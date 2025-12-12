Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений

15:01 12.12.2025

ЦБ будет оспаривать решение ЕС во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, международные арбитражи и судебные инстанции...



