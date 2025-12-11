В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны

13:41 12.12.2025

Состоялось заседание

11.12.2025



Под председательством Государственного секретаря Кыргызской Республики Арслана Койчиева состоялось заседание Комиссии по развитию исторической науки при Президенте Кыргызской Республики.



На заседании был представлен и обсужден проект Государственной концепции развития исторической науки Кыргызской Республики, определяющий приоритетные направления, цели и механизмы дальнейшего развития отечественной исторической науки.



Отдельное внимание было уделено вопросам текущего взаимодействия с Межведомственной комиссией по историческому просвещению при Президенте Российской Федерации.



Участники заседания отметили необходимость укрепления научного сотрудничества, обмена экспертными, архивными материалами и совместной разработки образовательных инициатив.



Кроме того, члены Комиссии обсудили новый масштабный проект по подготовке 15-томного издания по истории Кыргызстана. Отмечено, что данная работа будет направлена на системное и всестороннее освещение ключевых этапов исторического развития страны, с привлечением ведущих отечественных специалистов.



По итогам заседания даны соответствующие поручения экспертным рабочим группам.