00:05 13.12.2025

ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря



Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 12 декабря в разрезе СВО. Части 5-й армии ВС РФ преодолели реку Гайчур и завязали бои за центр Гуляйполя. Украина демонстрирует признаки подготовки вторжения в Приднестровье. Все вернувшиеся в ВСУ дезертиры автоматически переводятся в штурмовые части, где наблюдаются самые высокие среднесуточные потери.



