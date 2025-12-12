 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:51 12.12.2025

Путин принимает участие в форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". Главное
Путин: международные проблемы должны решаться с учетом мнения всех стран

12 декабря 2025

В пятницу, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане. Глава государства отметил значение принципов, заложенных в Уставе ООН, для взаимодействия стран в условиях многополярного мира и подчеркнул растущую динамику российско-туркменского сотрудничества. Главные заявления президента России - в материале "Известий".



О проекте Ашхабадской декларации

Владимир Путин подчеркнул, что, опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы.

По его словам, Туркменистан проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности, прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах.

Владимир Путин также высоко оценил подготовленный Туркменистаном проект Ашхабадской декларации и указал, что документ должен стать ключевым итогом работы форума. Он заявил, что Россия поддерживает проект и изложенную в нем приверженность базовым принципам международных отношений, закрепленным в Уставе ООН.

По словам президента, в документе отражены положения о миролюбии, невмешательстве во внутренние дела государств и уважении права стран самостоятельно определять собственную модель развития.

О роли ООН в условиях многополярного мира

Путин указал, что ООН по-прежнему остается ключевым механизмом для балансирования интересов государств, особенно в условиях формирования многополярного мира. Глава РФ подчеркнул, что ООН является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов и находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран.

По его словам, межгосударственные отношения должны строиться на уважении интересов всех участников и учитывать позиции разных стран при поиске решений международных вопросов. Президент РФ отметил, что такой подход позволяет формировать честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами.

О стратегическом партнерстве РФ и Туркменистана

В ходе своего выступления президент также заявил, что российские компании проявляют готовность участвовать в новых проектах в Туркменистане, включая энергетическую сферу. Отдельное внимание он уделил результатам экономического взаимодействия: за 2025 год двусторонний товарооборот демонстрировал устойчивый рост и в различных отчетных периодах увеличивался двузначными темпами. Так, за 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%.

Путин заявил, что в России сейчас обучаются 54 тыс. студентов из Туркменистана. Российский лидер подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран развивается стабильно и последовательно, в том числе в сфере экономики, транспорта и инфраструктурных проектов.

По словам президента, позитивная динамика связей подтверждает устойчивость сотрудничества и высокий потенциал взаимодействия в дальнейшем.



Контекст

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, напомнил, что 12 декабря исполнилось 30 лет с момента, когда Генеральная Ассамблея ООН единогласно утвердила резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана.

Эта дата стала государственным праздником в республике и была закреплена в международном календаре ООН как День нейтралитета. Российский лидер отметил значимость выбранного Туркменистаном курса для устойчивости региона и поздравил граждан страны с юбилейной датой.

Документ стал первым в истории организации решением, закрепляющим нейтральный статус конкретного государства, и был принят 185 странами. Резолюция отмечала, что такой курс способствует укреплению региональной стабильности и безопасности.

Россия заинтересована в подключении Туркменистана к крупным логистическим проектам. Путин отметил, что при активном участии России и Туркменистана продолжается реализация крупных многосторонних экономических инициатив, в том числе в каспийском регионе и Центральной Азии. Отмечается, что идет работа по прокладке магистрального транспортного коридора "Север - Юг", а двусторонние и межрегиональные контакты развиваются поступательно.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого транспортного коридора. Расположение республики между странами Центральной Азии и Персидского залива делает Туркменистан ключевым транзитным узлом для грузоперевозок между Россией и Ираном, а также другими странами региона.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765536660


