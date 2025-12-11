 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Пятница, 12.12.2025
Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
04:10 12.12.2025

Financial Times Великобритания
11 декабря 2025

Британские банкиры предостерегли от планов пустить российские активы на кредиты Украине
FT: британские банки забраковали план конфискации замороженных активов России

Британские банки забраковали план по использованию замороженных российских активов для покрытия нужд Украины, пишет FT. Финансовые организации отмечают, что Лондон не предложил им поддержку в случае, если Москва примет ответные меры и потребует возместить ущерб.

Дэвид Шеппард (David Sheppard), Ортенца Алиай (Ortenca Aliaj)

Кредиторы убоялись серьезного риска судебных разбирательств со стороны Москвы.

Британские банки забраковали план задействовать замороженные российские активы на сумму около восьми миллиардов фунтов стерлингов на своих счетах для нужд Украины и предупредили, что британское правительство не предложило им возместить ущерб от возможных ответных мер со стороны Москвы.

Высокопоставленные банкиры, выступая на условиях анонимности, учитывая деликатность вопроса, предупредили о значительных юридических рисках, если активы пойдут на финансирование кредитов Украине под нулевые проценты.

Помимо прочего, ничто не гарантирует, что по условиям будущего мирного соглашения между Украиной и Россией Москва выплатит Киеву репарации, которые погасят кредит.

"Нас беспокоит законность этого процесса... Правительство создает новый прецедент, потому что никогда прежде не арестовывало активы подобным образом, - сказал один высокопоставленный банкир. - Россия подаст на них в суд".

"Юридический риск заключается в том, что если Украина не вернет деньги, вам придется конфисковать активы, которые правительство считает своими, а Россия - своими", - добавил советник крупных кредиторов.

Какие из британских банков владеют суверенными российскими активами, держится в строжайшем секрете, и банкиры отказываются раскрывать свою причастность.

Официальные лица Великобритании отказались комментировать, выплатит ли правительство компенсацию банкам, согласно готовящимся планам, которые вместо прямого изъятия предполагают использование российских активов в качестве обеспечения по кредитам.

Великобритания и ЕС экстренно обсуждают вопрос, что делать с российскими суверенными активами, замороженными с 2022 года, в ответ на давление президента США Дональда Трампа с требованием как можно скорее прекратить боевые действия. Европейцам кажется, что предложенные условия неприемлемо благоприятствуют Владимиру Путину.

Премьер-министр Кир Стармер и европейские лидеры хотят задействовать суверенные активы России для финансирования Украины, поскольку администрация Трампа свернула поддержку Киева, - и тем самым "купить" себе место за столом переговоров.

Планы Великобритании несколько отличаются, но они согласованы с ЕС, в чьих странах находятся замороженные российские активы на сумму порядка 210 миллиардов евро. Основная их часть хранится в Бельгии в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

План Европейской комиссии предполагает, что страны ЕС предоставят Бельгии национальные гарантии, что денежные средства будут выплачены в том случае, если активы придется вернуть России.

В настоящее время планы продолжают обсуждаться. Бельгия запросила гарантий, которые покроют все потенциальные юридические и финансовые риски.

План также предлагает задействовать чрезвычайные полномочия, чтобы обойти требование единодушной поддержки в ЕС и обеспечить бессрочную заморозку российских активов. С одной стороны, это исключит риск возвращения средств Москве, с другой - обеспечит кредит Украине.

Этот шаг призван обойти Венгрию, которая при премьер-министре Викторе Орбане стала самым пророссийски настроенным государством в составе ЕС.

В среду министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер встретилась с бельгийским коллегой Максимом Прево в Брюсселе, чтобы обсудить этот вопрос, а в пятницу Стармер примет премьер-министра Барта де Вевера на Даунинг-стрит.

Ранее в понедельник в Лондоне состоялись переговоры между Стармером, Владимиром Зеленским, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцем.

Осведомленные источники призвали не ждать соглашения об использовании суверенных активов до Рождества, хотя и подчеркнули, что переговоры продвигаются и носят конструктивный характер.

Советник крупных кредиторов сказал: "Расчет такой, что это не кредит, а подарок, и банки знают, что им предстоит изъять основное обеспечение".

Он добавил: "Это будет означать практически неизбежный дефолт, и они обеспокоены тем, что останутся с носом, когда Россия подаст в суд".

Министерство финансов Великобритании заявило, что оно "на постоянной основе взаимодействует с финансовыми институтами по широкому кругу вопросов".

"Мы продолжаем работать вместе с нашими союзниками по G7 и европейскими партнерами над тем, чтобы задействовать российские суверенные активы, замороженные в наших юрисдикциях. Наш приоритет - обеспечить соответствие всех вариантов внутреннему и международному законодательству, а также экономическую и финансовую ответственность", - добавили в министерстве.

Использовать активы российских физических лиц на сумму более 28 миллиардов фунтов стерлингов, попавшие под санкции и также замороженные в Великобритании, Лондон не планирует.

Статья написана при участии Лауры Дюбуа из Брюсселя

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765501800


