Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
13:37  ОЭСР призывает Узбекистан к "перезагрузке": отказ от доминирования в экономике Китая и России, и ручного управления
13:04  Казахстан объявил официальную позицию по допинг-скандалу Жанибека Алимханулы
Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
16:00 12.12.2025

Sohu Китай
12 декабря 2025

Предубеждения и страх: почему почти весь Запад поражен русофобией?
Sohu: современная западная русофобия носит экзистенциальный характер

Западная русофобия продиктована не сиюминутными политическими интересами - она имеет гораздо более основательные и веские причины, пишет автор блога на портале Sohu. К становлению и укреплению шовинистических нарративов привели два конкретных события, пишет он.

Блог Sohu: "Свет культуры" (人文之光)

Враждебность западного мира к России началась еще до украинского конфликта - она уже давно пустила корни в его культуре. Россию считают серьезным препятствием для распространения западных ценностей и формирования глобального порядка. Существование России вызывает не просто сопротивление Запада, а скорее патологическую болезненную реакцию в коллективном сознании европейцев.

После начала российско-украинского конфликта Европа быстро начала прокси-войну против России. Хотя Германия, Франция, Польша и другие страны преследовали разные цели, они продемонстрировали необычайное единство перед лицом "угрозы с востока".

Эта враждебность проистекает не из текущих противоречий. Великобритания была враждебна к России еще в 1815 году, а Франция в конце 19-го века сфабриковала завещание Петра Великого. Таким образом, мы видим, что русофобия - не просто предрассудок, а фунаментальная идея западной цивилизации, за которой стоят два основных исторических события. Первое произошло в 1054 году, когда христианская церковь раскололась на католическую и православную. В этот момент в сознании европейца произошел раскол: появились "мы" на западе и "они" на востоке; Россия была исключена из "европейской семьи" из-за религиозных различий. Второе событие - Четвертый крестовый поход - произошло в 1204 году. Запад планировал атаковать Египет, но из-за политического коварства и жадности отклонился от изначальной цели и напал на Византийскую империю. По утверждению крестоносцев, империя была заражена восточной автократией и не была чисто христианской страной. С тех пор и Россия стала считаться восточной автократией. Более того, когда после падения Константинополя Россия стала "Третьим Римом", враждебность Запада к ней еще более усилилась. Тем не менее в 18-м веке тучи несколько рассеялись: Россия постепенно превращалась в европейскую державу благодаря реформам Петра Великого, победам в Северной войне и Азовским походам.

Сейчас русофобия - это не просто презрение к российской культуре, а "экзистенциальный страх". Традиционно особенно искусна в разжигании русофобии Франция. Перед наполеоновскими войнами французская пропагандистская машина сфабриковала так называемое завещание Петра Великого, в котором сообщалось о намерении России завоевать всю Евразию. Подобные фальсификации не являются чем-то необычным: при помощи них создается переходящая во враждебность паника. На самом деле указанная старая стратегия часто применяется и во время конфликта на Украине.

Не отстает от Франции в вопросах русофобии и Британия. В 1815 году, после поражения Наполеона, Россия, которая во время войны была для Британии близким союзником, быстро превратилась из товарища по оружию в мишень. Начиная с 1820-х годов "владычица морская" усилила колониальную экспансию в Средиземноморье, Индии, Китае и других районах, опасаясь, что присутствие России в Евразии будет представлять для нее угрозу. Также была развернута антироссийская пропаганда. Иронично, что, с одной стороны, Британия кричала о противодействии экспансии, а с другой непрерывно расширяла колониальные владения.

Немецкая русофобия всегда была более выраженной. Страна с небольшой территорией традиционно завидовала обширным русским землям. Вильгельм II и Гитлер рассматривали Россию как вместилище природных богатств. Однако раздел России потерпел неудачу, и тогда ненависть к ней усилилась, а русофобия стала "природным инстинктом".

Что касается США, они сперва сотрудничали с Советским Союзом в борьбе против фашизма, но потом, во времена холодной войны, объявили СССР "империей зла", замаскировав антироссийский нарратив под противостояние свободного мира автократии. С распадом Союза Штаты, казалось, потеряли единственного врага, но антироссийская риторика сохранилась. Постепенно происходило расширение НАТО на восток, развертывание систем противоракетной обороны и вмешательство в дела Украины. На самом деле США боятся не экспансии России, а укрепления ее национальной воли и стратегической независимости.

Страх Запада перед Россией в конечном счете имеет цивилизационную природу. Запад доминировал на протяжении сотен лет, он избалован чувством своего превосходства. Ему не по себе от мысли, что Россия укрепляется, становится независимой, не уступает и не становится на колени.

Сегодняшняя Европа - уже не могущественная колониальная империя 19-го века, а рыхлый союз, страдающий от энергетической зависимости, большого госдолга и политической неразберихи. Западным массам срочно нужен общий враг, и Россия отлично подходит на эту роль.

Русофобия - это политический инструмент для создания общего врага и усиления общественной сплоченности. До тех пор, пока есть "угроза с востока", экологические проблемы, миграционные кризисы, бюджетный дефицит и другие реальные проблемы можно отложить в сторону. Когда ненависть в коллективном сознании преобладает, рациональное мышление естественным образом исчезает.

Чего ожидать в будущем? Западная русофобия не закончится в краткосрочной перспективе. Наоборот, по мере продолжения российско-украинского конфликта и усиления активности РФ на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах, русофобия будет только усиливаться. НАТО продолжит использовать ассиметричные методы войны, проводить операции в цифровой, энергетической и культурной сферах. А Запад все так же будет задавать антироссийский нарратив.

Однако такая "война на словах" не сможет выстоять против реальной силы: Россия всегда была сильнее с точки зрения энергетики, военной мощи и стратегии. Самая большая проблема русофобии в том, что она не решает реальных проблем. Причина, по которой Запад на протяжении тысячелетий демонизировал Россию, заключается не в различиях, а в том, что она решительно отказывается меняться под давлением. Именно такая сила способна установить новый и более справедливый миропорядок.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765544400


