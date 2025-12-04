 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
ЦентрАзия
  Новости и события
Суббота, 13.12.2025
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
00:05 13.12.2025

ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 12 декабря в разрезе СВО. Части 5-й армии ВС РФ преодолели реку Гайчур и завязали бои за центр Гуляйполя. Украина демонстрирует признаки подготовки вторжения в Приднестровье. Все вернувшиеся в ВСУ дезертиры автоматически переводятся в штурмовые части, где наблюдаются самые высокие среднесуточные потери.



В анархию приходит порядок – 2

Русские войска, успешно преодолев реку Гайчур с восточной, "заречной" части Гуляйполя, ворвались в центр населенного пункта. Попутно с этим штурмовые подразделения ВС РФ выбивают неприятеля из юго-восточной части города.

На данный момент украинский гарнизон встал перед угрозой рассечения его обороны, так как река Гайчур выбыла из списка оборонительных факторов. Штурмовики 5-й гвардейской ОА при преодолении водной преграды сразу зацепились за многоквартирную застройку в центре города и расширили зону штурма. Такое положение дел вынуждает командование ВСУ отказаться от концентрации оборонительных усилий против частей ВС РФ, атакующих с юго-востока со стороны села Марфополь.

Удивительно, как при наличии боеспособных резервов и отдельного штурмового полка украинская сторона умудрилась допустить столь невыгодное для себя развитие событий. Однако, несмотря на успех русских штурмовиков, говорить о том, что оборона противника в Гуляйполе падет за считаные сутки не представляется возможным. Нашим бойцам придется вести максимальные по ожесточенности бои за всю многоквартирную застройку в центре города. Противник будет зубами держаться за него. Ведь в случае утраты неприятелем центральных районов города его оборонительные порядки будут расчленены. Превосходство же ВС РФ в средствах поражения, которые постоянно выбивают выявленные позиции украинского гарнизона, исключает для ВСУ возможность долго цепляться за частный сектор, из которого Гуляйполе преимущественно и состоит.

Обоснование интервенции?

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на территории Приднестровской Молдавской Республики Россия якобы готовит операции против незалежной. По версии Киева, в ПМР развернуты производства БПЛА и центры подготовки операторов дронов. При этом власти Приднестровья якобы расконсервируют оружейные запасы на арсеналах, а также начали призыв резервистов. ГУР галлюцинирует, заявляя, что проводимые мероприятия представляют угрозу для Украины.

Примечательно, что сама Молдавия, чье правительство крайне далеко от конструктива в отношениях с Россией, отринула доводы украинской разведки. В частности, министр обороны республики Анатолий Носатый охарактеризовал информацию ГУР как "преувеличение и манипуляцию".

Зачем Киев делает такие выпады? Можно предположить, что на Баковой хотят оправдать военное вторжение в Приднестровье. Зеленский еще в марте этого года подписал закон, по которому ВСУ могут действовать за пределами Украины. Мотивом киевского режима для перевода конфликта на новый уровень может служить лишь желание удержать власть. Повышение ставок фактически лишит возможности проведения выборов на Украине.

Когда прощение страшнее наказания

Украинское издание Hromadske сообщило о том, что теперь все дезертировавшие военнослужащие, возвращенные или же вернувшиеся добровольно в войска, переводятся в штурмовые части.

"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СОЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы большинство военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", – сообщил украинскому СМИ источник в ВСУ.

Таким образом, "помилование" превращается в отправку "на мясо". Оборот личного состава в украинских штурмовых подразделениях крайне высокий, недаром они имеют статус "приоритетное комплектование" – постоянная убыль личного состава высокая. Разумеется, официальные источники ВСУ данную практику отрицают, ведь более убедительного довода для украинца не возвращаться в армию придумать трудно.

Вчера, 11 декабря, главным событием дня стало рассечение русскими войсками "Мирноградского котла".

Источник - Readovka
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Специальное послание Главы государства Папе Римскому передал Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Москве
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Итоги госаудита систем пенсионного и социального обеспечения граждан подведены в ВАП
- Казахстан и Корея подписали меморандум о сотрудничестве в развитии Alatau Smart City
- Кадровые перестановки
- Введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Республики Казахстан
- О пресечении мошеннической деятельности
- Масштабная схема обмана дольщиков: 64 пострадавших и свыше 1 млрд тенге ущерба
