00:05 12.12.2025
ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 11 декабря в разрезе СВО. Котел с украинским гарнизоном Мирнограда агонизирует. Германия планирует рекордную со времен холодной войны закупку самоходных артсистем.
Считаные шаги до финала
Наступает заключительный этап агонии украинского гарнизона Мирнограда. Частям ВС РФ прежде удалось вынудить противника скомпоноваться в северной части города. Теперь русские штурмовики рассекли котел на два более мелких, установив локтевой контакт между собой по сети городских прудов у угольной шахты "Центральная". Таким образом, украинские войска сконцентрированы в группе микрорайонов многоквартирных домов "Молодежный", "Светлый" и "Восточный". Образовавшийся после разделения западный котел занимает практически всю промышленную часть города, а также микрорайоны Брянка, Веселый и Новатор.
Разделение большого котла означает для гарнизона ВСУ резкое снижение боевого потенциала ввиду отсечения украинских подразделений от ряда складов припасов. По опыту прошедших конфликтов стоит обратить внимание на то, что, когда армейская группировка попадает в окружение, вся схема материально-технического обеспечения становится общей для всех, кто находится в кольце. Сами склады переносятся в максимальной защищенный район в глубине обороны окруженцев. Так достигается равномерное распределение ресурсов, которое обеспечивает равный уровень боеспособности всех сил в котле в условиях жесточайшей экономии. И отсечение части группировки от большого котла исключает ее из общей системы обеспечения и взаимодействия, что приводит, как правило, к сдаче отколовшихся. Именно таким же образом действовали части РККА в январе 1943 года, когда рассекали Сталинградский котел с тем, что осталось от 6-й немецкой армии.
Отдельно стоит упомянуть и то, что малые группы пехоты ВСУ пешим порядком пытаются просочиться из Мирнограда в северо-западном направлении через село Светлое. Однако штурмовики ВС РФ их уничтожают. По свидетельству ряда источников, последний случай, когда таким "ежикам в тумане" удалось выиграть в лотерею и просочиться к своим в район села Гришино, был в самом начале декабря. Однако о какой-либо массовой попытке прорыва украинского гарнизона крупными силами на данный момент речи не шло. Этого не происходит по причине того, что скопление пехоты вне укрытия будет сразу обнаружено, а прорыв рискует превратиться в бойню. Но неприятель едва ли будет сидеть и смирно ждать под бомбардировками окончательного исчерпания запаса своей боеспособности. Вероятно, когда мирноградские окруженцы дойдут "до кондиции", то они попытаются совершить общую вылазку из расчета "кто дойдет, тот дойдет". И она может случиться очень скоро. В пользу этого говорит рост активности противника на севере Покровска. Неприятель продолжает забрасывать через Гришино малые пехотные группы. Он таким образом хочет обеспечить прикрытие тем, кто пойдет на прорыв из Мирнограда.
И снова на те же грабли
Агентство Bloomberg сообщило, что министерство обороны ФРГ готовится заключить контракт с военным концерном Krauss-Maffei Wegmann на поставку 229 колесных гаубиц RCH 155 для бундесвера на сумму 3,4 млрд евро. САУ будут поставляться в немецкую армию в период с 2028 по 2032 год.
Разумеется, сроки весьма приличные, но вот объем поставок не просто внушительный, он рекордный для бундесвера в 21 веке. Согласно данным из открытых источников, на балансе ВС Германии находится порядка сотни единиц САУ PzH 2000, списаны на хранение еще около 500 САУ M109, полученных от США в 60-е и 70-е. Таким образом, к 2032 году ФРГ частично восстановит прежнюю насыщенность войск САУ, которая была под занавес холодной войны, причем уже собственного производства. И опять же, разогнав свои промышленные мощности, титанические объемы старых САУ американского производства на базах хранения никуда не денутся. Следовательно, можно с определенной долей уверенности говорить о том, что Берлин готовится к полномасштабной войне. Вкупе с тем, что Войско Польское также резко наращивает объем вооружений сухопутного сегмента вооруженных сил, в некотором роде обрисовывается "конфронтационное ядро", которому может быть определена роль, аналогичной той, которую Запад возложил на Украину до СВО. То есть "торпеды".
Примечательно, что САУ RCH 155, производство которых анонсировалось сугубо для незалежной, в итоге будут выпускаться в интересах бундесвера. То есть под прикрытием конфликта на Украине немецкая промышленность и политики попросту организовали собственную милитаризацию, которая очень похожа на военно-промышленный бум в Германии после 1935 года, когда Гитлер официально отказался от соблюдения Версальского договора.
Вчера, 10 декабря, главным событием дня стало освобождение Северска частями 3-й армии ВС РФ.