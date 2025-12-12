|О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:51 12.12.2025
Путин принимает участие в форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего". Главное
Путин: международные проблемы должны решаться с учетом мнения всех стран
12 декабря 2025
В пятницу, 12 декабря, президент России Владимир Путин принял участие в форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане. Глава государства отметил значение принципов, заложенных в Уставе ООН, для взаимодействия стран в условиях многополярного мира и подчеркнул растущую динамику российско-туркменского сотрудничества. Главные заявления президента России - в материале "Известий".
О проекте Ашхабадской декларации
Владимир Путин подчеркнул, что, опираясь на богатое историческое, культурное и духовное наследие, Туркменистан динамично растет, добиваясь прогресса в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы.
По его словам, Туркменистан проводит взвешенный внешнеполитический курс, вносит существенный вклад в укрепление региональной и международной безопасности и стабильности, прилагает серьезные усилия для формирования атмосферы сотрудничества и взаимного доверия в мировых делах.
Владимир Путин также высоко оценил подготовленный Туркменистаном проект Ашхабадской декларации и указал, что документ должен стать ключевым итогом работы форума. Он заявил, что Россия поддерживает проект и изложенную в нем приверженность базовым принципам международных отношений, закрепленным в Уставе ООН.
По словам президента, в документе отражены положения о миролюбии, невмешательстве во внутренние дела государств и уважении права стран самостоятельно определять собственную модель развития.
О роли ООН в условиях многополярного мира
Путин указал, что ООН по-прежнему остается ключевым механизмом для балансирования интересов государств, особенно в условиях формирования многополярного мира. Глава РФ подчеркнул, что ООН является уникальным, зачастую единственным механизмом, позволяющим обеспечивать международный баланс интересов и находить согласованные решения непростых проблем, принимая во внимание позиции и мнения всех стран.
По его словам, межгосударственные отношения должны строиться на уважении интересов всех участников и учитывать позиции разных стран при поиске решений международных вопросов. Президент РФ отметил, что такой подход позволяет формировать честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами.
О стратегическом партнерстве РФ и Туркменистана
В ходе своего выступления президент также заявил, что российские компании проявляют готовность участвовать в новых проектах в Туркменистане, включая энергетическую сферу. Отдельное внимание он уделил результатам экономического взаимодействия: за 2025 год двусторонний товарооборот демонстрировал устойчивый рост и в различных отчетных периодах увеличивался двузначными темпами. Так, за 10 месяцев 2025 года товарооборот уже вырос на 35%.
Путин заявил, что в России сейчас обучаются 54 тыс. студентов из Туркменистана. Российский лидер подчеркнул, что стратегическое партнерство двух стран развивается стабильно и последовательно, в том числе в сфере экономики, транспорта и инфраструктурных проектов.
По словам президента, позитивная динамика связей подтверждает устойчивость сотрудничества и высокий потенциал взаимодействия в дальнейшем.
Контекст
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме, приуроченном к Международному году мира и доверия, напомнил, что 12 декабря исполнилось 30 лет с момента, когда Генеральная Ассамблея ООН единогласно утвердила резолюцию о постоянном нейтралитете Туркменистана.
Эта дата стала государственным праздником в республике и была закреплена в международном календаре ООН как День нейтралитета. Российский лидер отметил значимость выбранного Туркменистаном курса для устойчивости региона и поздравил граждан страны с юбилейной датой.
Документ стал первым в истории организации решением, закрепляющим нейтральный статус конкретного государства, и был принят 185 странами. Резолюция отмечала, что такой курс способствует укреплению региональной стабильности и безопасности.
Россия заинтересована в подключении Туркменистана к крупным логистическим проектам. Путин отметил, что при активном участии России и Туркменистана продолжается реализация крупных многосторонних экономических инициатив, в том числе в каспийском регионе и Центральной Азии. Отмечается, что идет работа по прокладке магистрального транспортного коридора "Север - Юг", а двусторонние и межрегиональные контакты развиваются поступательно.
По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Россия и Туркменистан будут играть важную роль в реализации этого транспортного коридора. Расположение республики между странами Центральной Азии и Персидского залива делает Туркменистан ключевым транзитным узлом для грузоперевозок между Россией и Ираном, а также другими странами региона.