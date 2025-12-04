ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря

00:05 12.12.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 11 декабря в разрезе СВО. Котел с украинским гарнизоном Мирнограда агонизирует. Германия планирует рекордную со времен холодной войны закупку самоходных артсистем.



