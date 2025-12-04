|ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
00:05 13.12.2025
ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 12 декабря в разрезе СВО. Части 5-й армии ВС РФ преодолели реку Гайчур и завязали бои за центр Гуляйполя. Украина демонстрирует признаки подготовки вторжения в Приднестровье. Все вернувшиеся в ВСУ дезертиры автоматически переводятся в штурмовые части, где наблюдаются самые высокие среднесуточные потери.
В анархию приходит порядок – 2
Русские войска, успешно преодолев реку Гайчур с восточной, "заречной" части Гуляйполя, ворвались в центр населенного пункта. Попутно с этим штурмовые подразделения ВС РФ выбивают неприятеля из юго-восточной части города.
На данный момент украинский гарнизон встал перед угрозой рассечения его обороны, так как река Гайчур выбыла из списка оборонительных факторов. Штурмовики 5-й гвардейской ОА при преодолении водной преграды сразу зацепились за многоквартирную застройку в центре города и расширили зону штурма. Такое положение дел вынуждает командование ВСУ отказаться от концентрации оборонительных усилий против частей ВС РФ, атакующих с юго-востока со стороны села Марфополь.
Удивительно, как при наличии боеспособных резервов и отдельного штурмового полка украинская сторона умудрилась допустить столь невыгодное для себя развитие событий. Однако, несмотря на успех русских штурмовиков, говорить о том, что оборона противника в Гуляйполе падет за считаные сутки не представляется возможным. Нашим бойцам придется вести максимальные по ожесточенности бои за всю многоквартирную застройку в центре города. Противник будет зубами держаться за него. Ведь в случае утраты неприятелем центральных районов города его оборонительные порядки будут расчленены. Превосходство же ВС РФ в средствах поражения, которые постоянно выбивают выявленные позиции украинского гарнизона, исключает для ВСУ возможность долго цепляться за частный сектор, из которого Гуляйполе преимущественно и состоит.
Обоснование интервенции?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что на территории Приднестровской Молдавской Республики Россия якобы готовит операции против незалежной. По версии Киева, в ПМР развернуты производства БПЛА и центры подготовки операторов дронов. При этом власти Приднестровья якобы расконсервируют оружейные запасы на арсеналах, а также начали призыв резервистов. ГУР галлюцинирует, заявляя, что проводимые мероприятия представляют угрозу для Украины.
Примечательно, что сама Молдавия, чье правительство крайне далеко от конструктива в отношениях с Россией, отринула доводы украинской разведки. В частности, министр обороны республики Анатолий Носатый охарактеризовал информацию ГУР как "преувеличение и манипуляцию".
Зачем Киев делает такие выпады? Можно предположить, что на Баковой хотят оправдать военное вторжение в Приднестровье. Зеленский еще в марте этого года подписал закон, по которому ВСУ могут действовать за пределами Украины. Мотивом киевского режима для перевода конфликта на новый уровень может служить лишь желание удержать власть. Повышение ставок фактически лишит возможности проведения выборов на Украине.
Когда прощение страшнее наказания
Украинское издание Hromadske сообщило о том, что теперь все дезертировавшие военнослужащие, возвращенные или же вернувшиеся добровольно в войска, переводятся в штурмовые части.
"Новыми условиями предусмотрено не обращать внимания на рекомендательные письма и письменные согласования от командиров частей, а направлять личный состав, вернувшийся после СОЧ, в определенные части приоритетного комплектования (штурмовые полки и ДШВ). Необходимо довести эту информацию до всех военнослужащих не как страшилку, а как информирование, чтобы большинство военнослужащих поняли, что схема перевода в результате СОЧ в выбранную часть уже не работает", – сообщил украинскому СМИ источник в ВСУ.
Таким образом, "помилование" превращается в отправку "на мясо". Оборот личного состава в украинских штурмовых подразделениях крайне высокий, недаром они имеют статус "приоритетное комплектование" – постоянная убыль личного состава высокая. Разумеется, официальные источники ВСУ данную практику отрицают, ведь более убедительного довода для украинца не возвращаться в армию придумать трудно.
Вчера, 11 декабря, главным событием дня стало рассечение русскими войсками "Мирноградского котла".