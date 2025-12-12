Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?

Предубеждения и страх: почему почти весь Запад поражен русофобией?

Sohu: современная западная русофобия носит экзистенциальный характер



Западная русофобия продиктована не сиюминутными политическими интересами - она имеет гораздо более основательные и веские причины, пишет автор блога на портале Sohu. К становлению и укреплению шовинистических нарративов привели два конкретных события, пишет он.



Враждебность западного мира к России началась еще до украинского конфликта - она уже давно пустила корни в его культуре. Россию считают серьезным препятствием для распространения западных ценностей и формирования глобального порядка. Существование России вызывает не просто сопротивление Запада, а скорее патологическую болезненную реакцию в коллективном сознании европейцев.



После начала российско-украинского конфликта Европа быстро начала прокси-войну против России. Хотя Германия, Франция, Польша и другие страны преследовали разные цели, они продемонстрировали необычайное единство перед лицом "угрозы с востока".



Эта враждебность проистекает не из текущих противоречий. Великобритания была враждебна к России еще в 1815 году, а Франция в конце 19-го века сфабриковала завещание Петра Великого. Таким образом, мы видим, что русофобия - не просто предрассудок, а фунаментальная идея западной цивилизации, за которой стоят два основных исторических события. Первое произошло в 1054 году, когда христианская церковь раскололась на католическую и православную. В этот момент в сознании европейца произошел раскол: появились "мы" на западе и "они" на востоке; Россия была исключена из "европейской семьи" из-за религиозных различий. Второе событие - Четвертый крестовый поход - произошло в 1204 году. Запад планировал атаковать Египет, но из-за политического коварства и жадности отклонился от изначальной цели и напал на Византийскую империю. По утверждению крестоносцев, империя была заражена восточной автократией и не была чисто христианской страной. С тех пор и Россия стала считаться восточной автократией. Более того, когда после падения Константинополя Россия стала "Третьим Римом", враждебность Запада к ней еще более усилилась. Тем не менее в 18-м веке тучи несколько рассеялись: Россия постепенно превращалась в европейскую державу благодаря реформам Петра Великого, победам в Северной войне и Азовским походам.



Сейчас русофобия - это не просто презрение к российской культуре, а "экзистенциальный страх". Традиционно особенно искусна в разжигании русофобии Франция. Перед наполеоновскими войнами французская пропагандистская машина сфабриковала так называемое завещание Петра Великого, в котором сообщалось о намерении России завоевать всю Евразию. Подобные фальсификации не являются чем-то необычным: при помощи них создается переходящая во враждебность паника. На самом деле указанная старая стратегия часто применяется и во время конфликта на Украине.



Не отстает от Франции в вопросах русофобии и Британия. В 1815 году, после поражения Наполеона, Россия, которая во время войны была для Британии близким союзником, быстро превратилась из товарища по оружию в мишень. Начиная с 1820-х годов "владычица морская" усилила колониальную экспансию в Средиземноморье, Индии, Китае и других районах, опасаясь, что присутствие России в Евразии будет представлять для нее угрозу. Также была развернута антироссийская пропаганда. Иронично, что, с одной стороны, Британия кричала о противодействии экспансии, а с другой непрерывно расширяла колониальные владения.



Немецкая русофобия всегда была более выраженной. Страна с небольшой территорией традиционно завидовала обширным русским землям. Вильгельм II и Гитлер рассматривали Россию как вместилище природных богатств. Однако раздел России потерпел неудачу, и тогда ненависть к ней усилилась, а русофобия стала "природным инстинктом".



Что касается США, они сперва сотрудничали с Советским Союзом в борьбе против фашизма, но потом, во времена холодной войны, объявили СССР "империей зла", замаскировав антироссийский нарратив под противостояние свободного мира автократии. С распадом Союза Штаты, казалось, потеряли единственного врага, но антироссийская риторика сохранилась. Постепенно происходило расширение НАТО на восток, развертывание систем противоракетной обороны и вмешательство в дела Украины. На самом деле США боятся не экспансии России, а укрепления ее национальной воли и стратегической независимости.



Страх Запада перед Россией в конечном счете имеет цивилизационную природу. Запад доминировал на протяжении сотен лет, он избалован чувством своего превосходства. Ему не по себе от мысли, что Россия укрепляется, становится независимой, не уступает и не становится на колени.



Сегодняшняя Европа - уже не могущественная колониальная империя 19-го века, а рыхлый союз, страдающий от энергетической зависимости, большого госдолга и политической неразберихи. Западным массам срочно нужен общий враг, и Россия отлично подходит на эту роль.



Русофобия - это политический инструмент для создания общего врага и усиления общественной сплоченности. До тех пор, пока есть "угроза с востока", экологические проблемы, миграционные кризисы, бюджетный дефицит и другие реальные проблемы можно отложить в сторону. Когда ненависть в коллективном сознании преобладает, рациональное мышление естественным образом исчезает.



Чего ожидать в будущем? Западная русофобия не закончится в краткосрочной перспективе. Наоборот, по мере продолжения российско-украинского конфликта и усиления активности РФ на Ближнем Востоке, в Африке и других регионах, русофобия будет только усиливаться. НАТО продолжит использовать ассиметричные методы войны, проводить операции в цифровой, энергетической и культурной сферах. А Запад все так же будет задавать антироссийский нарратив.



Однако такая "война на словах" не сможет выстоять против реальной силы: Россия всегда была сильнее с точки зрения энергетики, военной мощи и стратегии. Самая большая проблема русофобии в том, что она не решает реальных проблем. Причина, по которой Запад на протяжении тысячелетий демонизировал Россию, заключается не в различиях, а в том, что она решительно отказывается меняться под давлением. Именно такая сила способна установить новый и более справедливый миропорядок.