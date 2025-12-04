 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
Пятница, 12.12.2025
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
13:02  Гафур Рахимов снова возглавил международную боксерскую организацию
12:48  В ГКНБ опровергли информацию о массовых браках между гражданами Кыргызстана и Китая
12:46  В Казахстане не планируют запрещать соцсети для подростков
01:08  В 2025 году в Красноярск из Киргизии ввезли 13 тысяч попугаев
00:52  С учетом опыта Казахстана. Узбекистан оснастит стратегические объекты системами антидроновой защиты
00:05  ВС РФ перерезали маршрут отступления ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 4 декабря
Архив
00:05 12.12.2025

ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 11 декабря в разрезе СВО. Котел с украинским гарнизоном Мирнограда агонизирует. Германия планирует рекордную со времен холодной войны закупку самоходных артсистем.



Считаные шаги до финала

Наступает заключительный этап агонии украинского гарнизона Мирнограда. Частям ВС РФ прежде удалось вынудить противника скомпоноваться в северной части города. Теперь русские штурмовики рассекли котел на два более мелких, установив локтевой контакт между собой по сети городских прудов у угольной шахты "Центральная". Таким образом, украинские войска сконцентрированы в группе микрорайонов многоквартирных домов "Молодежный", "Светлый" и "Восточный". Образовавшийся после разделения западный котел занимает практически всю промышленную часть города, а также микрорайоны Брянка, Веселый и Новатор.

Разделение большого котла означает для гарнизона ВСУ резкое снижение боевого потенциала ввиду отсечения украинских подразделений от ряда складов припасов. По опыту прошедших конфликтов стоит обратить внимание на то, что, когда армейская группировка попадает в окружение, вся схема материально-технического обеспечения становится общей для всех, кто находится в кольце. Сами склады переносятся в максимальной защищенный район в глубине обороны окруженцев. Так достигается равномерное распределение ресурсов, которое обеспечивает равный уровень боеспособности всех сил в котле в условиях жесточайшей экономии. И отсечение части группировки от большого котла исключает ее из общей системы обеспечения и взаимодействия, что приводит, как правило, к сдаче отколовшихся. Именно таким же образом действовали части РККА в январе 1943 года, когда рассекали Сталинградский котел с тем, что осталось от 6-й немецкой армии.

Отдельно стоит упомянуть и то, что малые группы пехоты ВСУ пешим порядком пытаются просочиться из Мирнограда в северо-западном направлении через село Светлое. Однако штурмовики ВС РФ их уничтожают. По свидетельству ряда источников, последний случай, когда таким "ежикам в тумане" удалось выиграть в лотерею и просочиться к своим в район села Гришино, был в самом начале декабря. Однако о какой-либо массовой попытке прорыва украинского гарнизона крупными силами на данный момент речи не шло. Этого не происходит по причине того, что скопление пехоты вне укрытия будет сразу обнаружено, а прорыв рискует превратиться в бойню. Но неприятель едва ли будет сидеть и смирно ждать под бомбардировками окончательного исчерпания запаса своей боеспособности. Вероятно, когда мирноградские окруженцы дойдут "до кондиции", то они попытаются совершить общую вылазку из расчета "кто дойдет, тот дойдет". И она может случиться очень скоро. В пользу этого говорит рост активности противника на севере Покровска. Неприятель продолжает забрасывать через Гришино малые пехотные группы. Он таким образом хочет обеспечить прикрытие тем, кто пойдет на прорыв из Мирнограда.

И снова на те же грабли

Агентство Bloomberg сообщило, что министерство обороны ФРГ готовится заключить контракт с военным концерном Krauss-Maffei Wegmann на поставку 229 колесных гаубиц RCH 155 для бундесвера на сумму 3,4 млрд евро. САУ будут поставляться в немецкую армию в период с 2028 по 2032 год.

Разумеется, сроки весьма приличные, но вот объем поставок не просто внушительный, он рекордный для бундесвера в 21 веке. Согласно данным из открытых источников, на балансе ВС Германии находится порядка сотни единиц САУ PzH 2000, списаны на хранение еще около 500 САУ M109, полученных от США в 60-е и 70-е. Таким образом, к 2032 году ФРГ частично восстановит прежнюю насыщенность войск САУ, которая была под занавес холодной войны, причем уже собственного производства. И опять же, разогнав свои промышленные мощности, титанические объемы старых САУ американского производства на базах хранения никуда не денутся. Следовательно, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что Берлин готовится к полномасштабной войне. Вкупе с тем, что Войско Польское также резко наращивает объем вооружений сухопутного сегмента вооруженных сил, в некотором роде обрисовывается "конфронтационное ядро", которому может быть определена роль, аналогичной той, которую Запад возложил на Украину до СВО. То есть "торпеды".

Примечательно, что САУ RCH 155, производство которых анонсировалось сугубо для незалежной, в итоге будут выпускаться в интересах бундесвера. То есть под прикрытием конфликта на Украине немецкая промышленность и политики попросту организовали собственную милитаризацию, которая очень похожа на военно-промышленный бум в Германии после 1935 года, когда Гитлер официально отказался от соблюдения Версальского договора.

Вчера, 10 декабря, главным событием дня стало освобождение Северска частями 3-й армии ВС РФ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765487100


