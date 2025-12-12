О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане

Путин принимает участие в форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". Главное

Путин: международные проблемы должны решаться с учетом мнения всех стран



В пятницу, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане. Глава государства отметил значение принципов, заложенных в Уставе ООН, для взаимодействия стран в условиях многополярного мира и подчеркнул растущую динамику российско-туркменского сотрудничества. Главные заявления президента России - в материале "Известий".



