Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"

21:11 11.12.2025

Прогноз по рейтингу узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран" пересмотрен на "Позитивный" в связи с ростом производства; рейтинги "BB-" подтверждены

05-Dec-2025



Рост объемов производства узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран" оказался выше, чем мы ожидали в рамках нашего базового сценария.



Как мы понимаем, компания нацелена на дальнейший рост объемов производства при сохранении высокой рентабельности, что будет способствовать поддержанию высоких кредитных показателей.



В связи с этим мы пересмотрели наш прогноз со "Стабильного" на "Позитивный" и подтвердили долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ГП "Навоийуран" на уровне "BB-", а также рейтинг его выпуска приоритетных необеспеченных облигаций - "BB-".



"Позитивный" прогноз отражает вероятность повышения рейтинга компании в ближайшие 12 месяцев, если она продолжит демонстрировать высокие показатели в 2026 г. в соответствии со своими целевыми показателями роста производства и рентабельности.



ПАРИЖ (S&P Global Ratings), 5 декабря 2025 г. - Сегодня S&P Global Ratings предприняло указанные выше рейтинговые действия.



Пересмотр прогноза по рейтингам "Навоийурана" отражает устойчивое производство и стратегические партнерства. В 2024 г. компания значительно превысила как свои заявленные цели, так и наши первоначальные прогнозы, достигнув объема производства урана на уровне 5 200 тонн (т). Мы ожидаем дальнейшего расширения производства, поддерживаемого устойчивым спросом на основных рынках сбыта и благоприятным ростом спотовых цен на уран, что будет способствовать росту продаж. Хорошие результаты компании также поддерживаются устойчивой базой договоров "Навоийурана" (99% выручки в настоящее время поступает от контрактных соглашений), а также приобретением девяти новых лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых и увеличением капиталовложений в два раза. Мы считаем, что "Навоийуран" сможет обеспечить достаточные мощности для заключения дополнительных контрактов, тем самым повысив прозрачность доходов в ближайшей перспективе.



Показатель EBITDA резко вырастет к 2026 г. на фоне роста затрат : мы прогнозируем существенное повышение скорректированного S&P Global Ratings показателя EBITDA компании в ближайшие 24 месяца до 10,0-11,0 трлн сумов по сравнению с 7,9 трлн сумов в 2024 г. В то же время мы ожидаем, что выгоды, полученные от снижения постоянных затрат в результате увеличения объемов продаж за этот период и повышения спотовых цен на уран, будут частично нивелированы рядом факторов. К ним относятся возросшие затраты на материалы и компоненты, используемые в производстве, что компенсируется благоприятным влиянием разницы обменных курсов из-за снижения курса узбекского сума по отношению к доллару США. Более того, мы ожидаем, что рост расходов, связанных с доставкой, транспортировкой, хранением и выплатами работникам, также снизит доходы. В долгосрочной перспективе, по мере стабилизации спотовых цен на уран, создание стратегических совместных предприятий с Orano Mining и Nurlikum Mining, а также заключение дополнительных планируемых партнерских соглашений в этот период, как ожидается, привлечет больше иностранных инвестиций и будет способствовать устойчивому росту прибыльности.



Мы ожидаем, что "Навоийуран" продолжит поддерживать консервативные кредитные показатели со скорректированным S&P Global Ratings отношением "долг/EBITDA" на уровне ниже 1x . Мы ожидаем, что кредитные показатели "Навоийурана" останутся благоприятными в ближайшие два года. С момента создания компании в 2022 г. она поддерживала низкий коэффициент долговой нагрузки, стабильно ниже 1,0x на протяжении всего экономического цикла. Хотя компания привлекла 3,8 трлн сумов в виде еврооблигаций для рефинансирования своего срочного займа в размере 1,6 трлн сумов, мы ожидаем, что она сохранит значительный запас до порогового значения 1,0x благодаря прогнозируемому росту прибыли и структуре капитала со средневзвешенным сроком погашения пять лет. Мы считаем, что увеличение капитальных расходов и существенные дивиденды не позволят достичь значительного дискреционного денежного потока, но, учитывая низкую долговую нагрузку, это все еще соответствует более высокому рейтингу. Тем не менее потенциально нестабильные денежные потоки, обусловленные концентрацией деятельности компании и ее подверженностью риску колебания цен на уран, остаются ключевым фактором, определяющим нашу оценку профиля финансовых рисков "Навоийурана". Мы также будем внимательно следить за политикой правительства в отношении дивидендных выплат со стороны "Навоийурана", поскольку некоторые узбекистанские государственные горнодобывающие компании, такие как АО "Навоийский горно-металлургический комбинат" и АО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", выплачивают почти 100% чистой прибыли.



"Позитивный" прогноз отражает вероятность повышения рейтинга "Навоийурана" в ближайшие 12 месяцев, если компания сможет сохранить текущий уровень производства и рентабельности, сохранив при этом отношение "денежный поток от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале (FFO) / долг" выше 60%.



Мы можем пересмотреть наш прогноз по рейтингу "Навоийурана" на "Стабильный" в случае:

- спада в операционной деятельности, который привел бы к сокращению денежных потоков в сочетании с необходимостью высоких капитальных затрат для восстановления производства до текущего уровня;

- чрезмерно больших выплат акционерам в любой форме, которые обусловили бы значительное снижение отношение "FFO/долг" до менее 60%.



Мы можем повысить рейтинги "Навоийурана" в случае:

- стабильного роста объемов производства и сохранения рентабельности;

- умеренной долговой нагрузки в течение всего цикла, а также поддержания отношения "FFO/долг" на уровне выше 60%.