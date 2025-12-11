Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор

Китай заявил о рекордном торговом профиците в своей истории



11 декабря 2025



Президент США Дональд Трамп в апреле 2025 года начал устанавливать ввозные пошлины в отношении стран - торговых партнеров Вашингтона и изменил условия мировой торговли. Тарифы должны были способствовать переносу производств на территорию Штатов и сокращению разрыва между американскими импортом и экспортом, но пока этот разрыв только растет. Кто побеждает в тарифной войне по итогам первого ее года, а кому пришлось мириться с сопутствующим ущербом - в разборе "Известий".



Кто победил



• Главной целью тарифной войны Трампа был Китай. Несмотря на то что пошлины были введены и против стран - союзников США, самые крупные тарифы коснулись импорта китайских товаров: в апреле они достигли 125%, что вместе с базовой пошлиной 20% составило 145%. В ответ Китай сократил закупки сои в США и ограничил экспорт редкоземельных металлов, критически важный для американской военной инфраструктуры и сферы искусственного интеллекта. Разблокировать поставки Трампу удалось только 30 октября - в обмен на снижение пошлин до "базовых" 20%.



• Больше всего пострадали от тарифной политики Трампа фермерские хозяйства США. В результате сокращения экспорта сои в первой половине 2025 года выросло количество банкротств среди хозяйств. Трамп 8 декабря объявил о выделении $12 млрд помощи американским фермерам. Но куда важнее для отрасли поиск новых рынков, которые сжались из-за введения пошлин.



• Часть производств локализовались в США, но обещанного оживления американской экономики пока не произошло. Рост реального ВВП США за 2025 год оказался на 0,5% ниже, чем прогнозировался в январе. Помимо пошлин, на снижение показателей повлияло сокращение притока работников-мигрантов в США. Компенсировать потери не смог даже "Большой красивый законопроект" (OBBBA) Трампа, значительно урезавший социальные расходы бюджета. Бюджетная комиссия конгресса США ожидает падение реального экспорта в текущем году на 5%.



• Китай, напротив, нарастил торговый профицит до $1,076 трлн, вновь установив мировой рекорд, - в прошлом году преобладание экспорта над импортом приближалось к $1 трлн. Благодаря сокращению закупки продуктов, включая сою, Китай продолжил продавать США втрое больше, чем закупает, а также нарастил экспорт в Юго-Восточную Азию, Африку, Латинскую Америку и Европу.



• Говорить об окончательной победе в торговой войне рано. Введение пошлин было продиктовано желанием Трампа обеспечить лидерство и экономическую независимость США, нарастить экспорт американских товаров: на осуществление этих целей стране потребуется 10–15 лет. Китай в это время также не намерен стоять на месте и будет наращивать свои конкурентные преимущества.



Почему стратегия США не сработала



• Высокая стоимость рабочей силы мешает США конкурировать с Китаем. Основной приток средств в США обеспечивается прибылью от международных трансакций, а не от производства. В результате деиндустриализации 1970-х годов и перевода предприятий в офшоры США потеряли не только фабрики, но и компетенции, превратившись фактически в кассовый центр.



• С учетом рекордного торгового профицита Китая, который больше продает, чем покупает, было очевидно, что в случае ответных санкций в проигрыше будут США и Европа. К тому же Китай практически невозможно отрезать от цепочки поставок - у него есть не только ресурсы и производственная база, но и возможность готовить квалифицированные кадры по каждому направлению.



• Торговый профицит Китай наращивает и благодаря слабому юаню. Китайская валюта недооценена по отношению к доллару: в западной прессе предполагают, что реальный юань должен стоит втрое дороже. Из-за этого выгодно продавать произведенное внутри страны на зарубежных рынках: ни Европа, ни США попросту не смогут конкурировать с китайскими производителями, потому что себестоимость производства на своей территории обойдется им гораздо дороже.



• Некоторые эксперты полагают, что цель США - не столько локализовать производство внутри страны, сколько разместить в сфере своего влияния, на территории одной из соседних дружественных стран. Тогда Соединенные Штаты смогут обеспечить полный цикл производства и снизить его себестоимость, поскольку, например, в Мексике труд дешевле, чем в США. Это позволит американской продукции конкурировать с товарами из Китая.



• Несмотря на потери США в результате введения тарифов, торговые войны продолжатся, потому что фундаментальные причины противоречия между США и Китаем не устранены. По сути, страны соперничают за мировое лидерство и влияние, и США продолжат использовать методы тарифного регулирования против китайских товаров, поскольку такие санкции являются для Соединенных Штатов привычным и доступным инструментом. В истории Штатов есть пример провальной протекционистской политики: в период Великой депрессии попытка увеличить тарифы на товары из других стран привела к ответным пошлинам и усугубила кризис в США, обрушив импорт и экспорт на 70%. Поэтому сегодня США могут сделать вывод, каких ошибок следует избегать.



Как пошлины сказались на мировой торговле



• Тарифная политика США в отношении Евросоюза наряду с продолжающимся украинским кризисом и растущими расходами на вооружение привела к тому, что экономики ведущих европейских стран показали слабые результаты в 2025 году. ВВП экономически сильных скандинавских стран Норвегии и Финляндии снизился по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, Финляндия, наряду со Швецией и Швейцарией рискуют столкнуться с дефляцией, что говорит о сильном замедлении экономики. Германия смогла увеличить ВВП всего на 0,3%, Франция и Великобритания - на 0,9%, в то время как в Португалии и Испании этот показатель вырос на 2,8%.



• Европейская автомобильная отрасль пытается выбраться из кризиса после дорогостоящего перехода на электромобили, вынужденного отказа от дешевых российских энергоносителей, агрессивных американских пошлин и неравной конкуренции с китайской автопромышленностью, которая пока превосходит европейский автопром по оснащению и стоимости моделей. Немецкие и французские автоконцерны ищут возможности для сотрудничества, чтобы отстоять свою нишу на рынке.



• Новое правило международной торговли - правил больше нет. Слом послевоенной системы экономических связей между странами, которую олицетворяла Всемирная торговая организация, начался после введения секторальных санкций против России, разрушивших экономические связи и существовавшие торговые структуры между странами. Арест российских активов за рубежом подтвердил, что больше не существует мира свободно конвертируемой валюты, и доверие к торговле, построенной на принципах ВТО, окончательно разрушено.



• Для стабилизации международных экономических отношений нужна новая политическая модель - будь то реконструкция Организации Объединенных Наций или другая организация, которая будет выстраивать формы международного воздействия на основе переговоров, а не с позиции силы. Такая модель пока не выработана, но она необходима, потому что доверия к старой системе больше нет.



При подготовке материала "Известия" беседовали с:

- политологом, доцентом Финансового университета при правительстве РФ Леонидом Крутаковым;

- заведующим сектором экономики и политики Китая ИМЭМО им. Е.М. Примакова Сергеем Лукониным.