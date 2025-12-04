Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК

15:09 11.12.2025

480 тысяч тонн потеряно после налета БПЛА на Каспийский трубопроводный консорциум



АСТАНА, 11 дек - Sputnik. Глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов ответил на вопросы журналистов касательно уровня нефтедобычи после недавней атаки Украины на Каспийский трубопроводный консорциум.



Он сказал, что это привело к потере 480 тысяч тонн, но несмотря на это, общий план на 2025 год будет выполнен. На вопрос повлияла ли атака Киева на КТК, он ответил: "Безусловно".



При этом, поставки Казахстана могут быть на уровне 68 миллионов тонн вместо запланированных 72 миллионов.



29 ноября Украина совершила атаку на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума. По КТК прокачивается 80% экспортной нефти из Казахстана, а нефть - основа бюджета страны.



30 ноября МИД Казахстана назвало это "актом агрессии" и выразило протест в связи с очередной целенаправленной атакой Украины на критическую инфраструктуру КТК.



В ответ Киев упрекнул Казахстан в отсутствии реакции на массированные удары Вооруженных Сил России по своим объектам, хотя Россия не бьет по объектам, затрагивающим Казахстан, тем более так глобально, как КТК.



Нефтепроводная система КТК общей мощностью 83 миллиона тонн нефти в год - крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана. КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак.