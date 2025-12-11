НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю

Планы США по высадке астронавтов на спутник Земли не имеют смысла, заявляет экс-директор NASA



11.12.2025



У США нет шансов выдержать исходный график высадки своих астронавтов на Луну, заявил на слушаниях в американском Конгрессе бывший глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Майкл Гриффин. По его словам, нынешняя американская лунная программа является бессмысленным нагромождением рискованных и неотработанных технологий. Тогда как китайская программа выглядит более разумной и реалистичной. Потенциальный кандидат от президента Дональда Трампа на пост руководителя NASA Джаред Айзекман все еще обещает не допустить победы Китая в нынешней лунной гонке. Сами же китайцы признают американские достижения в ракетной технике, но стараются повторить или даже превзойти их. Россиянам, которые давно растеряли свои достижения в ракетно-космической технике, сегодня остается только наблюдать за соревнованием космических держав со стороны.



Бывший директор NASA предупредил, что действующий американский план возвращения астронавтов на Луну технически нереалистичен. И поэтому призывает к гораздо более простому подходу – аналогичному китайскому – как к единственному работоспособному способу участия США в освоении Луны в конкуренции с Китаем.



Официальная американская лунная программа "Артемида" (Artemis) "не может работать", поскольку она опирается на чрезмерно сложную конструкцию и множество непроверенных технологий. Об этом заявил на слушаниях в Конгрессе Майкл Гриффин, аэрокосмический инженер, который возглавлял NASA с 2005 по 2009 год во время администрации Джорджа Буша-младшего. "Миссия "Артемида-3" и другие должны быть отменены, и нам стоит начать заново", – отметил Гриффин на слушаниях в Палате представителей.



Миссия "Артемида-3" с высадкой астронавтов на Луну официально запланирована на 2027 год. А в начале 2026 года NASA планирует осуществить миссию "Артемида-2" – пилотируемый облет Луны с возвращением на Землю с использованием сверхтяжелого носителя SLS (Space Launch System). Один запуск сверхтяжелой ракеты стоит несколько миллиардов долларов, а все затраты на программу "Артемида" оценивались свыше 90 млрд долл. Хотя администрация Дональда Трампа пытается сократить эти расходы.



"Мы потеряли много времени и, возможно, не сможем вернуться на Луну до того, как китайцы осуществят свою первую посадку", – сказал экс-глава NASA. По его словам, успешная высадка астронавтов на Луну в 2027 году практически невозможна. "Придерживаться плана важно, когда этот план имеет смысл. Китай придерживается плана, который имеет смысл. Мы же придерживались плана, который не имеет смысла", – заявил Гриффин, которого цитирует англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP), которая сегодня принадлежит Alibaba Group.



Вновь выдвинутый президентом Трампом на пост руководителя NASA миллиардер Джаред Айзекман утверждает, что США опередят Китай в лунной гонке. "Америка вернется на Луну раньше нашего крупного соперника, и мы установим там постоянное присутствие, чтобы понять и реализовать ценность присутствия на лунной поверхности с точки зрения науки, экономики и национальной безопасности", – приводят агентства позицию Айзекмана. Кандидат на пост главы NASA подчеркнул, что рассчитывает на увеличение инвестиций в разработку ядерных двигателей с прицелом на "будущие миссии к Марсу и за его пределы".



В сентябре газета The New York Times сообщила, что США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. Причины возможной неудачи кроются в срыве намеченных сроков компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска.



Но объявлять победителя в новой лунной гонке по факту первой высадки, возможно, станет ошибкой. Если американцы в этот раз высадятся на Луну позже китайцев, но первыми наладят регулярные грузовые полеты для строительства лунной базы – то вопрос о победителе вполне может быть пересмотрен. Пока публика фиксирует победу по дате установки флага на поверхности Луны (так называемому флаговтыку), победа китайцев действительно выглядит правдоподобной. Но если речь идет о постоянной лунной базе – определять победителя еще слишком рано.



Китайцы пока не могут продублировать успехи американской компании SpaceX с быстрыми повторными запусками частично многоразовой ракеты Falcon 9.



Близкий аналог американской ракеты Falcon 9 – китайская "Чжуцюэ-3" – совершила 3 декабря 2025 года частично удачный испытательный полет. Вторая ступень с неотделяемым имитатором полезной нагрузки была успешно выведена на орбиту, но посадка первой ступени не удалась, она разрушилась на последнем этапе приземления и упала рядом с посадочной площадкой. Повторить успех американской частично многоразовой ракеты Falcon 9 пытается китайская частная компания LandSpace.



В настоящее время NASA планирует использовать в освоении Луны не только супердорогие одноразовые ракеты SLS, но и полностью многоразовые корабли Starship компании SpaceX, которые пока находятся на стадии испытаний. Необходимый элемент будущих полетов – дозаправка в космосе – пока еще не прошел даже первых испытаний.



Китай же планирует использовать для полетов на Луну сверхтяжелую ракету "Великий поход – 10", которая пока также проходит испытания.



В попытках перегнать Китай на стороне американцев сегодня участвуют государственное агентство NASA, а также частные компании SpaceX и Blue Origin. Последняя показала готовый к испытаниям грузовой лунный посадочный модуль Blue Moon Mark 1. Полет к Луне этого грузового посадочного модуля запланирован на 2026 год.



Корабль Starship первым осуществит полет к Луне, Китай не выиграет лунную гонку, заявил в октябре 2025 года основатель компании SpaceX Илон Маск. Однако Майкл Гриффин указывает, что лунный посадочный модуль компании SpaceX требует от 10 до 20 вспомогательных запусков кораблей-танкеров для дозаправки на орбите. Такая цепочка вспомогательных запусков повышает риски провала всей операции. На сегодня также нет уверенности в надежном хранении на орбите сотен тонн криогенного топлива, отмечает бывший директор NASA.