Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
15:01 12.12.2025

Банк России предупредил ЕС в связи с планами по изъятию активов, что готов к защите всеми способами и без уведомлений
12.12.2025

ЦБ будет оспаривать решение ЕС во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, международные арбитражи и судебные инстанции...



Банк России впервые дал развернутый комментарий относительно своих возможных действий в ответ на планы Евросоюза по изъятию замороженных активов. Центральный банк предупредил, что готов использовать все доступные правовые механизмы защиты без предварительных уведомлений.

Банк России считает несогласованное использование своих золотовалютных резервов незаконным и противоречащим международному праву. В частности, это нарушает принципы суверенного иммунитета активов. В случае реализации Европейским союзом нормативных актов по изъятию резервов, ЦБ будет оспаривать это решение во всех доступных компетентных органах. Это включает национальные суды, международные арбитражи и судебные инстанции, а также последующее приведение судебных актов в исполнение на территории государств - членов ООН.

"Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза", - подчеркивает ЦБ.

На прошлой неделе Еврокомиссия представила два варианта решения для поддержки финансовых потребностей Украины на 2026-2027 годы. В частности, предложения предусматривают использование без согласия Банка России его активов в финансовых институтах Европейского союза, включая депозитарий Euroclear.

Эти два варианта включают заимствования ЕС и репарационный кредит. Последний предоставляет комиссии возможность заимствовать замороженные активы Центрального банка РФ. По информации ЕК, эти решения подкреплены комплексом юридических предложений, которые устанавливают гарантии для защиты государств-членов и финансовых учреждений от ответных мер внутри России и незаконной экспроприации за ее пределами.

Сценарий с "репарационным кредитом" предполагает использование замороженных активов РФ во всех финансовых учреждениях ЕС для передачи их Украине в качестве займа. Украина должна будет возместить этот заем после выплаты Россией репараций. Решение может быть принято квалифицированным большинством. Эти предложения будут рассмотрены на саммите ЕС 18-19 декабря.

Банк России неоднократно заявлял о готовности оспорить заморозку международных резервов. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина летом 2023 года сообщила, что юридическая подготовка завершена, но существуют сложности с поиском адвокатов для защиты интересов в зарубежных судах из-за ограничений. Ранее статс-секретарь и зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что речь идет о серии исков в разных юрисдикциях.

Весной 2022 года ЕС, США и другие страны заморозили международные резервы России на сумму около $300 млрд в ответ на действия на территории Украины. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о намерении подать иски в связи с этим.

***

Заявление Банка России в отношении планов Еврокомиссии по использованию его активов



В связи с опубликованием 3 декабря 2025 года на официальном сайте Европейской комиссии пресс-релиза "Commission unveils two solutions to support Ukraine's financing needs in 2026-2027" и проекта нормативного акта Европейской комиссии "Proposal establishing the Reparations Loan to Ukraine", предусматривающих использование без согласия Банка России его активов, размещенных в финансовых институтах Европейского союза, в том числе в депозитарии Euroclear, Банк России сообщает следующее.

Предусмотренные указанным документом механизмы прямого или косвенного использования активов Банка России, а также любые иные формы несогласованного использования активов Банка России являются незаконными, противоречащими международному праву, в том числе нарушающими принципы суверенного иммунитета активов.

Издание и реализация анонсированных на официальном сайте Европейской комиссии нормативных актов повлекут безусловное оспаривание со стороны Банка России любых прямых или косвенных действий, влекущих несогласованное использование активов Банка России, во всех доступных компетентных органах, включая национальные суды, судебные органы иностранных государств и международных организаций, арбитражи и иные международные судебные инстанции с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории государств – членов ООН.

Банк России оставляет за собой право без дополнительного уведомления перейти к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения или любой формы имплементации указанных обсуждаемых инициатив Европейского союза.

***

Банк России подает иск к Euroclear в Арбитражный суд города Москвы



В связи с незаконными действиями депозитария Euroclear, причиняющими убытки Банку России, а также в связи с официально рассматриваемыми Европейской комиссией механизмами прямого или косвенного использования активов Банка России без согласия Банка России, Банком России подается исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков.

Действиями депозитария Euroclear Банку России был причинен вред, обусловленный невозможностью распоряжения принадлежащими Банку России денежными средствами и ценными бумагами.

https://www.cbr.ru/
Пресс-релиз
12 декабря 2025 года

Источник - ProFinance.Ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765540860


