|Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
15:01 12.12.2025
12.12.2025
Банк России впервые дал развернутый комментарий относительно своих возможных действий в ответ на планы Евросоюза по изъятию замороженных активов. Центральный банк предупредил, что готов использовать все доступные правовые механизмы защиты без предварительных уведомлений.
Банк России считает несогласованное использование своих золотовалютных резервов незаконным и противоречащим международному праву. В частности, это нарушает принципы суверенного иммунитета активов. В случае реализации Европейским союзом нормативных актов по изъятию резервов, ЦБ будет оспаривать это решение во всех доступных компетентных органах. Это включает национальные суды, международные арбитражи и судебные инстанции, а также последующее приведение судебных актов в исполнение на территории государств - членов ООН.
"Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза", - подчеркивает ЦБ.
На прошлой неделе Еврокомиссия представила два варианта решения для поддержки финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы. В частности, предложения предусматривают использование без согласия Банка России его активов в финансовых институтах Европейского союза, включая депозитарий Euroclear.
Эти два варианта включают заимствования ЕС и репарационный кредит. Последний предоставляет комиссии возможность заимствовать замороженные активы Центрального банка РФ. По информации ЕК, эти решения подкреплены комплексом юридических предложений, которые устанавливают гарантии для защиты государств-членов и финансовых учреждений от ответных мер внутри России и незаконной экспроприации за ее пределами.
Сценарий с "репарационным кредитом" предполагает использование замороженных активов РФ во всех финансовых учреждениях ЕС для передачи их Украине в качестве займа. Украина должна будет возместить этот заем после выплаты Россией репараций. Решение может быть принято квалифицированным большинством. Эти предложения будут рассмотрены на саммите ЕС 18-19 декабря.
Банк России неоднократно заявлял о готовности оспорить заморозку международных резервов. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина летом 2023 года сообщила, что юридическая подготовка завершена, но существуют сложности с поиском адвокатов для защиты интересов в зарубежных судах из-за ограничений. Ранее статс-секретарь и зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что речь идет о серии исков в разных юрисдикциях.
Весной 2022 года ЕС, США и другие страны заморозили международные резервы России на сумму около $300 млрд в ответ на действия на территории Украины. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о намерении подать иски в связи с этим.
Заявление Банка России в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов
В связи с опубликованием 3 декабря 2025 года на официальном сайте Европейской комиссии пресс-релиза "Commission unveils two solutions to support Ukraine's financing needs in 2026-2027" и проекта нормативного акта Европейской комиссии "Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine", предусматривающих использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах Европейского союза, в том числе в депозитарии Euroclear, Банк России сообщает следующее.
Предусмотренные указанным документом механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов.
Издание и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств – членов ООН.
Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза.
Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы
В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.
Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.
https://www.cbr.ru/
Пресс-релиз
12 декабря 2025 года