,3%, Франция и Великобритания - на 0,9%, в то время как в Португалии и Испании этот показатель вырос на 2,8%.

• Европейская автомобильная отрасль пытается выбраться из кризиса после дорогостоящего перехода на электромобили, вынужденного отказа от дешевых российских энергоносителей, агрессивных американских пошлин и неравной конкуренции с китайской автопромышленностью, которая пока превосходит европейский автопром по оснащению и стоимости моделей. Немецкие и французские автоконцерны ищут возможности для сотрудничества, чтобы отстоять свою нишу на рынке.

• Новое правило международной торговли - правил больше нет. Слом послевоенной системы экономических связей между странами, которую олицетворяла Всемирная торговая организация, начался после введения секторальных санкций против России, разрушивших экономические связи и существовавшие торговые структуры между странами. Арест российских активов за рубежом подтвердил, что больше не существует мира свободно конвертируемой валюты, и доверие к торговле, построенной на принципах ВТО, окончательно разрушено.

• Для стабилизации международных экономических отношений нужна новая политическая модель - будь то реконструкция Организации Объединенных Наций или другая организация, которая будет выстраивать формы международного воздействия на основе переговоров, а не с позиции силы. Такая модель пока не выработана, но она необходима, потому что доверия к старой системе больше нет.

При подготовке материала "Известия" беседовали с:
- политологом, доцентом Финансового университета при правительстве РФ Леонидом Крутаковым;
- заведующим сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергеем Лукониным.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765446240


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2025 года №1117
- В Сенате поздравили Халық Қаһарманы Мухтара Алтынбаева с 80-летним юбилеем
- Поправки по налогообложению коммунальных энергопроизводящих предприятий принял Мажилис в двух чтениях
- Кадровые перестановки
- Усть-Каменогорский арматурный завод будет производить оборудование для нужд КТК: подписано соглашение
- Правительство Казахстана усиливает контроль над подготовкой педагогов
- Об увеличении квот и регулировании трудовых мигрантов из Центральной Азии
- Акция "Абайға кұрмет": Канат Бозумбаев проверил ход строительства социальных и культурных объектов в области Абай
- О наведении порядка фитосанитарного контроля на границах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  