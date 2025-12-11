 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 11.12.2025
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Четверг, 04.12.2025
23:59  В Китае учредили два новых газохранилища Ляохэ и Синьцзян
22:38  Раньше нам никто не давал кредитов. Парламент Узбекистана одобрил проект бюджета с дефицитом 3% ВВП
22:25  Finratings.kz: Пенсия или пицца? Зачем Казахстан вкладывает миллионы в Domino’s
21:17  НГ: Дели нащупывает баланс между Москвой и Вашингтоном
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
14:54 11.12.2025

Цинизм США может сработать на благо России
Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от "коллективного Запада" и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.

Глеб Простаков
бизнес-аналитик
11 декабря 2025

Внешняя политика администрации Дональда Трампа до сих пор была набором хаотичных импульсов, переменчивого настроения лидера и бесконечной борьбы "башен" внутри Вашингтона. Метания от обещаний мира за 24 часа до угроз новой эскалации создавали впечатление полной неопределенности. По крайней мере, до сих пор.

Публикация новой Стратегии национальной безопасности США внесла в это восприятие, мягко говоря, существенные коррективы. Хаос в риторике Трампа вдруг обернулся четкими формулировками о приоритетах внешней политики, которые выглядят как приговор для старой архитектуры европейской безопасности.

Так, стратегия фиксирует приоритет завершения конфликта на Украине и нормализации отношений с Россией. Это уже не прихоть Трампа, не предмет удачного торга и даже не уступка. Это теперь официальный стратегический императив Соединенных Штатов. То, что для Киева стало очередным тревожным звонком (там давно не мыслят стратегически), для Европы, все еще живущей под американским силовым зонтиком, – повод для паники.

Мирный план, будь он из 28, 27 или любого другого количества пунктов, не был частной инициативой Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера или Джея Ди Вэнса. В свете текущей версии стратегии безопасности он выглядит как план, полностью вписанный в доктринальные основы американской внешней политики. И даже если в команде Трампа, как поговаривают, были противоречия между ближним кругом (Кушнер, Уиткофф), представителями MAGA (Вэнс) и старыми республиканцами в лице Марко Рубио, то новая стратегия фиксирует полную победу первых над вторыми. Все действия на внешнем треке должны быть подчинены стратегии, а у провалов на этом пути будут имена и фамилии.

Если посмотреть на реальные действия администрации США после недавнего визита эмиссаров Трампа в Москву, картинка складывается в цельный и весьма циничный пазл. Первый маркер – ситуация вокруг "ЛУКОЙЛа". Решение американского Минфина о переносе ключевых санкционных ограничений в отношении зарубежных АЗС российской компании на апрель 2026 года – это не жест доброй воли. Это чистый бизнес. Вокруг зарубежных активов российского гиганта идет активный торг. Среди претендентов фигурируют не только венгерская MOL, но и американские игроки, включая структуры, связанные с Exxon Mobil и инвестфондами.

Зачем снижать стоимость актива жесткими санкциями, если этот актив в скором времени может перейти под контроль американского капитала? Жесткие меры сейчас навредили бы и продавцу, и, что важнее, потенциальному американскому покупателю. Да и прямой удар по крупной российской нефтяной компании явно не сыграл бы в пользу позитивного тона дальнейших российско-американских переговоров. А значит, апрель, за неимением других вводных, – новый тайм-код для реализации мирного трека по Украине.

Второй и, возможно, еще более значимый маркер – это позиция США по вопросу российских замороженных активов. Вашингтон внезапно выступил в роли главного противника их конфискации Европой. Это решение кардинально меняет расклад сил внутри Евросоюза. Бунтовщики в лице Венгрии и Словакии, а теперь и колеблющаяся Бельгия (где в депозитарии Euroclear лежит львиная доля средств), получили мощнейшую поддержку из-за океана.

Бельгийцы и так не горели желанием идти на откровенное воровство, понимая, что ответные меры Москвы могут обрушить их финансовую систему. Конфискация активов – это инвестиция в продолжение войны. Без этих денег европейское финансирование Киева, на которое целиком и полностью завязан украинский бюджет 2026 года, рискует сойти на нет, о чем прямо говорят Мерц и фон дер Ляйен.

Блокируя изъятие активов, Вашингтон фактически перекрывает кислород "партии войны" в Европе. Хотите воевать дальше – воюйте на свои. Американцы, желающие освоить часть замороженных средств (при непротивлении Москвы), прямым текстом говорят европейцам: деньги нужны для послевоенного восстановления и в качестве переговорного инструмента, а не для сжигания в топке безнадежного конфликта. Все эти обстоятельства говорят о том, что мы наблюдаем третий, вероятно, решающий, заход на мирное урегулирование.

Первые попытки – переговоры президентов Трампа и Путина в начале 2025 года, затем встреча в Анкоридже – закончились существенным откатом и несостоявшимся саммитом в Будапеште. Но сейчас ситуация изменилась. США осознали, что инерционный сценарий ведет в тупик, чреватый неконтролируемой эскалацией, которой они, согласно новой стратегии, хотят избежать.

Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от "коллективного Запада" и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя. Их победа будет заключаться не в военном разгроме России, который признан невозможным, а в навязывании своей воли союзникам, переформатировании рынков (в том числе энергетических) и уходе от ответственности за свои и чужие ошибки. Если эгоизм США и администрации Трампа приведет к прекращению кровопролития на выгодных России условиях, это будет тот редкий случай, когда цинизм сработает на благо человечества.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765454040


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 9 декабря 2025 года №1117
- В Сенате поздравили Халық Қаһарманы Мухтара Алтынбаева с 80-летним юбилеем
- Поправки по налогообложению коммунальных энергопроизводящих предприятий принял Мажилис в двух чтениях
- Кадровые перестановки
- Усть-Каменогорский арматурный завод будет производить оборудование для нужд КТК: подписано соглашение
- Правительство Казахстана усиливает контроль над подготовкой педагогов
- Об увеличении квот и регулировании трудовых мигрантов из Центральной Азии
- Акция "Абайға кұрмет": Канат Бозумбаев проверил ход строительства социальных и культурных объектов в области Абай
- О наведении порядка фитосанитарного контроля на границах
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  