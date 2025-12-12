 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 13.12.2025
00:56  Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:05  ВС РФ ворвались в центр Гуляйполя – итоговая сводка Readovka за 12 декабря
Пятница, 12.12.2025
16:00  Sohu (Китай): Предубеждения и страх. Почему почти весь Запад поражен русофобией?
15:01  Банк России предупредил ЕС что будет защищать свои активы всеми способами и без уведомлений
13:51  О форуме "Мир и доверие: единство целей в интересах устойчивого будущего" в Туркменистане
13:44  Tether – цифровой двойник Федерального резерва? - Валентин Катасонов
13:41  В Киргизии комиссия по развитию исторической науки готовит 15-томное издание истории страны
13:34  Самые спорные утверждения о движении "Алаш" и об "Алаш-Орде", - Бахыт Жанаберген
04:10  Британские банкиры испугались последствий кражи российских денег
03:12  НГ: Американцы признают, что проигрывают лунную гонку Китаю
00:05  ВС РФ "рассекли" котел с ВСУ в Мирнограде – итоговая сводка Readovka за 11 декабря
Четверг, 11.12.2025
23:20  Новая Стратегия национальной безопасности США в китайском контексте, - Виктор Пироженко
21:11  Прогноз по S&P Ratings узбекистанского производителя урана ГП "Навоийуран"
15:12  Что становится главным в экономическом сотрудничестве Узбекистана и России
15:09  Казахстан подсчитал потери нефтедобычи после атаки Украины на КТК
14:54  Цинизм США может сработать на благо России, - Глеб Простаков
12:44  Известия: Кто победил в тарифной войне США и Китая. Разбор
00:50  НГ: Бомбардировщики России и Китая напугали Японию (карта совместного полета)
00:05  Русские войска прогнали ВСУ из Северска – итоговая сводка Readovka за 10 декабря
Среда, 10.12.2025
22:45  Клинический случай Кайи Каллас. Как Европа дошла до этого?
21:38  Токио стремится укрепить свои позиции в Центральной Азии, - Виктория Панфилова
19:46  Конституционный суд Кыргызстана признал недопустимым возврат смертной казни
19:34  Казахстан после атак на КТК перенаправит часть нефти из Кашагана в Китай
19:05  В Узбекистане создадут Академию сельхознаук - что еще сообщил президент на встрече с аграриями
02:51  Энергетический проект Москвы, Астаны и Ташкента – инструмент взаимной выгоды, - Анна Кряжева
01:28  Взгляд: В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
00:05  Русские войска сжимают кольцо вокруг Красного Лимана - итоговая сводка Readovka за 9 декабря
Вторник, 09.12.2025
22:21  СВР России раскрыла европейскую схему хищения денег на поставках боеприпасов Украине
21:20  Тегеран ищет в Астане точку опоры, - Виктория Панфилова
18:52  Украина атакует казахстанскую инфраструктуру при медиаподдержке "тарасбеков", - Максим Колесов
13:04  Россия свяжет Север с Югом. Долгожданный логистический проект как никогда близок к расширению
12:36  Международный Суд ООН рассмотрит ответственность Украины за геноцид и связанные с ним преступления
02:18  Китай призывает Японию раскаяться и взять обратно ошибочные высказывания Такаити
00:50  Трамп отметил статью в New York Post с заголовком, в котором европейцы называются "импотентными"
00:05  Русская армия ослабляет логистику ВСУ в Харьковской области - итоговая сводка Readovka за 8 декабря
Понедельник, 08.12.2025
21:35  Проект века. Узбекистан подтвердил участие в строительстве самой мощной в Киргизии ГЭС "Камбар-Ата-1"
17:34  Большая стратегия Трампа и будущее Европы, - Александр Яковенко
12:30  Известия: РФ и Казахстан планируют нарастить сотрудничество в энергетике
02:15  Взгляд: Как Россия наказала Латвию за украденный "Дом Москвы"
01:02  Казахстан, РФ и ряд других стран призвали ОБСЕ бороться с идеями расового превосходства
00:05  Оборона ВСУ на Краснолиманском направлении близка к коллапсу – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 07.12.2025
23:29  Ташкент и Астана договорились о бесперебойной поставке по ж/д казахстанского зерна в страны ЦА и Афганистан
21:23  Сергей Караганов о маразматическом стремлении европейцев к войне
19:40  Связь в Казахстане резко дорожает: сотовые операторы объявили новые тарифы
16:40  Маск после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалил Еврокомиссию
12:03  СП: Если Путин начал говорить о Новороссии, значит, у Зеленского дело совсем дрянь
11:03  Кая Каллас - подарок для России. Британцы нашли в Европе блондинку, виновную в поражении Запада
02:34  Китай призвал Японию выполнить свои обязательства в качестве страны проигравшей во Второй мировой войне
00:32  В Таджикистане рассказали о серьезной опасности движения ледников
Суббота, 06.12.2025
18:11  Взгляд: США огорчили Европу своей новой стратегией безопасности
17:31  Главы государств поздравляют президента Садыра Жапарова с днем рождения
15:46  "Гениальный акт": спасение доллара или приближение его конца? - Валентин Катасонов
13:01  Вложения за три моря. О визите Владимира Путина в Индию, - Андрей Колесников
06:19  Впервые в истории пробившийся на ЧМ по футболу Узбекистан попал в группу "К" к Португалии
05:11  ИИ-министр Албании Диелла научилась на госзакупках брать взятки в биткоинах
04:07  По решению ООН ежегодно 4 декабря отмечается Международный день борьбы с санкциями
00:05  ВС РФ начали наступление на Константиновку с севера – итоговая сводка Readovka за 5 декабря
Пятница, 05.12.2025
21:08  Президент Садыр Жапаров сделал заявление по итогам переговоров в Пакистане
20:01  Заседание Госсовета безопасности Туркмении по обеспечение охраны священных рубежей Родины
19:51  Кадровые перестановки в Кыргызстане 03-04.12.2025
13:59  В 2026 году в Улан-Баторе начнут строить метро
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Туркменистан   | 
Форум в Ашхабаде, посвященный 30-летию нейтралитета Туркменистана, - репортаж Андрея Колесникова
00:56 13.12.2025

"Будет Росгвардия, будет наша полиция... Будет все"
На встречах в нейтральном Ашхабаде активно комментируется тема нейтральной Украины

12 декабря президент России Владимир Путин в Ашхабаде принял участие в международном форуме "Мир и доверие", посвященном 30-летию нейтралитета Туркменистана, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников поговорил тоже о судьбе и судьбах мира, только на Украине, с помощником президента России Юрием Ушаковым, который сообщил, что Россия продолжит настаивать на том, что вся территория Донбасса должна быть российской.

В Ашхабаде - сезон дождей. На фоне исключительно белых зданий и одних только белых машин (меня мучает вопрос, куда едут все эти белые машины, если в этих белых зданиях в новом центре города все равно никого нет; по крайней мере, едешь вечером - и тоже, кстати, вопрос, ну а я-то, я-то куда,- и ни одно окно не горит) все равно нет той радости, какая могла и должна быть в день такого великого праздника, как 30-летие независимости Туркменистана.

В половине четвертого ночи Владимира Путина в аэропорту Ашхабада встретил Гурбангулы Бердымухамедов, отец нынешнего президента Туркменистана, а главное, человек, с которым Владимир Путин, можно сказать, начинал (если не считать, конечно, Сапармурата Ниязова, ну а как его не считать?).

- Поздно так, а вы не спите...- по-доброму спросил президент России спикера парламента Туркменистана.

- Я не сплю, когда такие гости приезжают,- по-доброму ответил Гурбангулы Бердымухамедов.

Вот и поговорили.

В тот день, вечер и в эту ночь в Ашхабаде встретили много гостей. Меньше, конечно, чем хотелось бы.

Никто из европейских лидеров не приехал, а казалось, собираются, да, видно, не смогли избавить себя от горького привкуса далекого прошлого, когда в Туркменистане пропадали люди. Да и с теми, кто приехал, может, не хотели оказаться на одной площади, где возлагаются в такой-то день венки к Монументу нейтралитета, ибо это было бы, как говорится, искусственно; а после и за одним столом, в том числе обеденным, пришлось бы сидеть, а о чем говорить и как? Который год молчат да вдруг заговорили бы? Нет, это было бы искусственно.

Но приехали главы России, Турции, Ирана, Ирака, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана, Мьянмы и, не побоюсь этого слова, Сан-Томе и Принсипи.

- Рад принять участие в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркменистана,- подробно рассказал о том, что происходит, Владимир Путин.

Некоторое время это не получалось, так как не включался микрофон, и российский президент говорил, можно сказать, в пустоту. Наконец кто-то из организаторов нажал нужную кнопку, и голос президента России зазвучал с новой силой:

- Символично, что 12 декабря ровно три десятилетия назад Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций единогласно приняла резолюцию, официально закрепившую за вашим государством статус нейтрального. Этот день отмечается в Туркменистане в качестве государственного праздника, и именно этот день впоследствии по инициативе туркменистанских друзей был объявлен ООН Международным днем нейтралитета.

Просто невероятно, сколько мировых праздников слилось в один этот день, который мы проживали здесь и сейчас вместе с туркменским народом, его президентом Сердаром Гурбангулыевичем Бердымухамедовым, а также с национальным лидером туркменского народа Гурбангулы Мяликгулыевичем Бердымухамедовым, председателем Халк Маслахаты Туркменистана.

- Убеждены,- настаивал Владимир Путин,- именно в такой логике, на принципах Устава ООН в новую эпоху многополярного мира можно и нужно выстраивать по-настоящему честные, открытые и взаимовыгодные отношения между государствами.

Ярким подтверждением этого тезиса рано или поздно, по его мнению, послужит, видимо, и Украина.

Между тем быстро выступили все главы делегаций, форум неожиданно закончился, и несколько этих делегаций переехали в отель "Огузкент", где у Владимира Путина были запланированы многочисленные двусторонние переговоры - казалось, на весь день.

Пока президент России поднялся к себе в номер, российские переговорщики уже готовились в отведенном для встречи помещении. Я подошел к помощнику президента России Юрию Ушакову:

- Вы знаете про то, что пишут сейчас западные СМИ: что украинцы пошли на компромисс в вопросе о территориях и готовы вывести свои войска из Донбасса, если российские на эти территории не войдут? И что согласны или даже хотят, чтобы эти территории контролировали международные миротворческие силы.

- Зеленский до сих пор как раз возражал против вывода своих войск из Донбасса,- пожал плечами Юрий Ушаков.- А это одно из требований, которые американцы ему предъявляют, да... В любом случае, какой бы расклад ни был, эта территория является территорией Российской Федерации, и она будет под управлением наших администраций, так что рано или поздно...

- Все-таки рано или поздно... Вы настаиваете. Компромисса не будет.

- Рано или поздно,- кивнул Юрий Ушаков,- если не переговорным путем, то военным эта территория перейдет под полный контроль Российской Федерации. Только от этого будет зависеть и все остальное. То есть прекращение огня может наступить только после вывода украинских войск. А что там будет потом - об этом можно, на мой взгляд, вести разговор. Потому что вполне возможно, что там не будет непосредственно войск - ни российских, ни украинских. Да, но будет Росгвардия, будет наша полиция, будет все, что нужно для соблюдения порядка и организации жизни.

- То есть только вперед? А компромиссы?

- Последние варианты американской стороны и есть результат компромисса, нашего в том числе.

- Вы имеете в виду так называемый американский вариант, с которым господа Уиткофф и Кушнер уехали из Москвы после встречи с Владимиром Путиным?

- Да, и у нас есть такое впечатление, что этот вариант, который предлагается на обсуждение, будет ухудшен. С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим... Поэтому процесс еще будет длительный.

- Но все-таки хоть какой-то компромисс просматривается, если сообщения верны. Только что, кажется, господин Зеленский говорил, что украинские войска ни за что сами не уйдут из Донбасса, и вот уже, быть может, и уйдут.

- Способность к компромиссам с нашей стороны просматривается уже с лета текущего года,- сказал Юрий Ушаков.- У них (украинской стороны.- А. К.) все-таки есть особые соображения на этот счет. Пока нет такого, чтобы они согласились четко вывести войска. Потому что это очень важная составная часть всего плана мирного урегулирования.

- Наверное, главная сейчас?

- Ну да, одна из главных, да. Потому что без этого военные действия не прекратятся. Или их прекратят российские войска.

- У вас есть некий алгоритм переговоров на ближайшие дни?

- Ну, я не знаю... Сейчас же такой мозговой штурм будет якобы в эти выходные со стороны американцев, европейцев и украинцев... Я не знаю, так это или не так. Дело в том, что мы-то в последний раз общались с американцами серьезно, так сказать, углубленно 2 декабря. После этого мы их бумаги, которые они готовят и в которые, я полагаю, европейцы и украинцы вносят свои какие-то правки,- мы их не видели.

- И прогноз у вас, видимо, не очень...

- Мое личное мнение,- высказался Юрий Ушаков,- что эти бумаги не будут для нас иметь более привлекательный характер, чем до этого.

- И скорее всего, даже наоборот?

- Ну конечно, наоборот,- признался Юрий Ушаков.- И это мы еще не работали по конкретным предложениям, по параграфам. Поэтому еще только предстоит серьезный экспертный разговор. А документов, про которые вы говорите, мы даже не видели. Что они сейчас там прорабатывают, какие изменения вносят, мы не знаем... Нет-нет, явно, что не в лучшую сторону!

- Не в лучшую для развития переговорного процесса? Или просто для России?

- Нет, ну просто сейчас американские партнеры работают с представителями Киева и представителями европейских государств. Мы пока в этой работе не участвуем,- повторил господин Ушаков.- Потом будем участвовать и, естественно, будем жестко настаивать на наших соображениях.

- Может, после уикенда вот к вам что-то уже дойдет? - все же интересовался я.

- Я не знаю,- развел руками Юрий Ушаков.- Я не знаю, какой вид примут эти бумажки. Надо будет смотреть. Пока нам их не давали.

А уже хотелось бы, в конце концов.

Тут вошел Владимир Путин и увлекся разговором с вице-премьером Александром Новаком. Что-то он ему хотел сказать до появления здесь президента Ирана (делегация Ирана тоже была уже здесь).

Но вот появился и Масуд Пезешкиан.

Марафон двусторонних встреч многозначительно стартовал.

Продолжение следует.

Дальнейшие переговоры казались авральными. Вне очереди на них оказался, например, президент Турции Реджеп Эрдоган. Причем его встреча с Владимиром Путиным настолько затянулась, что у ждавшего в соседней комнате премьера Пакистана, который должен был начать раньше, сдали нервы после получаса сидения в одиночестве, и он в конце концов открыл дверь и просто зашел к Владимиру Путину и Реджепу Эрдогану.

Но и тогда президенты России и Турции не прервали двустороннюю встречу. Так она стала трехсторонней. Впрочем, продолжалась несколько минут, и все трое вышли вместе.

А переговоров с президентом Ирака вообще не было в этом слоте, а они тоже планировались.

Все куда-то полетело, и уже никто не понимал куда, и такое бывает очень уж редко, но так было все-таки заметно веселее.

Ашхабад в конце концов порадовал.

Андрей Колесников, Ашхабад

***

Путин обсудил с Эрдоганом план "грандиозного жульничества" ЕС с активами РФ
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили планы Евросоюза в отношении замороженных российских активов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12.12.2025

"Обменялись мнениями по устремлениям европейцев устроить грандиозное жульничество с российскими активами. Президент дал соответствующую, хорошо всем известную оценку", - заявил господин Песков (цитата по "РИА Новости"). По его словам, лидеры сошлись во мнении, что такие действия ЕС разрушат основы международной финансовой системы.

Обсуждение состоялось на встрече в Ашхабаде, которая длилась 40 минут. Ранее большинство стран ЕС поддержали идею бессрочной блокировки активов. В ответ Банк России намерен подать иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, где они размещены. Сам депозитарий не поддерживает инициативу ЕС и готов защищаться в суде.

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1765576560


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Специальное послание Главы государства Папе Римскому передал Спикер Сената
- Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Москве
- Государственный советник провел республиканское рабочее совещание по вопросам укрепления межэтнического согласия
- Итоги госаудита систем пенсионного и социального обеспечения граждан подведены в ВАП
- Казахстан и Корея подписали меморандум о сотрудничестве в развитии Alatau Smart City
- Кадровые перестановки
- Введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Республики Казахстан
- О пресечении мошеннической деятельности
- Масштабная схема обмана дольщиков: 64 пострадавших и свыше 1 млрд тенге ущерба
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  