Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов

13:44 12.12.2025 Tether – цифровой двойник Федерального резерва?

Значимость компании Tether может резко возрасти



12.12.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



Английское слово tether все чаще мелькает в мировых и российских СМИ. Это в английском языке и существительное, и глагол. Чаще всего на русский язык переводится как "привязь" (или "привязка") и "привязывать" (или "привязать"). Сегодня указанное слово чаще всего используется без перевода на русский язык (равно как и другие иностранные языки) и обычно пишется с большой буквы – Tether. По той причине, что это название компании и название цифровой валюты, которая эмитируется этой компанией.



Цифровая валюта Tether (ее еще называют токеном) была выпущена более десяти лет назад (в 2014 году) компанией Tether Limited. На фоне других частных цифровых валют, или криптовалют, Tether выглядит выигрышно, поскольку это стейблкоин. Т. е. цифровая валюта с устойчивым курсом (покупательной способностью). Она, как правило, привязывается к доллару США в пропорции 1:1. Потому и называется эта цифровая валюта Tether, что имеет жесткую привязку к фиатной валюте.



Tether – один из первых в мире стейблкоинов (если вообще не первый). Сегодня Tether первый в мире стейблкоинов и по капитализации (суммарной стоимости всех выпущенных "монет"). Цифровая валюта Tether циркулирует во всем мире. Она обозначается кодом USDT. Впрочем, имеются также стейблкоины Tether, привязанные к евро. Они обозначается кодом EURT. Запущены были стейблкоины, привязанные к ряду других валют. Так, в мае 2022 года компания Tether запустила токен MXNT, привязанный к мексиканскому песо, в качестве "испытательного полигона" в Латинской Америке. Наконец есть стейблкоины Tether с привязкой к золоту – XAUT. Есть другие модификации цифровой валюты Tether. По состоянию на январь 2024 года на официальном сайте Tether указано 14 протоколов и блокчейнов, в которых был выпущен Tether.



Во многих странах есть ограничения и запреты на использование обычных криптовалют, а вот стейблкоинам довольно часто дается зеленый свет. И валюты семейства Tether проникают туда, куда обычным криптовалютам вход запрещен.



Главное конкурентное преимущество валюты Tether даже не в том, что ее эмитент обещает стабильный курс, а в том, что он эту стабильность обеспечивает активами. Какими? Прежде всего, казначейскими бумагами США. Также долларовой наличностью. Наконец, золотом. Это достаточно надежное, устойчивое обеспечение. Правда, некоторая часть резервов – биткойн и другие криптовалюты, характеризующиеся высокой волатильностью.



За период с января 2017 года по август 2018 года общий объем эмиссии токенов Tether вырос примерно с 10 млн долларов до приблизительно 2,4 млрд долларов. В 2019 году этот стейблкоин превзошел биткоин и стал самой торгуемой криптовалютой в мире. По состоянию на июль 2024 года было более 350 миллионов пользователей цифровых валют семейства Tether по всему миру. Tether – крупнейшая криптовалюта по объему торгов, занимающая от 60 до 70% доли рынка среди стабильных монет.



Теперь о компании. Ее официальное название Tether Limited Inc. Она принадлежит iFinex, компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, которая также управляет криптовалютной биржей Bitfinex.



Первые годы своего существования компания Tether занималась активно торговлей обычными криптовалютами, прежде всего биткойном. Стейблкоины стали приоритетным направлением работы компании лишь с конца прошлого десятилетия.



Становление компании сопровождалось крупными скандалами. Tether подвергалась критике за непрозрачность и невозможность проверки заявленных резервов. Было много судебных расследований и штрафов. Так, в 2021 году компания была оштрафована CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) за то, что в период с 2016 по 2018 год не поддерживала полные резервы, а также за то, что не предоставила аудиторские заключения, подтверждающие достаточность резервов активов.



Ближайший конкурент Tether на рынке стейблкоинов – американская компания Circle, выпускающая валюту под кодом USDC. На USDT и USDC, по оценкам экспертов, в последние годы приходилось около 85% капитализации всего мирового рынка стейблкоинов. Но Circle стала заметно отставать от Tether. На середину 2025 года рыночная капитализация USDT составляла более 155 миллиардов долларов (62,2% суммарной капитализации всех стейблкоинов), а USDC – более 60 миллиардов долларов (24,2%).



Критика компании Tether не ослабевает. Помимо того, что остаются сомнения в достаточности резервов под стейблкоины, также звучат обвинения в том, что компания не разборчива в своих клиентах. Многие пользователи USDT и других стейблкоинов компании подозреваются в связях с преступным миром. Согласно отчету компании TRM Labs, занимающейся анализом блокчейна, в 2023 году Tether был самым популярным стейблкоином для преступной деятельности: в 2022 году транзакции на сумму 24,7 миллиарда долларов были связаны с преступной деятельностью; в 2023 году с помощью валюты Tether было совершено незаконных транзакций на сумму 19,3 миллиарда долларов.



Тема компании Tether очень обширная и важная. Важная по той причине, что ее позиции в американском и международном бизнесе становятся очень значительными. По информации на ноябрь 2025 года, компания Tether уже встала вровень с самыми прибыльными банками мира и даже превзошла по прибыли некоторые банки Уолл-стрит. За первые три квартала этого года прибыль Tether составила 10 миллиардов против 8,9 млрд долларов у Bank of America и 5,5 млрд долларов у U.S. Bank. Компания Tether вплотную приблизилась к таким гигантам Уолл-стрит, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, чистый годовой доход которых на данный момент составил 12,4 миллиарда и 12,56 миллиарда долларов соответственно. Пока Tether существенно отстает только от банковского лидера JP Morgan (прибыль 44 млрд долл.).



Значимость компании Tether в ближайшее время, по мнению экспертов, может резко возрасти. В связи с тем, что летом этого года Конгресс США принял закон, получивший название "Гениальный акт" – GENIUS Act. GENIUS – аббревиатура, полное название закона: Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act (Закон о руководящих принципах и создании национальных инноваций для стейблкоинов США).



"Гениальный акт" окончательно легализует частные цифровые валюты, называемые стейблкоинами. Не только легализует, но и всячески поощряет их эмиссию и использование. Цель закона – укрепление официальной валюты "доллар США", эмитируемый Федеральным резервом. Признаки ослабления доллара США как мировой валюты очевидны. Один из главных вкладов в ослабление доллара вносит правительство США, которое безудержно наращивает государственный долг. Он уже достиг планки в 38 трлн долларов. Подсчитано, что в среднем для приращения долга на очередной триллион долларов в настоящее время требуется 6-8 месяцев. В конце 2024 года государственный долг США составил 124% ВВП. А в 2030 году он, по прогнозам МВФ, достигнет 143,4% ВВП. Подавляющая часть государственного долга США оформляется в виде казначейских бумаг США – векселей и облигации с разными сроками погашения. Эмиссия новый партий казначейских бумаг становится все более сложной и дорогой. Все инвесторы перенасыщены этими бумагами. В первую очередь – это Федеральный резерв. Во вторую очередь – американские коммерческие инвестиционные банки и фонды (инвестиционные, страховые, пенсионные и др.). В третью очередь – денежные власти других стран (включение казначейских бумаг США в международные резервы).



Авторы "Гениального акта" рассчитывают, что не только новые транши казначейских бумаг США, но и ранее эмитированные казначейские бумаги будут поглощаться компаниями, которые займутся эмиссией долларовых стейблкоинов. "Гениальный акт" предусматривает, что стейблкоины должны быть абсолютными копиями, ремейками официального (фиатного) доллара США. Т. е. единица стейблкоина должна размениваться на 1 официальный доллар. Ни центом больше, ни центом меньше. А для этого эмитенты стейблкоинов должны иметь обеспечение в виде все тех же официальных долларов. Обеспечением могут быть наличные и безналичные доллары, принадлежащие эмитенту. Также доллары в рамках сделок РЕПО. Но также и в первую очередь ценные бумаги американского казначейства. Предусмотренный "Гениальным актом" стейблкоин, по сути, становится производным от фиатного доллара, его дубликатом. Формально долларовый стейблкоин независим от американского государства и от Федерального резерва. Но только формально.



Во-первых, государство (скорее всего, ФРС США по поручению государства) будет выдавать лицензию на право эмиссии такой цифровой валюты. Во-вторых, государство (опять же, возможно, что ФРС как квазигосударственный институт) будет контролировать деятельность таких эмитентов; в первую очередь в рамках такого контроля должны проводиться аудиты резервов, под которые выпускаются цифровые валюты.



Основная часть активов (резервов) Tether, как был выше сказано, – казначейские бумаги США. По данным на конец 2023 года, у Tether портфель таких бумаг равнялся 72,6 млрд долларов. В 2024 году Tether стал седьмым по величине нетто-покупателем казначейских ценных бумаг США, приобретя их на чистую сумму 33,1 млрд долларов. Согласно последним данным на 2025 год, Tether владеет казначейскими облигациями США на сумму 135 миллиардов долларов, превзойдя Центробанк Южной Кореи и став 17-м крупнейшим держателем американского госдолга. Объем американских казначейских бумаг Tether близок к запасу таких бумаг в международных резервах Центробанка Бразилии и находится сразу после ЦБ Норвегии. С уч`том сказанного сегодня многие называют Tether теневым центробанком мира.



Благодаря цифровому дубликату доллара можно будет проводить денежно-кредитную политику так называемого количественного смягчения (проще говоря, накачки экономии дешевыми долларами) без увеличения государственного долга. В экономику США можно будет вбросить, по оценкам экспертов, астрономическую сумму долларовых дубликатов – от 20 до 30 триллионов долларовых стейблкоинов. За пределами США также появятся триллионы долларовых дубликатов. Как говорят некоторые наблюдатели, "Гениальный акт" дает возможность частному бизнесу обзавестись своими "печатными станками" и стать частными "федеральными резервами". Вероятно, в первую очередь такими возможностями воспользуются американские банки и финансовые компании. После принятия "Гениального акта" финансовый холдинг U.S. Bancorp уже анонсировал тестирование собственного стейблкоина на блокчейне Stellar. О своих планах эмиссии долларовых стейблкоинов заявили банки Citi, Goldman Sachs, Barclays и Bank of America.



Но многие уверены, что новичкам на рынке долларовых стейблкоинов за компанией Tether не угнаться. Более чем десятилетний опыт эмиссии USDT позволит компании сохранить и укрепить свои монопольные позиции на рынке долларовых стейблкоинов. А те головокружительные возможности, которые дает "Гениальный акт", позволит компании Tether вырасти до таких масштабов, которые имеют сегодня мировые холдинги BlackRock, Inc. (активы 12,5 трлн долларов) и Vanguard (8,6 трлн долларов). В американских СМИ компанию Tether стали величать "Теневой федеральный резерв", "двойник ФРС США", "дублер ФРС США" и т. п.



Как считает директор по инвестициям управляющей компании Bitwise Мэтта Хоугана, компания Tether уже в ближайшее время может нарастить свои активы в виде казначейских бумаг до 3 триллионов долларов. При нынешней доходности бумаг это принесет Tether прибыль, превышающую 120 млрд долларов. Упомянутая цифра является рекордной прибылью, которая была получена нефтяной корпорацией Saudi Aramco в 2024 году. Tether, по мнению Мэтта Хоугана, может стать самой прибыльной компанией в мире.



Эксперты считают, что стейблкоины Tether могут захватить весь мир. На планете есть места, куда официальному доллару США вход уже ограничен или даже запрещен. Вполне вероятно, что в такие закрытые зоны американский доллар может проникать под видом частного, якобы не имеющего ничего общего с ФРС США стейблкоина Tether.



Не исключено, что другие государства (по крайней мере, некоторые) наложат запреты на операции с использованием цифровой валюты Tether. Впрочем, еще за несколько дней до принятия "Гениального акта", 1 июля этого года, USDT был запрещен в Европейском союзе для обращения на криптобиржах и для расчетов между компаниями. Трудно понять, чем это было обусловлено: соображениями финансовой безопасности, необходимостью запуска собственного европейского стейблкоина или желанием Брюсселя как-то ответить на бесконечные угрозы со стороны Трампа ужесточить импортные пошлины на европейские товары.



Ну да ладно! Даже если остальной мир по каким-то причинам не примет стейблкоины Tether, Америка их точно примет! Сейчас Tether готовит запуск специальной цифровой валюты под кодовым названием USAT. Этот стейблкоин предназначен в основном для компаний и финансовых учреждений США. Его планируют использовать для торговых расчетов, международных сделок и финансовых операций. Данная цифровая валюта, как отмечают американские СМИ, полностью соответствует требованиям "Гениального акта". Гендиректором Tether USAT назначен Бо Хайнс, ранее работавший в Криптовалютном совете Белого дома и участвовавший в формировании политики США в сфере цифровых активов. Запуск USAT запланирован на последние дни уходящего 2025 года.

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765536240





